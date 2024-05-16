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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.6 220 оценок

Над Assassin's Creed: Shadows работают 15 студий Ubisoft

Gruz_
Новости

Вчера Ubisoft официально представила публике Assassin's Creed: Shadows, которая по-прежнему активно разрабатывается Ubisoft Quebec (основная студия), но она не одинока в этом деле. По сообщению самой Ubisoft на ее официальном сайте, над Assassin's Creed: Shadows работают около 15 студий (16, если брать в расчет Квебек). Есть даже Ubisoft Montreal и Ubisoft Tokyo.

Речь идет о следующих студиях:

  • Ubisoft Belgrade
  • Ubisoft Bordeaux
  • Ubisoft Bucharest
  • Ubisoft Chengdu
  • Ubisoft Kyiv
  • Ubisoft Manila
  • Ubisoft Montpellier
  • Ubisoft Montreal
  • Ubisoft Odesa
  • Ubisoft Osaka
  • Ubisoft Pune
  • Ubisoft Shanghai
  • Ubisoft Singapore
  • Ubisoft Sofia
  • Ubisoft Tokyo

Довольно странно видеть столько студий, работающих над одной игрой, но есть мнение, что это связано с инициативой Anvil Pipeline, благодаря которой проект Assassin's Creed будет объединен в единое целое. Последним проектом Ubisoft, в котором было нечто подобное, была Skull and Bones, в разработке которой участвовали 11 студий. Правда, этот проект находился в производстве почти 10 лет.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 15 ноября для PC, PS5 и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Imnogamer

Фига себе размах проджекта..))

1
Gelyr

Количество вообще не о чем не говорит, тем более что у Юбисофт, всегда было задействовано много студий, так сказать саппорт студии. Ну и база, количество не равно качество.

0
Челодой моловек 94

Могу перечислить лимоны игр сделанные 1 челом, и средних студий бравшие игру года. Далеко не ходя naughty dog с их феноменальными tlou и uncharted. У них штаб 100% меньше гиганта ubisoft

Upd не поленился и прогуглил разрабов naughty dog, там работают 500 человек Каарл 500. У Ubisoft 20.000

Язык фактов)

1
JohnTornton Челодой моловек 94

а у сони скока всего? почему ты сравниваешь одну студию под издателем и всего издателя?
у тебя шиза в голове или чё?
если сравниваешь всё количество сотрудников юбисофт, то сравнивай со всем количеством сони (игровое подразделение)

ноти дог тож 100% не тока в свои 500 рыл работали

тот же кибербаг делало 5700 человек и ничё

-1
Челодой моловек 94 JohnTornton

Ты в зрачки долбишься?) тут черно бело написано задействованы все студии Ubisoft, у naughty dog разработчики они а не sony я знаю что там вбухано бюджета не хило у игр unch и tlou, но делали их 500 челов но с золотыми руками. Добавку для твоего крошечного, что у игр naughty dog нету микротранзакций на шмот и доп контент, подумай, но не напрягайся, ты можешь, я верю в тебя и юбисофт))

Тут как оказалось над последней tlou 2 работали меньше половины студии 200 челов)

0
Челодой моловек 94 JohnTornton

Эхх, жду не дождусь слива от молодого

0
PitiableScorpion

в Папуа Новой Гвинее тоже были ассасины ???

0
MrGamerDad
0
Челодой моловек 94

Вот и потверждение моего прошлого коммента, дело не в оптимизации и движке а тупо в колличестве разрабов. Оптимизация unity до сих пор не очень

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Cyberpadla 3077
0