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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.5 1 049 оценок

Раскрыты скандальные подробности романов в Assassin's Creed Shadows

pandore pandore

В недавно вышедшей игре Assassin's Creed Shadows есть 5 потенциальных партнеров для протагонистов. А именно Хори Хидэмасой, Геннодзё, Леди Оити, Кацухимэ и Ибуки.

Самым скандальных из них является роман с реально существующим историческим персонажем, Оити Нобухидэ, которая хранила верность своему супругу посмертно. Когда армия Хидэёси осадила замок, Кацуиэ умолял Оити бежать с дочерьми и искать защиты Хидэёси. Оити отказалась и 14 июня 1583 года вместе с мужем совершила сэппуку. Присутствует в игре в качестве романсабельного персонажа, по сюжету вдова которую главный герой защитил при осаде замка Адзуити и в благодарность за это у них завязывается кратковременная интрижка.

На втором месте у нас Ибуки, небинарный таинственный воин борющийся против несправедливости, сценарий похож на предыдущий, встреча с ним происходит во время защиты деревни от нападений.

Хори Хидемаса, бывший вассал Оды Набунаги, в благодарность за поиски предателей своего господина дарит не только шлем, но и копье.

Геннодзе к счастью достанется только женскому протагонисту для разнообразия потому что борется против коррупции.

И на последнем месте у нас Кацухиме, внезапно сильная и независимая женщина, роман с ней может завести только протагонистка.

Разработчики неоднократно заявляли что опирались на исторические факты, сотрудничали с музеями и подключили команду историков для передачи более достоверной исторической идентичности, но забыли о самом важном...

-141
142
Комментарии: 142
Ваш комментарий
Liaschim

После завязки, где чёрного за несколько месяцев делают из ноунейм раба самураем, главным полководцем и самым близким доверенным лицом, у которого ещё и броня выглядит кратно лучше, чем у того кому он принадлежит, всё остальное выглядит как-то мелко.

Угадайте кто тут чёрный властелин, а кто какой-то мимо проходивший раб.

А тут? :)

76
yariko ookami

Так и есть. У игры просто название перепутали, а должно быть "Assassin's BLM", и вопрос "кто тут сегун?" отпал бы сам собой.

13
ZAUSA

Хейтеры игру под лупой рассматривают.))

-36
Deowar

Ну сразу видно, что Конь справа тут главный. Ведь его броня круче, чем у всех остальных в кадре.)))

3
GOOD_ORLOV ZAUSA

Ты чокнутый. Тебе дают явные.. Знаешь ладно, ты просто психопат, который в один момент совершит преступление и сидят на нары, ты угроза для общества

3
KirariShon ZAUSA

Ты реально не видишь? Жееесть, ты защищаешь это? Ты кстати не опроверг доводы, ты просто пукнул. Ты просто защищаешь, потому что... Что? У тебя явно проблемы, мужик

4
Большая Флейта
Оити Нобухидэ, которая хранила верность своему супругу посмертно. Когда армия Хидэёси осадила замок, Кацуиэ умолял Оити бежать с дочерьми и искать защиты Хидэёси. Оити отказалась и 14 июня 1583 года вместе с мужем совершила сэппуку. Присутствует в игре в качестве романсабельного персонажа, по сюжету вдова которую главный герой защитил при осаде замка Адзуити и в благодарность за это у них завязывается кратковременная интрижка.

Какая же рыгота

47
Комментарий удален
Большая Флейта PolGhost

Всего лишь ДОПУЩЕНИЕ, что из РЕАЛЬНОГО человека, преданной жены сделали какую-то мимолетную давалку )))) Причем естественно любителю гуталина, видимо чтобы японцам еще сильнее харкнуть в лицо)))

36
ZAUSA

Смешно видеть, как хейтеры "переживают" за какую-то Оити Нобухидэ о существовании которой узнали только что.

-28
Kreliann Большая Флейта

Они специально японцев унижают этой игрой. Вот что мешало сделать и мужского и женского ГГ японцами, дать им нормальные гетеросексуальные романы с другими вымышленными персонажами? Нет, надо сунуть негра, который выбирает между тем, как скуколдить реально существовавшую женщину и потереться органами с небинарным нечто.

8
DarkScorpius ZAUSA
Смешно видеть, как хейтеры "переживают" за какую-то Оити Нобухидэ

Смешно видеть, как ярлык "хейтер" бездумно навешивают на всех подряд. Хотя судя по провокационным вбросам в разных темах и оценкам твоих комментариев, написанное вполне может характеризовать тебя как мелкого тролленка...

5
kotasha

Такую помойку не то что покупать а играть нет никого желания, юбики вообще скатились, ещё и историю искажают.

24
vald11

Ха ха ха, чел, ты серьезно? Ничего, что в третий части всю войну за независимость индеец выиграл? А все американские полководцы конкретными лохами были показаны? Историческая достоверность в играх.. Мда, конкретно так деграднул ру интернет за эти 15 лет…

-16
yariko ookami
Такую помойку не то что покупать а играть нет никого желания, юбики вообще скатились, ещё и историю искажают.

Согласен. Причем на загнившем западе это повестка как чума. Что Дрисней с Шпроторусалками и Афроснежками, что Юбики с черными самураями...

6
MadPyramus vald11

Всё правильно сказал, даже минусята набежали, а ответить ничего не способны)

-7
ZAUSA
ещё и историю искажают.

Запрещено в играх так делать?

-7
Gvik74 MadPyramus

Суть в другом, ты одобряешь DEI - повестку в играх, или же нет ? Вот главный вопрос. В Играх, она обязательно должна присутствовать или же нет ? И с какого черта, если вам так важна игра, вам ее пропихнули вместе с игрой ? Наверное для того, что бы в полной мере насладились игровым процессом :DDD

0
Евгений Кондратенко

Очередной повесточный кал. Который кста ещё и очень требовательный. При том графон не сказать чтобы прям вау.

19
yariko ookami
Очередной повесточный кал. Который кста ещё и очень требовательный. При том графон не сказать чтобы прям вау.

Все верно. Разработчики "имеют" геймеров в попу и производители железа тоже "имеют" геймеров в попу. Бизнес - ничего святого.

3
DowncastKylian
опирались на исторические факты, сотрудничали с музеями и подключили команду историков

угу угу, одного такого пи*бола уже знаем...

https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/tomas_lokli_istorik_vydumavshij_samuraya_yasuke_byl_uvolen_iz_universiteta-1712500

15
ZAUSA

Ubisoft где-то говорили про какую-то Оити Нобухидэ? Может им надо было документальный фильм делать?

-9
DarkScorpius ZAUSA
Ubisoft где-то говорили про какую-то Оити Нобухидэ

В игре. И нет, документального фильма они не потянут, но как и в массе претензий раньше, Юбикам не надо было в маркетинге заявлять о работе с историческими консультантами, претендуя на хоть какую-то историческую достоверность.

Не надоело вбрасывать?

1
ZAUSA DarkScorpius

Не надоело хейтерам лицемерить и делать вид, что им не плевать?

-4
DarkScorpius ZAUSA
Не надоело хейтерам лицемерить и делать вид

Не надоело вешать ярлыки хейтеров посторонним людям и более того, пытаться оценивать их отношение к чему-то, демонстрируя полную несостоятельность в психологии?

Я вот думаю, что ты либо слабенький тролль, либо на халтурной подработке у сайта, занимаясь раскруткой обсуждений в новостях откровенными вбросами. Но это ж только мое мнение, мне хватает ума осознавать, что как бы это явно не выглядело - это лишь предположение.

А откуда тебе знать, плевать людям или нет? Ты им никто и попросту их не знаешь. Или знания - фигня, домыслы - наше все?)

0
Сережаа
11
Kokoprime1991

Гениальный ИИ, я почему-то сразу это вспомнил

-2
Stinger_Max

Star Wars Outlaws видимо задал новую планку качества стелса для всех этих болванов, которым насрать чё там в играх творится, лишь удовольствие получать да гриндить.

9
Magnusss

не хватает музыки из деревни дураков

9
prorock

Не, ну это готи

3
ShannenDoherty

в серии AC, в частности из тех что я играл, в Odysse, Valhalla, а теперь и в этом, ИИ это просто кринж и ужас, как и анимации ударов, добиваний, скриптов , единственные плюсы этих игр , если их можно так назвать, довольно большой открытый мир, с симпатичным окружением и пейзажами. А в целом, это сделанные на скорую руку убогие подобия хороших игр, Odysse копирует Horizon , Valhalla вторична от Odysse , вдохновлена God of War , Shadows пытается быть Ghost of Tsushima, но до этих игр серии AC как до Китая раком, потому что они не ради игроков делаются и не талантливыми людьми, а каким то лгбт транс феменистким сбродом, ради бабок. Тупо паразитирование на оригинальных играх , + у них убогий движок, не оптимизированные продукты игросодержащие , которые лагают на ровном месте, все по тем же причинам.

2
Jarvis666

Я так понимаю только 2 варианта для натуралов, а для фанатов Юбисофт 3. Всë ясно... И при этом, вариант с Оити максимально неприятный, потому что исказили важный исторический факт и переделали на современный лад, где верность ничего не значит.

11
Serj77777

Ubisoft,мерзкие уроды...Интересно,что японцы ответят,или вся их гордость осталась в сказках про самураев.Я предполагал,что в игре будут педерасты и лесбиянки потому,что эти конченые без этого не могут,но так измарать историю,реально существовавшей женщины,могут только настоящие дегенераты.)

9
MoodyPalamon

То ли дело в ас2 было да? Или это другое?

-5
Sunsh1ne98

Очнись, гордость японцев уже давно закончилась - когда америкосы долбанули по ним ядерными бомбами и за это японцы им ноги и задницы целуют, при этом стыдливо умалчивая кто же их всё-таки разбомбил)

Ну, а такую фигню как какая-то игра и вовсе стерпят легко.

0
qDan

Раньше, типоисторические элементы добавлялись в аркадные игры чисто по приколу, дабы разнообразить процесс. Я помню как в 3 по счёту части - Эцио жарил Катерину Сфорцу, но это не выглядело натянутым, потому что разработчики не теребонькали на историчность, а делали игру про объективно выдуманных ососинов в сеттинге реальных стран и городов.

Однако то, что происходит сейчас - это личная боротьба УгСофта с историей, в чистейшем виде.

Еврогейцы уже давно живут в выдуманном фейкньюс-мирке с толерастией, мультикультуризмом и половыми извращениями всех видов, так что нет ничего удивительного, что подобная дичь происходит всё чаще и чаще.

Чтобы не говорили фанбои и игратели в графон - серия Ососина официально угроблена, как в своё время ЕА угробили МЕ - выпихнув сценаристов, но впихнув дровосеков.

6
Константин335

Да какая еще историчность, вообще без разницы на нее в играх

-5
ZAUSA
Однако то, что происходит сейчас - это личная боротьба УгСофта с историей, в чистейшем виде.

Потому что негр самурай?))

-6
vadutc

Скандальные подробности романов в игре ахахаха,такой кринж.

5
pandore

А что когда то хуже было. Чтоб все были страшные, небинарные и скучные. Даже в Dragon age 2 лучше было. И там хотя бы они все были вымышленные и на историческую достоверность не посягали.

1
VIGITAL1

Пегач превратился в спидинфо давно уже,чему удивляться.

1
SexualHarassmentPanda

Я бы со сталиным замутил если бы в игре была такая возможность. Но люди видимо думают что это какой то строгий электронный учебник истории а не видео игра.

В Одиссеи были циклопы, медузы я не знаю там сфинксы всякие. длс в котом можно было бегать по ЭЛИЗИУМУ и общаться с БОГАМИ никого ничё не смущало а тут скандал ы интриги расследования. И всё из за шоколадного самурая :D. Если бы его в игре не было мне кажется никто бы не раздувал эти скандалы из за всего подряд.

-19
Adam55

Ладно лгбетеная хрень. С ней уже все смирились и это было очевидно де***о, но так опозорить реально существующего перса? Ну как бы в Японии намного строже относятся к супружеской измене, особенно со стороны женщин и ТЕМ БОЛЕЕЕ в том время. А тут ещё и с негром (которые в то время везде были рабами и не считались людьми), так ещё и женщины, известная тем, что никогда не изменит мужу...просто охренеть. Браво юбики! Просто браво! Теперь даже та последняя капля интереса к игре пропала. Лично меня, даже вся та любовь к серии ассасинов, не заставит играть в это.

5
Евгений Кондратенко

А это разве Assassin's creed? Те самые Assassin's creedы закончились на 2 части. 3-ка с тупейшим Коннором уже была спорной. А последующие части вообще тупость.

2
yariko ookami Евгений Кондратенко
А это разве Assassin's creed? Те самые Assassin's creedы закончились на 2 части. 3-ка с тупейшим Коннором уже была спорной. А последующие части вообще тупость.

Согласен с тобой. Я уже после Liberation перестал играть в этот калвеер.

0
Блоха В Сарафане Евгений Кондратенко

После второй они и начались. Первые две части — это недо принц Персии в открытом мире.

0
Джин Мори

Я ещё один момент напомню. Оити считается членом императорской династии и предком текущего императора. И если японцы им там сейчас по самые гланды не вставят - будет очень странно.

0
Falcon4ik111 Евгений Кондратенко

3 часть тоже топ, особенно ее вытянул Хэйтем

0
DishonestLythronax
роман с реально существующим историческим персонажем, Оити Нобухидэ, которая хранила верность своему супругу посмертно. Когда армия Хидэёси осадила замок, Кацуиэ умолял Оити бежать с дочерьми и искать защиты Хидэёси. Оити отказалась и 14 июня 1583 года вместе с мужем совершила сэппуку. Присутствует в игре в качестве романсабельного персонажа, по сюжету вдова которую главный герой защитил при осаде замка Адзуити и в благодарность за это у них завязывается кратковременная интрижка.

Уже вижу зарево. Если они там умудрились от чая ущемиться, то тут уж сам бог велел.

Ибуки, небинарный таинственный воин

Тааш №2?

4
pandore

Так он и есть небинарный. Не смогла удержаться

0
ZAUSA
Уже вижу зарево. Если они там умудрились от чая ущемиться, то тут уж сам бог велел.

Надеюсь хейтеры их найдут, как того чиновника, а то снова придётся притворяться японцами.

-2
Джин Мори

Я тебе больше скажу. Оити предок текущей императорской династии Японии.Так что это буквально харчок в лицо Японии в целом.

0
DishonestLythronax Джин Мори

Круто, чё) И так выглядело некрасиво, мягко говоря, а уж с таким контекстом и подавно. Что у них там за исторические консультанты, которые даже такую жирноту проглядели? Или это засланцы от конкурентов, специально выбирающие наиболее скандальные решения?

0
Джин Мори DishonestLythronax

Я хз что у них там творится, но со стороны выглядит так, что они хотят побыстрее продаться с потрохами тенсенту и намеренно себя топят.

Вот без иронии, если инфа про оити дойдет до власти японии, те не иллюзорно могут засудить юбиков, тк это уже прям не шуточное оскорбление. И учитывая менталитет японцев и их любовь к традициям, они не будут терпеть, как было с англичанами, когда их историческую королеву "очернили"

0
Craft Sound Records
в благодарность за поиски предателей своего господина дарит не только шлем, но и копье

Почему я ржу?

Почему при чтении вот этого вот всего меня не покидает чувство испанского стыда?

4
Global Conspiration

Потому что ты по жизни копьесос и для тебя слово копье вызывает небинарные ассоциации. Чего нет у других нормальных людей

-4
pandore

да, именно в таком контексте.

0
Кот Пингвинович

И не одной норм милфы, чтобы закадрить было приятно.

4
ImpoverishedSabrius

Ну... Сдаётся мне, слово «Убисофт» скоро станет ругательством).

3
MoodyPalamon

Юбики лучшие, сделали из женщины чернильницу. Не изменяют себе. Как со второй части реальных людей меняли и вертели как хотят так и продолжают.

2
ZAUSA

Это хорошо, что в других играх все персонажи белые, а черных с белыми можно увидеть только в порно.

-3
Алекс Рейлор

Два мужика на «Сникерс» польстились. Ладно ещё небинарное нечто, но Хори Хидемаса, ты-то куда?

2
atrrz1

Никак вы вмять не научитесь!...

2
darth nox

Я думаю комментарии тут излишни, ибо слово 3,14здец тут явно не передаст все эмоции от этого кринжа.

2
bysaturn

романсабельного персонажа

Больно читать)

2
pandore

вам не угодишь, писать про это на серьезных щах сплошная боль.

0
Шаман Шаманыч

Народ, сломайте игру-заводите только гетеросексуальные романы!))

2
Owyn

> небинарный таинственный воин

вот он источник "10 из 10 господе!!!1" ото всех критиков!))

2
pandore

если писать как говорят в народе про это не опубликуют за цензуру, а жаль.

0
Gelyr

Какие дастойные новости .... Юбисофт кормилица, ща выйдет и столько новостей такого рода польёться , что понадобиться не одна машина ассенизатора

1
diqii

Всегда подозревал что трансы, геи и мертвые это одно звено, теперь у этого звена есть имя АСShadows. Уже лучше понимаю Японцев, жаль только они не поняли после Херасимы и Нагасаки, ничего.

1
prorock

Еп твою ибуки

1
ShannenDoherty

Все тот же тупой конвеер мусорных игр , в которых плохо все, ну может кроме открытых пространств , где иногда можно наблюдать красивые пейзажи, виды на природу. Все остальное в серии AC , ну в последних играх из тех что я играл, это чистой воды кал, играть в который физически больно и до ужаса не интересно.

1
Yoshemitsu

Я например не играю то что мне не интересно.

А вопрос: А почему ты играл кал? Мазохист. Значит любишь когда тебе больно и не интересно. А раз это кал, то ты еще им брал и обмазывался. Капрофил что ли?

-4
ShannenDoherty Yoshemitsu

Играл и скачал посмотреть это разные вещи, недоумок ты жалкий)

1
AntiFlash123

А зачем вы статью заминусовали,статья то не причем

1
Sir Patrik

А на кого еще злость вымещать? Не на юбисофт же 🤣🤦‍♂️🤣

1
pandore

главное чтоб комментов было поровну с дизлайками, как пошло до сих пор.

1
AlrightRathar
Хори Хидемаса, бывший вассал Оды Набунаги, в благодарность дарит копье.

это типо прямой намек на романтизм

1
Sunsh1ne98

"Не забывали о самом важном". Видимо, самое важное для них в исторической игре это разнообразие всяких трансформеров, небинарных и прочих радужных...

1
bohdan2015

Помоги Ясукэ найти Ибуки:D

1
ТемныйВластелин

я женщина верная, но шЗЗюха, ахаххаа гениально, юбики никогда не перестанут удивлять)))

1
Go_Ra

Анунаки... Таких романов нам не надо и в помине !!! -))))

0
Лицо со шрамом

В общем Нигриёси ее чпокиёси

0
SOLUS5678

Вообще не удивлён такому "историческому" повороту.))))))

0
Rambo_1

Т.е. в игре есть два мужика которые любят долбиться сзади?

0
Аристов--Черный

Ну я был бы разочарован, если бы в этом цирке не было клоунов:)))

Нафиг вообще эти романы в серии нужны? В смысле, если у обладателя воспоминаний был какой-то роман - пусть Анимус его показывает, а нафига нам-то ходить бл*довать? НедоRPG сраное.

0
В_о_л_ь_к_а

Дошло почему французская Ubisoft так троллит молодых японских игроков. Которые конечно обиду запомнят, надолго.

0
Yoshemitsu

1) Это как бы последняя игра французской студии. После этого она распродает все активы и франшизы.

2) А так как у японцев с заднеприводностью все в порядке, они не обидятся. Им такое нравится.

1
Джин Мори Yoshemitsu

2) Как бы да. В те времена это вроде было нормой. Только вот проблема. Юбики всего лишь сейчас императорскую династию Японии оскорбили...

0
Starbit

По мнению гейсофта черный шпекал сестру Оды Нобунаги, который является предком действующего императора Японии

0
Рикочико

Там же вроде будет две механики диалогов: историческая и вымышленная. Романы надеюсь будут в вымышленной. Да ведь?))

0
AlexFoRestor

"романсабельного"?

0
Sir Patrik

Имандженируй новояз🤣🤣🤣🤦‍♂️

0
-zotik-

Ха лол.

0
Кей Овальд

Ну, как-то так и ожидалось. ДЕИ-вирус поразил там вообще всё.

0
saiditsme

Ну вот и приехали. Кто-то сомневался?

0
IIIXV

Мда...3 мужика и две страшные бабы...

0
Akalaka
0
Олег Дудин

Надеюсь, это всё хотя бы опционально.

0
Пользователь ВКонтакте

божечки кошечки...
а с каких пор атсасины это симулятор закадрить барышню? // Иван Марков

0
Пользователь ВКонтакте

Ну как бы в Одиссее такое было // Кейт Фостер

0
sa1958

Это полный конец.

0
gliga142

это какая то шутка ? я не могу поверить что всё настолько плохо - отвал бошки

0
Gvik74

Угадайте кто тут чёрный властелин, а кто какой-то мимо проходивший раб ?

0
DreamGothic

негры и геи, достали уже бесы

0
Иванко Лысов

Очередной рвотный порошок... Да и гЭймплэй, кстати, тоже.

-1
Пользователь ВКонтакте

На кой ляд вообще это добавили в игру. Один хрен все в тёмный экран уходит // Андрей Куликов

-1
Dementor

Вообще в древней Японии было нормально что мужик чпокает мужика, в какой то мене это даже поощрялось. Только с приходом европейцев принесших с собою христианство это стало осуждаемо. Так что в этом плане японцы даже не оскорбятся)))

-1
Блоха В Сарафане

Такого не было. Японские мужики чпокали маленьких мальчиков.

2
SadSuccub

Я знаю почему в этой игре Африканцу мальчики нравятся. Потому-что они не знают как его контрить ночью в постели.

-3
Пользователь ВКонтакте

Третий подрыв ядерки от срак япов когда? // Андрей Егоров

-3
jax baron

Каким местом оити была верна не понятно - кацуие 2 муж , 1 был нагамаса Азаи ( если правильно на русский, могу ошибаться), у негры вообще не должно быть не кого так как исторический его пердолил Ода набунага, Ибуки это вообще то баба дочка брата набунага - хз она мужик не понятно.

Короче канон потерялся.

-3
Agrael21

Ну она и была верна, но проблема в том, что женщина - это политический инструмент в то время. Азаи совершил сэппуку в наказание за предательство, также был убит его первенец - сын Оити. А замуж за Кацуие она вышла позже, уже после смерти Оды. Её на нем женил сын Оды. И вот как раз таки с Кацуие она была до самой смерти.

3
LayTam75
-4
Fronyx

Это мы ждём

-4
SomeMark

Да да, понятно

-6
Константин335

Ясно, в комментариях как обычно. Но вас никто же не заставляет романсить тех же мужиков

-12
Global Conspiration

Нее, их со школы приучили, если дают - значит так надо и это обязательно необходимо взять, даже если придется давиться

-3
Господин Лидер Assassin

романсить в играх это в целом чисто для инцелов

-4
Константин335 Господин Лидер Assassin

Мне в основном всегда без разницы на эти романы, а тут из за них вон в комментах хейт уже пошел

-1
Costollom

Уж совсем для глупых хейтеров желтушная новость.

-15
Господин Лидер Assassin

релиз ровненько в 0:58 по мск в юби, игра жесть конечно, не ожидал что они так сильно проапают ассассина, это 10 из 10 , но хотелось бы карту по больше.

-17
Евгений Кондратенко

Единственное, что там проапали это системные требования

1
vegas99

Уже играю на пс5 про. Не слушайте хейтеров. Игра топ!

-21
Шрек и осел vs CD Project

Ботяра-npc-нормис - в одном флаконе!

1
Константин335

Согласен игра вышла отличная

-9
Рикочико Шрек и осел vs CD Project

Какие ботяры?! Кто в РФ официально игру продает?

0
Beka_X

Я вот удивляюсь от глупости авторов таких новостей. Да оставьте вы уже в покое такие нюансы в играх. Такие сцены занимают от силы 2 минуты вашего игрового процесса, зачем акцентировать на этом такое особое внимание?

-24
Stinger_Max

Не говорите об игре плохое, говорите только хорошее.

4
diqii

Это и называется "двойные стандарты", когда одно можно, другое можно чуть чуть, а третье, "ну зачем акцентировать внимание, делайте вид что этого нет".

Если эта Игра, в ней должно быть все что задумали разработчики, а когда патч первого дня гласит "храмы разрушать нельзя, а про романы с историческими личностями (которые вошли в историю своими поступками) и трансами (которые ничего не сделали для истории) вы ничего не говорили". Хоть бы имя изменили, хоть одну букву в имени... но нет, надо все в кучу мешать.

6
Sklip

Потом из таких как ты и вырастают критики лицемеры.

0