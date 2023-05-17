Датамайнер раскрыл точную дату выхода Assassin's Creed Mirage

Дату выхода Assassin's Creed Mirage раскрыл известный французский датамайнер и инсайдер j0nathan: по его информации, новый эпизод серии Ubisoft дебютирует в магазинах 12 октября.
Информация, похоже, соответствует тому, что сообщил другой известный инсайдер, Том Хендерсон, согласно которому релиз Assassin's Creed Mirage отложен до октября, тогда как ранее запуск был запланирован на август.
Недавно стало известно, что Ubisoft намеревается увеличить количество разработчиков, работающих над серией Assassin's Creed, на 40%, чтобы максимально использовать флагманский бренд компании.
Название , оправдывает себя
Вот раньше были времена. Дату выхода игры ты узнавал когда приходил в магазин в отдел дисков с играми.. Как ещё помню, пошёл в магаз, был 2008й, за скайримом вроде ещё. А там на витрине dead space fallout 3, far cry 2 и xenus 2. Вот тогда я прифигел))
Все ждут ее 12 октября, я подожду ее 20 октября от Эмпресс