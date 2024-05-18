Один из дизайнеров и сценаристов Morrowind вернулся к игре с обширным квестовым модом спустя 20 лет после ухода из Bethesda Game Studios.
Дуглас Гудолл (Douglas Goodall) работал над Morrowind до его выхода в 2002 году, после чего покинул студию. Но за последний год, более чем через два десятилетия после своего первого пребывания в Morrowind, ветеран-разработчик вернулся к классической RPG.
Последним модом Гудолла (под его ником AFFA на NexusMods, в сотрудничестве с моддерами Greatness7 и Melchior Dahrk) является "Red Wisdom - An Ashlander Prophecy", которая приведет игроков в "совершенно новый грот, используемый Ахеммузой для захоронения своих мертвых", а также во внешние места захоронения племен Эрабенимсун и Зайнаб, чтобы познакомиться с "новой историей Эшлендеров".
"Отправляйтесь в мистическое путешествие, чтобы разгадать древнее пророчество Красной Мудрости", - говорится в описании проекта. "Объедините усилия с широкоглазой Нирани, чтобы раскрыть скрытые истины, которые лежат в священных местах захоронения племен. Исследуйте мир эшлендеров под новым углом зрения, сразитесь с дикими зверями и даэдрическими захватчиками и сложите головоломку, которая может определить судьбу Морровинда".
Спустя 20 лет после ухода из Bethesda разработчик Morrowind возвращается к RPG для создания новых модов
Один из дизайнеров и сценаристов Morrowind вернулся к игре с обширным квестовым модом спустя 20 лет после ухода из Bethesda Game Studios.
Азура наша единственная Богиня!
И Нереварин пророк ее!
Богомерзкий Трибунал должен быть уничтожен!
Аминь!