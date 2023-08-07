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Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.4 385 оценок

В Assassin's Creed: Mirage будут "бонусные уровни", виртуальная валюта и подписка

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Gutsz
Новости

Релиз Assassin's Creed: Mirage уже не за горами, и проект постепенно проходит проверку рейтинговых агентств в разных странах. На днях проект от студии Ubisoft успешно получил рейтинг в Германии, где комиссия выявила несколько интересных деталей о будущей новинке. Судя по всему, в Assassin's Creed: Mirage будет достаточно много дополнительных внутриигровых покупок.

Как сообщается, местная комиссия в Германии одобрила Assassin's Creed: Mirage для подростков старше 16 лет. Основной причиной для такого вердикта послужило изображение чрезмерного насилия в игре, но куда интереснее стал вывод комиссии о микротранзакциях.

Согласно данным рейтингового агентства, в Assassin's Creed: Mirage можно будет напрямую покупать дополнительный контент. Внутриигровые покупки вшиты в основное меню проекта, как это было реализовано в прошлых играх серии. Игроки смогут покупать различные скины для главного героя и виртуальную валюту. Кроме этого, через донат будут доступны "бонусные уровни" и даже подписка. Вероятно, она как-то связана с подпиской Ubisoft+.

Релиз Assassin's Creed: Mirage состоится 12 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

В сеть слили обложку диска Assassin's Creed Mirage

3
DiSM

Ну как говориться :"Никогда такого не было и вот опять! "

0
cuckold

Забали.

0