Assassin's Creed Mirage получит поддержку NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2.0 при запуске

Вчера Ubisoft поделилась трейлером особенностей ПК-версии, в котором указано, что Assassin’s Creed Mirage будет поддерживать только технологию масштабирования Intel XeSS. Однако в своем блоге Ubisoft пояснила, что эта новая часть серии Assassin’s Creed также будет поддерживать NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2.0.
Как заявила Ubisoft:
«Вы также сможете использовать такие функции, как Intel XeSS Super Sampling с помощью искусственного интеллекта, Nvidia DLSS или AMD FSR, чтобы повысить разрешение, позволяя аппаратному обеспечению выдавать больше кадров в секунду».
Таким образом, Assassin’s Creed Mirage будет поддерживать все доступные методы масштабирования на ПК, что, очевидно, всем понравится.
Ubisoft выпустит Assassin’s Creed Mirage 5 октября.
Уаау невероятные технологии прям при запуске ууух. Так круто изменится геймплей конечно!