Появились первые оценки Assassin's Creed Mirage - 77 балла из 100 на OpenCritic

Assassin's Creed Mirage выходит завтра на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Игра знаменует собой возвращение Ubisoft к истокам серии по просьбе значительной части поклонников. Если Assassin's Creed Origins, Odyssey и Valhalla были больше похожи на ролевые экшены с открытым миром, то эта игра должна стать гораздо менее масштабной, ориентированной на стелс.
После 56 рецензий на Opencritic игра получила оценку 77 баллов из 100. Средняя оценка на Metacritic составила 78 балла из 100 на базе 37 рецензий.
На OpenCritic средний рейтинг Assassin's Creed Mirage — 76 балла из 100 на основе 60 обзоров. 74% журналистов порекомендовали игру к прохождению.
Ubisoft Bordeaux сделала именно то, что обещала. Assassin's Creed Mirage - это компактное, ориентированное на стелс приключение, которое наказывает всех, кто пытается громко заявить о себе, и делает это в мире, который всегда приятно исследовать (и преследовать).
Возвращение Assassin's Creed Mirage к базовым принципам - удачный первый шаг в возвращении к стелс-стилю, с которого началась эта серия.
Наверное журналюги решили пощадить провалившуюся компанию и подогнали рейтинг, дабы не очень обидеть их. Скорее всего сама игра полный треш, разве что графон будет, а так пустое и скучное продолжение в избитой франшизе.
Понятно, что для фанатов эти цифры могут прозвучать восхитительно, мол "ассасины вернулись к корням бла-бла". Но любой адекватный человек понимает, что игра - это всего лишь очередной проходной продукт для заработка бабла от поклонников серии. Реальная оценка наверняка была бы намного ниже, если бы журналисты не побоялись откровенно раскритиковать очередную дорогую франшизу.
Так что по факту эта 77 баллов из 100 - просто маркетинговая уловка, призванная привлечь внимание и поднять продажи. Самой игре, скорее всего, этого уровня качества вряд ли хватит. Но раз уж фанаты покупаются на любой хайп вокруг своей любимой серии, у Юби есть шанс срубить очередную кучу денег на Mirage. Я так думаю.
Норм оценки для игры,которая задумывалась как длс к вальгалле
Было бы неплохо для сравнению упомянуть и оценки журналюг трем предыдущим частям. Наверняка эта инфа была бы интересна многим, да и украсила бы собой этот пост.
Чёт много. Думал, выше 70-ти не будет. Впрочем, через месяцок будет ясно сколько она действительно стоит.
Они кричали про приближение к корням(т.е. - ни какой магии, ни каких циферок, ни каких 100500 ударов по мобикам , ни какого лвлинга и прочей чуши)... хватило глянуть трейлер что-бы убедится в их брехне (магия как минимум заметна- как ГГ летал от моба к мобу словно сперли из игры про Мордор)...
Жаль короткая
Она изначально планировалась как дополнение для Валгаллы но потом решили отдельной игрой
На денуво.нет стоит 600р!Но чет мне кажется и это много для такой поделки!
Ну это хорошо. 70-80% я поверю (хотя разница - уже ж купил). А если бы все начали заряжать 95-100% , вот тогда бы закрались сомнения.
Подожду в стиме со скидкой, возможно и рус озвучку к тому времени начнут пилить...
В чем трабл сразу купить у юби с 20% скидкой + там тебе и ачивы и челленджи + плюшки от юконнект?. Насколько я знаю - изза того что где то конфликт между платформами, то в стиме ачивки не завозят для новых игр юбисофт.
Так она вроде есть в премиум версии.
Зачем покупать сразу с 20% скидкой, если можно будет потом купить в стиме с ~75% скидкой и точно также будут ачивки и плюшки в юплее, с учетом того что в данный момент мне игра не интересна особо?
Вроде?
Спустя какое-то время оттуда убрали упоминание о русской локализаций, так что хрен нам.
Неужели в эту попсу всё ещё играют?
Если вы не играете - не значит, что никто не играет.