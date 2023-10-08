на главную
об игре
Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.1 540 оценок

В сети показали, как Assassin's Creed Mirage может выглядеть без хроматических аберраций

©
Gruz_
Новости

Assassin's Creed Mirage оказалась одной из немногих игр 2023 года, которая в техническом плане выполнена на достойном уровне. При этом компания Ubisoft решила использовать хроматическую аберрацию, из-за которой в игре появляются размытые участки. Впрочем, одному из блогеров все-таки удалось ее убрать, и результат, как минимум, приятно удивляет.

На YouTube-канале Digital Dream был опубликован видеоролик с игрой Assassin's Creed Mirage при отсутствии хроматических аберраций, запущенной в разрешении 8K и частоте 60 fps. При таком раскладе игра стала выглядеть по-другому, с отличными визуальными эффектами.

Чтобы убрать хроматическую аберрацию из игры, ютубер использовал чит-таблицу от моддера Otis_inf, а также прибег к использованию ReShade RayTracing. Все это позволило добиться необычного и довольно красивого результата.

Assassin's Creed Mirage уже доступна на PC, PlayStation и Xbox

15
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
MrGamerDad

Без неё лучше. Еще бы баги пофиксили, а то регулярно рассинхрон или анимации с ума сходят

4
prince0

Только странно почему разрабы убрали возможность отключать её в настройках.

6
Adonisvillan

Блин, реально десна смотрится.

Ещё бы режим камеры по центру, чтоб как в Юнити и можно брать

2
JJ_Jon_34_rus

Еще бы анимации из юнити.

3
Vindizzel JJ_Jon_34_rus

Полностью согласен

0
logostramus

На нексусе есть мод отключающий аберацию через Cheat Engine.

0
PolGhost

А смотрится красиво, как минимум окружение. Но с этим у Ubisoft всегда было всё в порядке. Как бы их не ругали, но они в основном выпускают крепкие среднячки (а на большее и не претендуют, не помню, чтобы давали громкие обещания в последнее время) с хорошей детализацией миров

0
Eclair_93

Что за жесть, хроматическая аберрация не отключаемая обычными настройками..

0
KOCMOC42

Выглядит как origin.... Покупать не буду и играть в пиратку тоже.

-1
chichigin1995

Иронично, что на анлриле 5 с нанитами игра бы выглядела также, но фпс было бы в 3 раза меньше.

0