Производительность Assassin's Creed: Mirage протестировали на популярных видеокартах - даже на GT1030 играть возможно! ©

Продолжение серии Assassin's Creed ждали многие фанаты серии, но первые сообщения о производительности игры вызвали вопросы к ее оптимизации. Но если на флагманских машинах получить стабильные кадры на высоком разрешении не получилось, то ситуация с видеокартами среднего сегмента куда лучше.

Начнем с недорогой и популярной GTX 1650 которая в разрешении Full-HD с включенным FSR и средними настройками смогла показать плюс-минус стабильные 60fps. Хотя и без масштабирования играть можно, но уже на низких настройках.

Самая популярная видеокарта, по актуальному вопросу Steam, GeForce RTX 3060 уверенно чувствует себя в FullHD на любых настройках, а при помощи DLSS может показать стабильные 60+ кадров в разрешении 1440р. Владельцам RTX 2060 лучше не экспериментировать с разрешением, оставив “стандартные” 1920х1080.

В целом, игрой и ее оптимизацией остануться довольны и владельцы RTX 3050. Тем же кто по разным причинам не улучшал свой ПК последние несколько лет придется тяжко. На GTX 960 c включенным FSR не стоит рассчитывать больше чем на 40 fps. Аналогичная ситуация и с Radeon RX 560.

Если вы совсем отчаянный геймер, который использует RX 550, то даже с FSR не стоит поднимать разрешение вышел 720р (в таком случае есть шанс на “консольные” кадры). В аналогичной ситуации окажутся владельцы и “игровых” GeForce GT 1030.

Так что, несмотря на прогресс технологий и смешанные отзывы об оптимизации от профильных изданий, Assassin's Creed: Mirage будет доступна широкому кругу геймеров, даже с не самыми современным системами. Разве что вопрос приобретения игры может встать ребром. Благо, есть простое и выгодное решение — KeysForGamers. На площадке собрано множество проверенных продавцов, так что всегда можно найти подходящее предложение. Приятные цены, широкий ассортимент и удобство оплаты наверняка придуться вам по вкусу.