Раскрыты скандальные подробности романов в Assassin's Creed Shadows

В недавно вышедшей игре Assassin's Creed Shadows есть 5 потенциальных партнеров для протагонистов. А именно Хори Хидэмасой, Геннодзё, Леди Оити, Кацухимэ и Ибуки.
Самым скандальных из них является роман с реально существующим историческим персонажем, Оити Нобухидэ, которая хранила верность своему супругу посмертно. Когда армия Хидэёси осадила замок, Кацуиэ умолял Оити бежать с дочерьми и искать защиты Хидэёси. Оити отказалась и 14 июня 1583 года вместе с мужем совершила сэппуку. Присутствует в игре в качестве романсабельного персонажа, по сюжету вдова которую главный герой защитил при осаде замка Адзуити и в благодарность за это у них завязывается кратковременная интрижка.
На втором месте у нас Ибуки, небинарный таинственный воин борющийся против несправедливости, сценарий похож на предыдущий, встреча с ним происходит во время защиты деревни от нападений.
Хори Хидемаса, бывший вассал Оды Набунаги, в благодарность за поиски предателей своего господина дарит не только шлем, но и копье.
Геннодзе к счастью достанется только женскому протагонисту для разнообразия потому что борется против коррупции.
И на последнем месте у нас Кацухиме, внезапно сильная и независимая женщина, роман с ней может завести только протагонистка.
Разработчики неоднократно заявляли что опирались на исторические факты, сотрудничали с музеями и подключили команду историков для передачи более достоверной исторической идентичности, но забыли о самом важном...
После завязки, где чёрного за несколько месяцев делают из ноунейм раба самураем, главным полководцем и самым близким доверенным лицом, у которого ещё и броня выглядит кратно лучше, чем у того кому он принадлежит, всё остальное выглядит как-то мелко.
Угадайте кто тут чёрный властелин, а кто какой-то мимо проходивший раб.
А тут? :)
Так и есть. У игры просто название перепутали, а должно быть "Assassin's BLM", и вопрос "кто тут сегун?" отпал бы сам собой.
Хейтеры игру под лупой рассматривают.))
Ну сразу видно, что Конь справа тут главный. Ведь его броня круче, чем у всех остальных в кадре.)))
Ты чокнутый. Тебе дают явные.. Знаешь ладно, ты просто психопат, который в один момент совершит преступление и сидят на нары, ты угроза для общества
Ты реально не видишь? Жееесть, ты защищаешь это? Ты кстати не опроверг доводы, ты просто пукнул. Ты просто защищаешь, потому что... Что? У тебя явно проблемы, мужик
Какая же рыгота
Всего лишь ДОПУЩЕНИЕ, что из РЕАЛЬНОГО человека, преданной жены сделали какую-то мимолетную давалку )))) Причем естественно любителю гуталина, видимо чтобы японцам еще сильнее харкнуть в лицо)))
Смешно видеть, как хейтеры "переживают" за какую-то Оити Нобухидэ о существовании которой узнали только что.
Они специально японцев унижают этой игрой. Вот что мешало сделать и мужского и женского ГГ японцами, дать им нормальные гетеросексуальные романы с другими вымышленными персонажами? Нет, надо сунуть негра, который выбирает между тем, как скуколдить реально существовавшую женщину и потереться органами с небинарным нечто.
Смешно видеть, как ярлык "хейтер" бездумно навешивают на всех подряд. Хотя судя по провокационным вбросам в разных темах и оценкам твоих комментариев, написанное вполне может характеризовать тебя как мелкого тролленка...
Такую помойку не то что покупать а играть нет никого желания, юбики вообще скатились, ещё и историю искажают.
Ха ха ха, чел, ты серьезно? Ничего, что в третий части всю войну за независимость индеец выиграл? А все американские полководцы конкретными лохами были показаны? Историческая достоверность в играх.. Мда, конкретно так деграднул ру интернет за эти 15 лет…
Согласен. Причем на загнившем западе это повестка как чума. Что Дрисней с Шпроторусалками и Афроснежками, что Юбики с черными самураями...
Всё правильно сказал, даже минусята набежали, а ответить ничего не способны)
Запрещено в играх так делать?
Суть в другом, ты одобряешь DEI - повестку в играх, или же нет ? Вот главный вопрос. В Играх, она обязательно должна присутствовать или же нет ? И с какого черта, если вам так важна игра, вам ее пропихнули вместе с игрой ? Наверное для того, что бы в полной мере насладились игровым процессом :DDD
Очередной повесточный кал. Который кста ещё и очень требовательный. При том графон не сказать чтобы прям вау.
Все верно. Разработчики "имеют" геймеров в попу и производители железа тоже "имеют" геймеров в попу. Бизнес - ничего святого.
угу угу, одного такого пи*бола уже знаем...
https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/tomas_lokli_istorik_vydumavshij_samuraya_yasuke_byl_uvolen_iz_universiteta-1712500
Ubisoft где-то говорили про какую-то Оити Нобухидэ? Может им надо было документальный фильм делать?
В игре. И нет, документального фильма они не потянут, но как и в массе претензий раньше, Юбикам не надо было в маркетинге заявлять о работе с историческими консультантами, претендуя на хоть какую-то историческую достоверность.
Не надоело вбрасывать?
Не надоело хейтерам лицемерить и делать вид, что им не плевать?
Не надоело вешать ярлыки хейтеров посторонним людям и более того, пытаться оценивать их отношение к чему-то, демонстрируя полную несостоятельность в психологии?
Я вот думаю, что ты либо слабенький тролль, либо на халтурной подработке у сайта, занимаясь раскруткой обсуждений в новостях откровенными вбросами. Но это ж только мое мнение, мне хватает ума осознавать, что как бы это явно не выглядело - это лишь предположение.
А откуда тебе знать, плевать людям или нет? Ты им никто и попросту их не знаешь. Или знания - фигня, домыслы - наше все?)
Гениальный ИИ, я почему-то сразу это вспомнил
Star Wars Outlaws видимо задал новую планку качества стелса для всех этих болванов, которым насрать чё там в играх творится, лишь удовольствие получать да гриндить.
не хватает музыки из деревни дураков
Не, ну это готи
в серии AC, в частности из тех что я играл, в Odysse, Valhalla, а теперь и в этом, ИИ это просто кринж и ужас, как и анимации ударов, добиваний, скриптов , единственные плюсы этих игр , если их можно так назвать, довольно большой открытый мир, с симпатичным окружением и пейзажами. А в целом, это сделанные на скорую руку убогие подобия хороших игр, Odysse копирует Horizon , Valhalla вторична от Odysse , вдохновлена God of War , Shadows пытается быть Ghost of Tsushima, но до этих игр серии AC как до Китая раком, потому что они не ради игроков делаются и не талантливыми людьми, а каким то лгбт транс феменистким сбродом, ради бабок. Тупо паразитирование на оригинальных играх , + у них убогий движок, не оптимизированные продукты игросодержащие , которые лагают на ровном месте, все по тем же причинам.
Я так понимаю только 2 варианта для натуралов, а для фанатов Юбисофт 3. Всë ясно... И при этом, вариант с Оити максимально неприятный, потому что исказили важный исторический факт и переделали на современный лад, где верность ничего не значит.
Ubisoft,мерзкие уроды...Интересно,что японцы ответят,или вся их гордость осталась в сказках про самураев.Я предполагал,что в игре будут педерасты и лесбиянки потому,что эти конченые без этого не могут,но так измарать историю,реально существовавшей женщины,могут только настоящие дегенераты.)
То ли дело в ас2 было да? Или это другое?
Очнись, гордость японцев уже давно закончилась - когда америкосы долбанули по ним ядерными бомбами и за это японцы им ноги и задницы целуют, при этом стыдливо умалчивая кто же их всё-таки разбомбил)
Ну, а такую фигню как какая-то игра и вовсе стерпят легко.
Раньше, типоисторические элементы добавлялись в аркадные игры чисто по приколу, дабы разнообразить процесс. Я помню как в 3 по счёту части - Эцио жарил Катерину Сфорцу, но это не выглядело натянутым, потому что разработчики не теребонькали на историчность, а делали игру про объективно выдуманных ососинов в сеттинге реальных стран и городов.
Однако то, что происходит сейчас - это личная боротьба УгСофта с историей, в чистейшем виде.
Еврогейцы уже давно живут в выдуманном фейкньюс-мирке с толерастией, мультикультуризмом и половыми извращениями всех видов, так что нет ничего удивительного, что подобная дичь происходит всё чаще и чаще.
Чтобы не говорили фанбои и игратели в графон - серия Ососина официально угроблена, как в своё время ЕА угробили МЕ - выпихнув сценаристов, но впихнув дровосеков.
Да какая еще историчность, вообще без разницы на нее в играх
Потому что негр самурай?))
Скандальные подробности романов в игре ахахаха,такой кринж.
А что когда то хуже было. Чтоб все были страшные, небинарные и скучные. Даже в Dragon age 2 лучше было. И там хотя бы они все были вымышленные и на историческую достоверность не посягали.
Пегач превратился в спидинфо давно уже,чему удивляться.
Я бы со сталиным замутил если бы в игре была такая возможность. Но люди видимо думают что это какой то строгий электронный учебник истории а не видео игра.
В Одиссеи были циклопы, медузы я не знаю там сфинксы всякие. длс в котом можно было бегать по ЭЛИЗИУМУ и общаться с БОГАМИ никого ничё не смущало а тут скандал ы интриги расследования. И всё из за шоколадного самурая :D. Если бы его в игре не было мне кажется никто бы не раздувал эти скандалы из за всего подряд.
Ладно лгбетеная хрень. С ней уже все смирились и это было очевидно де***о, но так опозорить реально существующего перса? Ну как бы в Японии намного строже относятся к супружеской измене, особенно со стороны женщин и ТЕМ БОЛЕЕЕ в том время. А тут ещё и с негром (которые в то время везде были рабами и не считались людьми), так ещё и женщины, известная тем, что никогда не изменит мужу...просто охренеть. Браво юбики! Просто браво! Теперь даже та последняя капля интереса к игре пропала. Лично меня, даже вся та любовь к серии ассасинов, не заставит играть в это.
А это разве Assassin's creed? Те самые Assassin's creedы закончились на 2 части. 3-ка с тупейшим Коннором уже была спорной. А последующие части вообще тупость.
Согласен с тобой. Я уже после Liberation перестал играть в этот калвеер.
После второй они и начались. Первые две части — это недо принц Персии в открытом мире.
Я ещё один момент напомню. Оити считается членом императорской династии и предком текущего императора. И если японцы им там сейчас по самые гланды не вставят - будет очень странно.
3 часть тоже топ, особенно ее вытянул Хэйтем
Уже вижу зарево. Если они там умудрились от чая ущемиться, то тут уж сам бог велел.
Тааш №2?
Так он и есть небинарный. Не смогла удержаться
Надеюсь хейтеры их найдут, как того чиновника, а то снова придётся притворяться японцами.
Я тебе больше скажу. Оити предок текущей императорской династии Японии.Так что это буквально харчок в лицо Японии в целом.
Круто, чё) И так выглядело некрасиво, мягко говоря, а уж с таким контекстом и подавно. Что у них там за исторические консультанты, которые даже такую жирноту проглядели? Или это засланцы от конкурентов, специально выбирающие наиболее скандальные решения?
Я хз что у них там творится, но со стороны выглядит так, что они хотят побыстрее продаться с потрохами тенсенту и намеренно себя топят.
Вот без иронии, если инфа про оити дойдет до власти японии, те не иллюзорно могут засудить юбиков, тк это уже прям не шуточное оскорбление. И учитывая менталитет японцев и их любовь к традициям, они не будут терпеть, как было с англичанами, когда их историческую королеву "очернили"
Почему я ржу?
Почему при чтении вот этого вот всего меня не покидает чувство испанского стыда?
Потому что ты по жизни копьесос и для тебя слово копье вызывает небинарные ассоциации. Чего нет у других нормальных людей
да, именно в таком контексте.
И не одной норм милфы, чтобы закадрить было приятно.
Ну... Сдаётся мне, слово «Убисофт» скоро станет ругательством).
Юбики лучшие, сделали из женщины чернильницу. Не изменяют себе. Как со второй части реальных людей меняли и вертели как хотят так и продолжают.
Это хорошо, что в других играх все персонажи белые, а черных с белыми можно увидеть только в порно.
Два мужика на «Сникерс» польстились. Ладно ещё небинарное нечто, но Хори Хидемаса, ты-то куда?
Никак вы вмять не научитесь!...
Я думаю комментарии тут излишни, ибо слово 3,14здец тут явно не передаст все эмоции от этого кринжа.
романсабельного персонажа
Больно читать)
вам не угодишь, писать про это на серьезных щах сплошная боль.
Народ, сломайте игру-заводите только гетеросексуальные романы!))
> небинарный таинственный воин
вот он источник "10 из 10 господе!!!1" ото всех критиков!))
если писать как говорят в народе про это не опубликуют за цензуру, а жаль.
Какие дастойные новости .... Юбисофт кормилица, ща выйдет и столько новостей такого рода польёться , что понадобиться не одна машина ассенизатора
Всегда подозревал что трансы, геи и мертвые это одно звено, теперь у этого звена есть имя АСShadows. Уже лучше понимаю Японцев, жаль только они не поняли после Херасимы и Нагасаки, ничего.
Еп твою ибуки
Все тот же тупой конвеер мусорных игр , в которых плохо все, ну может кроме открытых пространств , где иногда можно наблюдать красивые пейзажи, виды на природу. Все остальное в серии AC , ну в последних играх из тех что я играл, это чистой воды кал, играть в который физически больно и до ужаса не интересно.
Я например не играю то что мне не интересно.
А вопрос: А почему ты играл кал? Мазохист. Значит любишь когда тебе больно и не интересно. А раз это кал, то ты еще им брал и обмазывался. Капрофил что ли?
Играл и скачал посмотреть это разные вещи, недоумок ты жалкий)
А зачем вы статью заминусовали,статья то не причем
А на кого еще злость вымещать? Не на юбисофт же 🤣🤦♂️🤣
главное чтоб комментов было поровну с дизлайками, как пошло до сих пор.
это типо прямой намек на романтизм
"Не забывали о самом важном". Видимо, самое важное для них в исторической игре это разнообразие всяких трансформеров, небинарных и прочих радужных...
Помоги Ясукэ найти Ибуки:D
я женщина верная, но шЗЗюха, ахаххаа гениально, юбики никогда не перестанут удивлять)))
Анунаки... Таких романов нам не надо и в помине !!! -))))
В общем Нигриёси ее чпокиёси
Вообще не удивлён такому "историческому" повороту.))))))
Т.е. в игре есть два мужика которые любят долбиться сзади?
Ну я был бы разочарован, если бы в этом цирке не было клоунов:)))
Нафиг вообще эти романы в серии нужны? В смысле, если у обладателя воспоминаний был какой-то роман - пусть Анимус его показывает, а нафига нам-то ходить бл*довать? НедоRPG сраное.
Дошло почему французская Ubisoft так троллит молодых японских игроков. Которые конечно обиду запомнят, надолго.
1) Это как бы последняя игра французской студии. После этого она распродает все активы и франшизы.
2) А так как у японцев с заднеприводностью все в порядке, они не обидятся. Им такое нравится.
2) Как бы да. В те времена это вроде было нормой. Только вот проблема. Юбики всего лишь сейчас императорскую династию Японии оскорбили...
По мнению гейсофта черный шпекал сестру Оды Нобунаги, который является предком действующего императора Японии
Там же вроде будет две механики диалогов: историческая и вымышленная. Романы надеюсь будут в вымышленной. Да ведь?))
"романсабельного"?
Имандженируй новояз🤣🤣🤣🤦♂️
Ха лол.
Ну, как-то так и ожидалось. ДЕИ-вирус поразил там вообще всё.
Ну вот и приехали. Кто-то сомневался?
Мда...3 мужика и две страшные бабы...
Надеюсь, это всё хотя бы опционально.
божечки кошечки...
а с каких пор атсасины это симулятор закадрить барышню? // Иван Марков
Ну как бы в Одиссее такое было // Кейт Фостер
Это полный конец.
это какая то шутка ? я не могу поверить что всё настолько плохо - отвал бошки
Угадайте кто тут чёрный властелин, а кто какой-то мимо проходивший раб ?
негры и геи, достали уже бесы
Очередной рвотный порошок... Да и гЭймплэй, кстати, тоже.
На кой ляд вообще это добавили в игру. Один хрен все в тёмный экран уходит // Андрей Куликов
Вообще в древней Японии было нормально что мужик чпокает мужика, в какой то мене это даже поощрялось. Только с приходом европейцев принесших с собою христианство это стало осуждаемо. Так что в этом плане японцы даже не оскорбятся)))
Такого не было. Японские мужики чпокали маленьких мальчиков.
Я знаю почему в этой игре Африканцу мальчики нравятся. Потому-что они не знают как его контрить ночью в постели.
Третий подрыв ядерки от срак япов когда? // Андрей Егоров
Каким местом оити была верна не понятно - кацуие 2 муж , 1 был нагамаса Азаи ( если правильно на русский, могу ошибаться), у негры вообще не должно быть не кого так как исторический его пердолил Ода набунага, Ибуки это вообще то баба дочка брата набунага - хз она мужик не понятно.
Короче канон потерялся.
Ну она и была верна, но проблема в том, что женщина - это политический инструмент в то время. Азаи совершил сэппуку в наказание за предательство, также был убит его первенец - сын Оити. А замуж за Кацуие она вышла позже, уже после смерти Оды. Её на нем женил сын Оды. И вот как раз таки с Кацуие она была до самой смерти.
Это мы ждём
Да да, понятно
Ясно, в комментариях как обычно. Но вас никто же не заставляет романсить тех же мужиков
Нее, их со школы приучили, если дают - значит так надо и это обязательно необходимо взять, даже если придется давиться
романсить в играх это в целом чисто для инцелов
Мне в основном всегда без разницы на эти романы, а тут из за них вон в комментах хейт уже пошел
Уж совсем для глупых хейтеров желтушная новость.
релиз ровненько в 0:58 по мск в юби, игра жесть конечно, не ожидал что они так сильно проапают ассассина, это 10 из 10 , но хотелось бы карту по больше.
Единственное, что там проапали это системные требования
Уже играю на пс5 про. Не слушайте хейтеров. Игра топ!
Ботяра-npc-нормис - в одном флаконе!
Согласен игра вышла отличная
Какие ботяры?! Кто в РФ официально игру продает?
Я вот удивляюсь от глупости авторов таких новостей. Да оставьте вы уже в покое такие нюансы в играх. Такие сцены занимают от силы 2 минуты вашего игрового процесса, зачем акцентировать на этом такое особое внимание?
Не говорите об игре плохое, говорите только хорошее.
Это и называется "двойные стандарты", когда одно можно, другое можно чуть чуть, а третье, "ну зачем акцентировать внимание, делайте вид что этого нет".
Если эта Игра, в ней должно быть все что задумали разработчики, а когда патч первого дня гласит "храмы разрушать нельзя, а про романы с историческими личностями (которые вошли в историю своими поступками) и трансами (которые ничего не сделали для истории) вы ничего не говорили". Хоть бы имя изменили, хоть одну букву в имени... но нет, надо все в кучу мешать.
Потом из таких как ты и вырастают критики лицемеры.