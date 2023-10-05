Производительность Assassin's Creed: Mirage протестировали на популярных видеокартах - даже на GT1030 играть возможно!

Продолжение серии Assassin's Creed ждали многие фанаты серии, но первые сообщения о производительности игры вызвали вопросы к ее оптимизации. Но если на флагманских машинах получить стабильные кадры на высоком разрешении не получилось, то ситуация с видеокартами среднего сегмента куда лучше.
Начнем с недорогой и популярной GTX 1650 которая в разрешении Full-HD с включенным FSR и средними настройками смогла показать плюс-минус стабильные 60fps. Хотя и без масштабирования играть можно, но уже на низких настройках.
Самая популярная видеокарта, по актуальному вопросу Steam, GeForce RTX 3060 уверенно чувствует себя в FullHD на любых настройках, а при помощи DLSS может показать стабильные 60+ кадров в разрешении 1440р. Владельцам RTX 2060 лучше не экспериментировать с разрешением, оставив “стандартные” 1920х1080.
В целом, игрой и ее оптимизацией остануться довольны и владельцы RTX 3050. Тем же кто по разным причинам не улучшал свой ПК последние несколько лет придется тяжко. На GTX 960 c включенным FSR не стоит рассчитывать больше чем на 40 fps. Аналогичная ситуация и с Radeon RX 560.
Если вы совсем отчаянный геймер, который использует RX 550, то даже с FSR не стоит поднимать разрешение вышел 720р (в таком случае есть шанс на “консольные” кадры). В аналогичной ситуации окажутся владельцы и “игровых” GeForce GT 1030.
Так что, несмотря на прогресс технологий и смешанные отзывы об оптимизации от профильных изданий, Assassin's Creed: Mirage будет доступна широкому кругу геймеров, даже с не самыми современным системами. Разве что вопрос приобретения игры может встать ребром. Благо, есть простое и выгодное решение — KeysForGamers. На площадке собрано множество проверенных продавцов, так что всегда можно найти подходящее предложение. Приятные цены, широкий ассортимент и удобство оплаты наверняка придуться вам по вкусу.
Ох, будет время, когда куплю себе видеокарту, допустим rx 7700 ht(пока соберусь там и 7800-7900 доступней будет) обновлю процессор, обновлю оперативку, и забуду в настройках, сразу все на максимум и зашибенно все будет. (не нападайте зеленые, мне лучи не надо)
кринж
Наверно :D
ну я зелёный ой как щяс нападу XD .... а так согласен лучи в ведро.
Ну ты в игры поинтереснее сможешь играть. В том числе графически. Учитывая уровень гоафики в мираже, еще бы он не пошел на картах на которых прошлые вссасины запускаются, являясь самостоятельным длц.
fsr творит чудеса - странно что в пред. части не добавляют