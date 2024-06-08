Sonic X Shadow Generations обзавелась датой выхода

На фестивале Summer Game Fest был показан новый трейлер Sonic X Shadow Generations, позволяющий получше взглянуть на предстоящий ремастер. Вместе с новым взглядом на геймплей мы также получили дату выхода - 25 октября. Это совпадает с недавней утечкой, подтверждающей, что релиз Sonic X Shadow Generations по-прежнему назначен на 2024 год.

Это лучший взгляд на игру, в котором мы видим больше геймплейных кадров сегментов Шэдоу из игры. Все они новые, добавленные специально для ремастера, поскольку в оригинальной Sonic Generations Шэдоу не был играбельным.

Здесь мы можем увидеть новые уровни Шэдоу, которые вдохновлены появлениями антигероя в других играх Sonic.

Выход Sonic X Shadow Generations намечен на 25 октября. Она будет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC.