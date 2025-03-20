Раскрыты скандальные подробности романов в Assassin's Creed Shadows

В недавно вышедшей игре Assassin's Creed Shadows есть 5 потенциальных партнеров для протагонистов. А именно Хори Хидэмасой, Геннодзё, Леди Оити, Кацухимэ и Ибуки.

Самым скандальных из них является роман с реально существующим историческим персонажем, Оити Нобухидэ, которая хранила верность своему супругу посмертно. Когда армия Хидэёси осадила замок, Кацуиэ умолял Оити бежать с дочерьми и искать защиты Хидэёси. Оити отказалась и 14 июня 1583 года вместе с мужем совершила сэппуку. Присутствует в игре в качестве романсабельного персонажа, по сюжету вдова которую главный герой защитил при осаде замка Адзуити и в благодарность за это у них завязывается кратковременная интрижка.

На втором месте у нас Ибуки, небинарный таинственный воин борющийся против несправедливости, сценарий похож на предыдущий, встреча с ним происходит во время защиты деревни от нападений.

Хори Хидемаса, бывший вассал Оды Набунаги, в благодарность за поиски предателей своего господина дарит не только шлем, но и копье.

Геннодзе к счастью достанется только женскому протагонисту для разнообразия потому что борется против коррупции.

И на последнем месте у нас Кацухиме, внезапно сильная и независимая женщина, роман с ней может завести только протагонистка.

Разработчики неоднократно заявляли что опирались на исторические факты, сотрудничали с музеями и подключили команду историков для передачи более достоверной исторической идентичности, но забыли о самом важном...