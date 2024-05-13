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Assassin's Creed: Shadows 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.9 177 оценок

Assassin's Creed: Codename Red получила официальное название и дату премьеры первого трейлера

butcher69
Новости

Компания Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Red официально станет Assassin's Creed Shadows. В среду, 15 мая, в 19:00 по московскому времени выйдет первый кинематографический трейлер.

Не так давно надежный инсайдер сообщил, что геймплейная демонстрация будет представлена на презентации Ubisoft Forward в июне, а журналисты смогут поиграть в игру во время Summer Games Fest. Ubisoft Forward состоится 10 июня, а эмбарго на превью игры будет снято 12 июня.

Что касается того, чего стоит ожидать от последней игры серии Assassin's Creed, то действие Assassin's Creed Shadows будет происходить в феодальной Японии. Также ожидается, что главный герой игры будет основан на реально существовавшем африканском самурае по имени Ясуке.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
golab42

Ждем Китайские вышки!

7
sergeu78

типо тенчу наверно

1
MrGamerDad

Давайте в лото: вышки, тупые РПГ навыки, знаки вопросов, чёрные, голубые, магазин со скинами

1
Лидер_Мур

В день выхода тсусимы? Иронично

1
Челодой моловек 94

А мне понравилось кодовое название, звучало корото и ясно, хотя тени тоже не плохо

1
SkyraX

Ясука?

1
1barac9U7ada7

негр в японии черножопый самурай. что нам всем не хватало в играх отсосина? правильно. черножопых отсосинов. злые монголы, негры самураи. ну и трэш будет

-1
Ely Maze

Минутка истории: Как известно предположительно в игре будет период Сэнгоку так вот там был однажды в Японию прибыл Итальянский посол (точно не помню кем он был) у него был раб и позже посол встретился с Нобунагой Одой тот раб ему так понравился (темнокожий человек в чужой стране да еще и в 15-16 веке был в диковинку) Нобунага решил выкупить раба тип смотрите что у меня есть

Он выкупил раба и дал ему имя Ясукэ что вроде и означает темнокожий человек

Позже он выучил японский и даже изучил фехтование и стал служить Нобунаге как защитник по сути он и есть первый темнокожий самурай

1
Гемор

японщина? я пас

-2
Real Slim Shady

Лучшая игра 2025 года, вангую.

-6
KILLA06

ахахахха

-1
Den1sDzen

Очередной пук в лужу будет от унитазников.

-1
Cyberpadla 3077

Уверен на 100% что эта часть будет лучшая со времен Unity

-8
SULIK 712

на чем основана твоя уверенность?)были какие то предпосылки?)

2
Cyberpadla 3077 SULIK 712

Скоро сам убедишься в этом

0