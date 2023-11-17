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Assassin's Creed Nexus VR 16.11.2023
5.2 33 оценки

Assassin's Creed Nexus VR стала доступна на Meta Quest 2, 3 и Pro

butcher69
Новости

Компания Ubisoft готовит несколько игр серии Assassin's Creed, в некоторых из которых она пробует новые возможности, которыми франшиза не отличалась в прошлом. Например, Assassin's Creed Nexus VR - это первый опыт серии в области виртуальной реальности, и игра уже доступна на гарнитурах Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro. Ниже вы можете посмотреть релизный трейлер игры, который дает представление о том, как выглядят в VR стелс, бои и паркур.

В Assassin's Creed Nexus VR любимые герои прошлых игр возвращаются в центр внимания и позволяют игрокам пережить новые эпизоды из жизни Эцио Аудиторе, Коннора Кенуэя и Кассандры. В современных условиях вы играете за элитного хакера из Братства Ассасинов, который внедряется в Абстерго.

В игре множество открытых карт, свободное перемещение на 360 градусов, свобода исследования и навигации, а боевые действия построены на реальных движениях, таких как блокирование, парирование, использование оружия и т.д.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
HITMAN 5

Ещё не придумали как взломать и играть на Quest VR?

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sapov

С самого выхода уже

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HITMAN 5 sapov

Скинь линк или видео как это делать. Спасибо

0
PolGhost HITMAN 5

google.com

Не благодари

Не, ну серьезно. В чем проблема поискать? Информации в интернете много. Первые же ссылки в выдаче, приведут +- туда, куда надо. Главное почитать, что там написано, а не просто пролистывать в поисках ссылок, иначе можно дел наворотить

1
HITMAN 5 PolGhost

Прошивать мета Quest не нужно для того чтобы файлы потом скидывать типа как на iPhone?

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PolGhost HITMAN 5

Все ответы есть в интернете, если поискать. Это не форум. Это комментарии под новостью. Но всё же, отвечу: не нужно. Но там много других факторов, с которыми лучше ознакомиться подробнее, непосредственно почитав статьи на эту тему

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