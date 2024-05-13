Assassin's Creed: Codename Red получила официальное название и дату премьеры первого трейлера

Компания Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Red официально станет Assassin's Creed Shadows. В среду, 15 мая, в 19:00 по московскому времени выйдет первый кинематографический трейлер.

Не так давно надежный инсайдер сообщил, что геймплейная демонстрация будет представлена на презентации Ubisoft Forward в июне, а журналисты смогут поиграть в игру во время Summer Games Fest. Ubisoft Forward состоится 10 июня, а эмбарго на превью игры будет снято 12 июня.

Что касается того, чего стоит ожидать от последней игры серии Assassin's Creed, то действие Assassin's Creed Shadows будет происходить в феодальной Японии. Также ожидается, что главный герой игры будет основан на реально существовавшем африканском самурае по имени Ясуке.