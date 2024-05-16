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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.6 220 оценок

Первый взгляд на масштабную карту открытого мира в Assassin's Creed: Shadows

Gutsz
Новости

Компания Ubisoft официально представила новую часть знаменитой серии Assassin's Creed, которая перенесет игроков в живописную феодальную Японию. На данный момент о игре известны лишь общие сведения о главных героях и их способностях, больше информации разработчики обещают показать уже в начале следующего месяца на Ubisoft Forward. В ожидании этого момента вы можете ознакомиться с картой мира Assassin's Creed: Shadows.

Судя по всему, в Assassin's Creed: Shadows будет представлен масштабный открытый мир. Игроков будет ждать внушительный по размерам регион Японии, который можно будет свободно исследовать. Первые изображения внутриигрового мира засветились на одном из изображений коллекционного издания. Карту мира нанесли на обложку артбука в твердом переплете.

На иллюстрации попала лишь часть карты из игры, однако уже сейчас можно оценить примерные масштабы. Как сообщается, на полной версии карты Assassin's Creed: Shadows будет представлено 9 регионов - это большие области с уникальными особенностями и возможностями для игроков. Регионы будут отличаться не только визуальными элементами, но и заданиями.

Релиз Assassin’s Creed: Shadows состоится 15 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
MrGamerDad

Просто оставлю это здесь

3
Cyberpadla 3077

Вообще пое... на чужое мнение.. Пусть хоть 500 000 дизов ставят)) пройду в кайф как и прошлые части

-1
RickeyIMBA Cyberpadla 3077

от миража тоже кайфанул?) от убогих квестов и такого же сюжета?

0
Cyberpadla 3077 RickeyIMBA

Мне Мираж больше понравился, чем Вальгалла))). Никаких убогих рангов или доп. заданий. Никто ничего не заставляет и просто идешь по сюжету. Идеальная для меня часть получилась. Прошел её 2 раза

-1
Nimlis Cyberpadla 3077

Не по игре отвечу, но поддерживаю про чужое мнение, а то как стадо баранов все судят по тому, как сказал какой-то блогер или как какой-то дятел написал статью. Самим надо пробовать, а не смотреть как кто-то сказал 😉

1
MrGamerDad Cyberpadla 3077

У меня от Миража смешанные чувства были. С одной стороны атмосферно и красиво, с другой - боёвка не зашла, но в целом где-то 7/10

1
rujurist

Африканский видимо континент то, самураев негров полно.

0
Gelyr

Геймплей пусть покажут, а то может и ждать и не надо будет.

0
вупсич пупсич

Ты за предыдущие 10 частей не запомнил какой геймплей у игры? Так тебе в дурку

-2
Gelyr вупсич пупсич

Это тебе в дурку, сразу видно что не играл в 10 частей. Там и боевка менялась и паркур и направленность жанра, последний 4-5 частей вообще сложно назвать классическим Асасином. Таблетки прими дегройд.

-1
Igor Udilov

Слишком хорошо люди стали жить, что от жиру бесятся.

0