Раскрыты характеристики и особенности Assassin's Creed Mirage для ПК

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября – и если вы с нетерпением ждете возможности исследовать Багдад девятого века на ПК, Ubisoft представила список спецификаций, которые помогут вам выбрать правильные настройки, чтобы получить от игры как можно больше удовольствия, а также список дополнительных функций, которыми вы можете воспользоваться при наличии подходящего оборудования.
Пройдя путь Басима, чтобы стать Скрытым и провести тщательно продуманные расследования и убийства, вы сможете погрузиться в его мир с неограниченной частотой кадров, даже в 4K; одновременно использовать клавиатуру, мышь и контроллер; и получите великолепный панорамный вид с HDR, а также поддержку нескольких мониторов и широкоэкранного режима. Вы также сможете использовать такие функции, как Intel XeSS Super Sampling с помощью искусственного интеллекта, который повышает разрешение, позволяя аппаратному обеспечению выдавать больше кадров в секунду; оптимизация для графических процессоров Intel Arc и процессоров 13-го поколения; синхронизируйте окружающее освещение с игровыми действиями с помощью продуктов Mystic Light от MSI; и даже ощутите тактильную обратную связь верхней части тела с помощью жилета OWO Haptic Gaming System (который также поддерживается на консолях).
Вот несколько возможных конфигураций оборудования и какие характеристики производительности следует использовать для них:
1080p, НИЗКАЯ ПРЕДУСТАНОВКА, 30 кадров в секунду
- Процессор: Intel Core i7-4790K (Intel Core i5-8400 для Intel Arc с ReBAR)/AMD Ryzen 5 1600
- Графический процессор: Intel Arc A380 6 ГБ/NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ/AMD Radeon RX 570 4 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ (двухканальный режим)
- ОС: Windows 10/11
- SSD-накопитель: 40 ГБ
1080p, ВЫСОКАЯ ПРЕДУСТАНОВКА, 60 кадров в секунду
- Процессор: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600
- Графический процессор: Intel Arc A750 8 ГБ/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ/AMD Radeon RX 5600 XT 6 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
- ОС: Windows 10/11
- SSD-накопитель: 40 ГБ
1440p (2K), ВЫСОКАЯ ПРЕДУСТАНОВКА, 60 кадров в секунду
- Процессор: Intel Core i7-9700K/AMD Ryzen 7 3700X
- Графический процессор: Intel Arc 770 8 ГБ/NVIDIA GeForce RTX 2070 8 ГБ/AMD Radeon RX 5700 XT 8 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
- ОС: Windows 10/11
- SSD-накопитель: 40 ГБ
2160p (4K), УЛЬТРА ПРЕДНАСТРОЙКИ, 60 кадров в секунду
- Процессор: Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 5600X
- Графический процессор: NVIDIA GeForce 3080 10 ГБ/AMD Radeon RX 6900 XT 16 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
- ОС: Windows 10/11
- SSD-накопитель: 40 ГБ
Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября и доступна для предварительного заказа на ПК d Epic Games Store и Ubisoft Store, а также на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Amazon Luna. Игра также включена в первый день подписки Ubisoft+.
Вполне нормальные требования.
Да вообще пофиг. Не же не купить и там будет денува
Steam Deck потянет уже хорошо)
На моей системе можно будет играть в 2к влетую
А собстна где в видео упоминания про dlss 3 или fsr 3. Или модами добавят? А не, там же денуво…
P.S
Ахахаха вроде партнерство с Intel, а в настройках для 4К даже видюху их не указали. Не потянут?)))
4090 изи
У каждого на пг 4090 ну или как минимум бичевские 4080. Как известно, тут только элита
Отличные системные требования
40Гб? это прям мало сейчас, как они всё уместили
да очень просто, одна локация, будем бегать взад-вперед и по кругу, сменяя цели для убийства.