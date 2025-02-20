Скандал с Assassin's Creed: Shadows привлёк внимание религиозных деятелей

Японское издание Sankei Shimbun обратило внимание на новый скандал, связанный с Assassin’s Creed: Shadows. В начале января стример Skatha опубликовал прохождение первых 50 минут экшена, в ходе которого разгромил один из храмов, играя за темнокожего самурая Ясукэ. На эпизод отреагировал блогер с ником Shohei Kondo, обвинивший Ubisoft в неуважении к японской культуре.
Теперь скандал дошёл до религиозных деятелей Страны восходящего солнца. Осквернённый храм «опознали» как Итатэ Хёдзу в префектуре Хёго. По словам его представителей, святилище попало в Assassin’s Creed: Shadows без разрешения, а если бы Ubisoft обратилась за таким, ей бы всё равно отказали. Религиозные деятели пообещали принять соответствующие меры, но деталями не поделились.
Скандал вызвал разные реакции игроков. Одни призвали не относиться к игре слишком серьёзно. В конце концов в прошлых выпусках франшизы уже были эпизоды связанные со священными лицами или объектами: драка с Папой Римским в Assassin’s Creed 2, грабёж церквей в Valhalla и так далее.
Другие геймеры справедливо заметили важную деталь: Ясукэ может молиться в храмах, то есть уважает местную религию, однако при разгроме святилища игрока не наказали десинхронизацией — фактическим концом игры. Обычно это явление происходит в играх серии при действиях, противоречащих убеждениям героя, например, после убийства невинных прохожих. В Assassin’s Creed: Origins это касалось и религии: Байека наказывали десинхронизацией за вред кошкам — священным животным в Древнем Египте.
Также Sankei Shimbun упомянул исторический ляп, связанный с другим храмом в Shadows — Тодай-дзи в городе Нара. По словам журналиста, большая часть зданий святилища была сожжена в ходе конфликта в 1567 году, и к моменту действия игры они не должны были быть восстановлены.
Shadows постоянно провоцирует недовольство игроков. Причины разные: темнокожий самурай Ясукэ на главных ролях и его неоднозначная историческая роль; фигурка с героями, вызвавшая ассоциации с атомной бомбардировкой Нагасаки; плагиат на концепт-артах; перенос релиза на 20 марта — день траура в память о теракте в токийском метро; толстый мальчик на официальном постере; реклама DLC до выхода игры и даже спелые арбузы во время цветения сакуры.
Assassin’s Creed: Shadows выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Просто не покупайте этот шлак, и всё
Они больные? Во первых это видео игра. Во вторых даже в самой игре всё происходит внутри симуляции анонимуса. То есть это компьютерная симуляция внутри компьютерной игры. Как матрица в матрице. Это тоже самое что возмущаться тому, что в южном парке показывают. Ибо не зря у меня аватарка Панды Сэксуальные Домогательства :DD
А если я в Red Alert 3 пройду компанию за японцев и захвачу весь мир то им нормик будет?
Ахахахахах 😂
Быстрее бы уже игра вышла, чтобы всякие дурики повзрывали себе жопы
Ну такие деятели везде существуют, которые только и ищут на чем попиариться
ща бы их как во времена викингов, порвать на части и скормить псам.
Тех кто доебался до игры ?
Ну что за бред, в вальгале церкви можно грабить, жечь и убивать священников и всем было насрать, как японские храмы так это другое!
ну так потому что в Вальгалле главный герой - викинг,ему чуждо христианство
Юбики как всегда. :))
Лучше бы он привлёк внимание санитаров.
Хочется надеяться, что игра станет пресловутым последним гвоздём в крышку гроба Убогософта. Может всё же поголовье хомячков несколько уменьшилось за последние годы...
Ну я бы с радостью поиграл
Красота!!! Слышу стук молотка забивающего очередной гвоздь в гроб юбисофт.))))
Все кто хейтят игру, в итоге будут сидеть и рубиться в неё, и кайфовать. Да и тебя это тоже касается, да, да именно тебя, главный хейтерок, ты будешь сидеть и играть в эту игру )))