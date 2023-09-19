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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 422 оценки

Раскрыты характеристики и особенности Assassin's Creed Mirage для ПК

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monk70
Новости

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября – и если вы с нетерпением ждете возможности исследовать Багдад девятого века на ПК, Ubisoft представила список спецификаций, которые помогут вам выбрать правильные настройки, чтобы получить от игры как можно больше удовольствия, а также список дополнительных функций, которыми вы можете воспользоваться при наличии подходящего оборудования.

Пройдя путь Басима, чтобы стать Скрытым и провести тщательно продуманные расследования и убийства, вы сможете погрузиться в его мир с неограниченной частотой кадров, даже в 4K; одновременно использовать клавиатуру, мышь и контроллер; и получите великолепный панорамный вид с HDR, а также поддержку нескольких мониторов и широкоэкранного режима. Вы также сможете использовать такие функции, как Intel XeSS Super Sampling с помощью искусственного интеллекта, который повышает разрешение, позволяя аппаратному обеспечению выдавать больше кадров в секунду; оптимизация для графических процессоров Intel Arc и процессоров 13-го поколения; синхронизируйте окружающее освещение с игровыми действиями с помощью продуктов Mystic Light от MSI; и даже ощутите тактильную обратную связь верхней части тела с помощью жилета OWO Haptic Gaming System (который также поддерживается на консолях).

Вот несколько возможных конфигураций оборудования и какие характеристики производительности следует использовать для них:

1080p, НИЗКАЯ ПРЕДУСТАНОВКА, 30 кадров в секунду

  • Процессор: Intel Core i7-4790K (Intel Core i5-8400 для Intel Arc с ReBAR)/AMD Ryzen 5 1600
  • Графический процессор: Intel Arc A380 6 ГБ/NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ/AMD Radeon RX 570 4 ГБ
  • Оперативная память: 8 ГБ (двухканальный режим)
  • ОС: Windows 10/11
  • SSD-накопитель: 40 ГБ

1080p, ВЫСОКАЯ ПРЕДУСТАНОВКА, 60 кадров в секунду

  • Процессор: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600
  • Графический процессор: Intel Arc A750 8 ГБ/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ/AMD Radeon RX 5600 XT 6 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
  • ОС: Windows 10/11
  • SSD-накопитель: 40 ГБ

1440p (2K), ВЫСОКАЯ ПРЕДУСТАНОВКА, 60 кадров в секунду

  • Процессор: Intel Core i7-9700K/AMD Ryzen 7 3700X
  • Графический процессор: Intel Arc 770 8 ГБ/NVIDIA GeForce RTX 2070 8 ГБ/AMD Radeon RX 5700 XT 8 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
  • ОС: Windows 10/11
  • SSD-накопитель: 40 ГБ

2160p (4K), УЛЬТРА ПРЕДНАСТРОЙКИ, 60 кадров в секунду

  • Процессор: Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 5600X
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce 3080 10 ГБ/AMD Radeon RX 6900 XT 16 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
  • ОС: Windows 10/11
  • SSD-накопитель: 40 ГБ

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября и доступна для предварительного заказа на ПК d Epic Games Store и Ubisoft Store, а также на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Amazon Luna. Игра также включена в первый день подписки Ubisoft+.

20
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Алан Битаров

Вполне нормальные требования.

11
Sneaky Pete

Да вообще пофиг. Не же не купить и там будет денува

5
Ivan_NOX_DiDa

Steam Deck потянет уже хорошо)

2
Nell_0071

На моей системе можно будет играть в 2к влетую

0
floyPex

А собстна где в видео упоминания про dlss 3 или fsr 3. Или модами добавят? А не, там же денуво…

P.S

Ахахаха вроде партнерство с Intel, а в настройках для 4К даже видюху их не указали. Не потянут?)))

0
ValSpain

4090 изи

0
Scerkrou7

У каждого на пг 4090 ну или как минимум бичевские 4080. Как известно, тут только элита

0
U1traMagnum

Отличные системные требования

-1
SkyGame

40Гб? это прям мало сейчас, как они всё уместили

-1
Mystik_86

да очень просто, одна локация, будем бегать взад-вперед и по кругу, сменяя цели для убийства.

4