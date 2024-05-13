Assassin's Creed: Codename Red получила официальное название и дату премьеры первого трейлера

Компания Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Red официально станет Assassin's Creed Shadows. В среду, 15 мая, в 19:00 по московскому времени выйдет первый кинематографический трейлер.
Не так давно надежный инсайдер сообщил, что геймплейная демонстрация будет представлена на презентации Ubisoft Forward в июне, а журналисты смогут поиграть в игру во время Summer Games Fest. Ubisoft Forward состоится 10 июня, а эмбарго на превью игры будет снято 12 июня.
Что касается того, чего стоит ожидать от последней игры серии Assassin's Creed, то действие Assassin's Creed Shadows будет происходить в феодальной Японии. Также ожидается, что главный герой игры будет основан на реально существовавшем африканском самурае по имени Ясуке.
Ждем Китайские вышки!
типо тенчу наверно
Давайте в лото: вышки, тупые РПГ навыки, знаки вопросов, чёрные, голубые, магазин со скинами
В день выхода тсусимы? Иронично
А мне понравилось кодовое название, звучало корото и ясно, хотя тени тоже не плохо
Ясука?
негр в японии черножопый самурай. что нам всем не хватало в играх отсосина? правильно. черножопых отсосинов. злые монголы, негры самураи. ну и трэш будет
Минутка истории: Как известно предположительно в игре будет период Сэнгоку так вот там был однажды в Японию прибыл Итальянский посол (точно не помню кем он был) у него был раб и позже посол встретился с Нобунагой Одой тот раб ему так понравился (темнокожий человек в чужой стране да еще и в 15-16 веке был в диковинку) Нобунага решил выкупить раба тип смотрите что у меня есть
Он выкупил раба и дал ему имя Ясукэ что вроде и означает темнокожий человек
Позже он выучил японский и даже изучил фехтование и стал служить Нобунаге как защитник по сути он и есть первый темнокожий самурай
японщина? я пас
Лучшая игра 2025 года, вангую.
ахахахха
Очередной пук в лужу будет от унитазников.
Уверен на 100% что эта часть будет лучшая со времен Unity
на чем основана твоя уверенность?)были какие то предпосылки?)
Скоро сам убедишься в этом