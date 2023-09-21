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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 424 оценки

Assassin's Creed Mirage получит поддержку NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2.0 при запуске

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monk70
Новости

Вчера Ubisoft поделилась трейлером особенностей ПК-версии, в котором указано, что Assassin’s Creed Mirage будет поддерживать только технологию масштабирования Intel XeSS. Однако в своем блоге Ubisoft пояснила, что эта новая часть серии Assassin’s Creed также будет поддерживать NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2.0.

Как заявила Ubisoft:

«Вы также сможете использовать такие функции, как Intel XeSS Super Sampling с помощью искусственного интеллекта, Nvidia DLSS или AMD FSR, чтобы повысить разрешение, позволяя аппаратному обеспечению выдавать больше кадров в секунду».

Таким образом, Assassin’s Creed Mirage будет поддерживать все доступные методы масштабирования на ПК, что, очевидно, всем понравится.

Ubisoft выпустит Assassin’s Creed Mirage 5 октября.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ToOldforTHIS

Уаау невероятные технологии прям при запуске ууух. Так круто изменится геймплей конечно!

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