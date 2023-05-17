Датамайнер раскрыл точную дату выхода Assassin's Creed Mirage ©

Дату выхода Assassin's Creed Mirage раскрыл известный французский датамайнер и инсайдер j0nathan: по его информации, новый эпизод серии Ubisoft дебютирует в магазинах 12 октября.

Информация, похоже, соответствует тому, что сообщил другой известный инсайдер, Том Хендерсон, согласно которому релиз Assassin's Creed Mirage отложен до октября, тогда как ранее запуск был запланирован на август.

Недавно стало известно, что Ubisoft намеревается увеличить количество разработчиков, работающих над серией Assassin's Creed, на 40%, чтобы максимально использовать флагманский бренд компании.