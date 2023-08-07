В Assassin's Creed: Mirage будут "бонусные уровни", виртуальная валюта и подписка

Релиз Assassin's Creed: Mirage уже не за горами, и проект постепенно проходит проверку рейтинговых агентств в разных странах. На днях проект от студии Ubisoft успешно получил рейтинг в Германии, где комиссия выявила несколько интересных деталей о будущей новинке. Судя по всему, в Assassin's Creed: Mirage будет достаточно много дополнительных внутриигровых покупок.
Как сообщается, местная комиссия в Германии одобрила Assassin's Creed: Mirage для подростков старше 16 лет. Основной причиной для такого вердикта послужило изображение чрезмерного насилия в игре, но куда интереснее стал вывод комиссии о микротранзакциях.
Согласно данным рейтингового агентства, в Assassin's Creed: Mirage можно будет напрямую покупать дополнительный контент. Внутриигровые покупки вшиты в основное меню проекта, как это было реализовано в прошлых играх серии. Игроки смогут покупать различные скины для главного героя и виртуальную валюту. Кроме этого, через донат будут доступны "бонусные уровни" и даже подписка. Вероятно, она как-то связана с подпиской Ubisoft+.
Релиз Assassin's Creed: Mirage состоится 12 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.
В сеть слили обложку диска Assassin's Creed Mirage
Ну как говориться :"Никогда такого не было и вот опять! "
Забали.