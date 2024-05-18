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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 19 043 оценки

Команда Fallout: London надеется, что до запуска осталось совсем немного времени

Procy_on
Новости

Мод Fallout London для Fallout 4 должен был выйти 23 апреля, но обновление следующего поколения от Bethesda нарушило эти планы.

В последний раз мы слышали о команде в прошлом месяце, когда они объявили о неизбежной задержке, не сумев назвать другую дату. Сегодня руководитель проекта Дин Картер (известный в сети как Prilladog) опубликовал обновленную информацию. Сразу оговоримся, что речь идет не о дате выхода, а о поддержке GOG, который очень помог команде Fallout London с распространением мода. Руководитель проекта сказал:

Мы начали переговоры с GOG о выпуске Fallout London после того, как Nexus столкнулся с проблемами при размещении файлов. Без совместной помощи Nexus Mods и GOG выпуск Fallout: London был бы невозможен.

Однако Prilladog также написал: "Мы надеемся, что это произойдет скоро - скрестим пальцы". Хотя это и не совсем подтверждение, но намек на скорое решение проблем совместимости с новой версией Fallout 4.

-3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
HITMAN 5

Нах мне мод под новый фалоут, дайте уже под старую версию, уже бы давно резался.

3
Mega Therion

Чет вспомнилось: "Порвать жеппу на британский флаг"

0
Эквиллибрист

Очень жду, надеюсь у них все получится!

0
Пользователь ВКонтакте

Да эта обнова вообще не к селу не к городу, почти ничего не поменяли , а моды все поломали // Константин Васьков

0
StrelitziaReg

а перевод будет? или нужно будет ждать?

0
Эквиллибрист

Текстовый перевод сделать легко. А вот озвучку...

0
Basil44
Мод Fallout London для Fallout 4 должен был выйти 23 апреля, но обновление следующего поколения от Bethesda нарушило эти планы.

если бы мод был ГОТОВ к 23 апреля, он бы вышел 23 апреля. многие до сих пор на старой версии сидят, и качали бы так, что сервера валились.
но надо же, как удачно "подгадали" к выходу некст-гена - можно свою неготовность на других свалить...
сейчас они могут говорить, что угодно. веры им у меня всё одно нет.

0
Gelyr

Ждем, большые глобальные моды это очень интересно, надюсь у ребят получиться. Так как от Беседки мы наверно уже не дождемся нового Fallout

0
Пользователь ВКонтакте

// Ruslan Abdulloev

-4