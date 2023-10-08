В сети показали, как Assassin's Creed Mirage может выглядеть без хроматических аберраций

Assassin's Creed Mirage оказалась одной из немногих игр 2023 года, которая в техническом плане выполнена на достойном уровне. При этом компания Ubisoft решила использовать хроматическую аберрацию, из-за которой в игре появляются размытые участки. Впрочем, одному из блогеров все-таки удалось ее убрать, и результат, как минимум, приятно удивляет.
На YouTube-канале Digital Dream был опубликован видеоролик с игрой Assassin's Creed Mirage при отсутствии хроматических аберраций, запущенной в разрешении 8K и частоте 60 fps. При таком раскладе игра стала выглядеть по-другому, с отличными визуальными эффектами.
Чтобы убрать хроматическую аберрацию из игры, ютубер использовал чит-таблицу от моддера Otis_inf, а также прибег к использованию ReShade RayTracing. Все это позволило добиться необычного и довольно красивого результата.
Assassin's Creed Mirage уже доступна на PC, PlayStation и Xbox
Без неё лучше. Еще бы баги пофиксили, а то регулярно рассинхрон или анимации с ума сходят
Только странно почему разрабы убрали возможность отключать её в настройках.
Блин, реально десна смотрится.
Ещё бы режим камеры по центру, чтоб как в Юнити и можно брать
Еще бы анимации из юнити.
Полностью согласен
На нексусе есть мод отключающий аберацию через Cheat Engine.
А смотрится красиво, как минимум окружение. Но с этим у Ubisoft всегда было всё в порядке. Как бы их не ругали, но они в основном выпускают крепкие среднячки (а на большее и не претендуют, не помню, чтобы давали громкие обещания в последнее время) с хорошей детализацией миров
Что за жесть, хроматическая аберрация не отключаемая обычными настройками..
Выглядит как origin.... Покупать не буду и играть в пиратку тоже.
Иронично, что на анлриле 5 с нанитами игра бы выглядела также, но фпс было бы в 3 раза меньше.