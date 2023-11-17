Assassin's Creed Nexus VR стала доступна на Meta Quest 2, 3 и Pro

Компания Ubisoft готовит несколько игр серии Assassin's Creed, в некоторых из которых она пробует новые возможности, которыми франшиза не отличалась в прошлом. Например, Assassin's Creed Nexus VR - это первый опыт серии в области виртуальной реальности, и игра уже доступна на гарнитурах Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro. Ниже вы можете посмотреть релизный трейлер игры, который дает представление о том, как выглядят в VR стелс, бои и паркур.

В Assassin's Creed Nexus VR любимые герои прошлых игр возвращаются в центр внимания и позволяют игрокам пережить новые эпизоды из жизни Эцио Аудиторе, Коннора Кенуэя и Кассандры. В современных условиях вы играете за элитного хакера из Братства Ассасинов, который внедряется в Абстерго.

В игре множество открытых карт, свободное перемещение на 360 градусов, свобода исследования и навигации, а боевые действия построены на реальных движениях, таких как блокирование, парирование, использование оружия и т.д.