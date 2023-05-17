Assassin's Creed: Mirage Весна 2023
7.5 294 оценки

Датамайнер раскрыл точную дату выхода Assassin's Creed Mirage

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monk70
Новости

Дату выхода Assassin's Creed Mirage раскрыл известный французский датамайнер и инсайдер j0nathan: по его информации, новый эпизод серии Ubisoft дебютирует в магазинах 12 октября.

Информация, похоже, соответствует тому, что сообщил другой известный инсайдер, Том Хендерсон, согласно которому релиз Assassin's Creed Mirage отложен до октября, тогда как ранее запуск был запланирован на август.

Недавно стало известно, что Ubisoft намеревается увеличить количество разработчиков, работающих над серией Assassin's Creed, на 40%, чтобы максимально использовать флагманский бренд компании.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Awareness of greatness
Mirage

Название , оправдывает себя

0
Сергей Понащенко

Вот раньше были времена. Дату выхода игры ты узнавал когда приходил в магазин в отдел дисков с играми.. Как ещё помню, пошёл в магаз, был 2008й, за скайримом вроде ещё. А там на витрине dead space fallout 3, far cry 2 и xenus 2. Вот тогда я прифигел))

0
User_200
0
User_200

Все ждут ее 12 октября, я подожду ее 20 октября от Эмпресс

0
Dead Morrozzz
Недавно стало известно, что Ubisoft намеревается увеличить количество разработчиков, работающих над серией Assassin's Creed, на 40%, чтобы максимально использовать флагманский бренд компании.
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