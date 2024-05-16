Над Assassin's Creed: Shadows работают 15 студий Ubisoft

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
Фига себе размах проджекта..))
Количество вообще не о чем не говорит, тем более что у Юбисофт, всегда было задействовано много студий, так сказать саппорт студии. Ну и база, количество не равно качество.
Могу перечислить лимоны игр сделанные 1 челом, и средних студий бравшие игру года. Далеко не ходя naughty dog с их феноменальными tlou и uncharted. У них штаб 100% меньше гиганта ubisoft
Upd не поленился и прогуглил разрабов naughty dog, там работают 500 человек Каарл 500. У Ubisoft 20.000
Язык фактов)
а у сони скока всего? почему ты сравниваешь одну студию под издателем и всего издателя?
у тебя шиза в голове или чё?
если сравниваешь всё количество сотрудников юбисофт, то сравнивай со всем количеством сони (игровое подразделение)
ноти дог тож 100% не тока в свои 500 рыл работали
тот же кибербаг делало 5700 человек и ничё
Ты в зрачки долбишься?) тут черно бело написано задействованы все студии Ubisoft, у naughty dog разработчики они а не sony я знаю что там вбухано бюджета не хило у игр unch и tlou, но делали их 500 челов но с золотыми руками. Добавку для твоего крошечного, что у игр naughty dog нету микротранзакций на шмот и доп контент, подумай, но не напрягайся, ты можешь, я верю в тебя и юбисофт))
Тут как оказалось над последней tlou 2 работали меньше половины студии 200 челов)
Эхх, жду не дождусь слива от молодого
в Папуа Новой Гвинее тоже были ассасины ???
Вот и потверждение моего прошлого коммента, дело не в оптимизации и движке а тупо в колличестве разрабов. Оптимизация unity до сих пор не очень