Скандал с Assassin's Creed: Shadows привлёк внимание религиозных деятелей

Японское издание Sankei Shimbun обратило внимание на новый скандал, связанный с Assassin’s Creed: Shadows. В начале января стример Skatha опубликовал прохождение первых 50 минут экшена, в ходе которого разгромил один из храмов, играя за темнокожего самурая Ясукэ. На эпизод отреагировал блогер с ником Shohei Kondo, обвинивший Ubisoft в неуважении к японской культуре.

Теперь скандал дошёл до религиозных деятелей Страны восходящего солнца. Осквернённый храм «опознали» как Итатэ Хёдзу в префектуре Хёго. По словам его представителей, святилище попало в Assassin’s Creed: Shadows без разрешения, а если бы Ubisoft обратилась за таким, ей бы всё равно отказали. Религиозные деятели пообещали принять соответствующие меры, но деталями не поделились.

Скандал вызвал разные реакции игроков. Одни призвали не относиться к игре слишком серьёзно. В конце концов в прошлых выпусках франшизы уже были эпизоды связанные со священными лицами или объектами: драка с Папой Римским в Assassin’s Creed 2, грабёж церквей в Valhalla и так далее.

Другие геймеры справедливо заметили важную деталь: Ясукэ может молиться в храмах, то есть уважает местную религию, однако при разгроме святилища игрока не наказали десинхронизацией — фактическим концом игры. Обычно это явление происходит в играх серии при действиях, противоречащих убеждениям героя, например, после убийства невинных прохожих. В Assassin’s Creed: Origins это касалось и религии: Байека наказывали десинхронизацией за вред кошкам — священным животным в Древнем Египте.

Также Sankei Shimbun упомянул исторический ляп, связанный с другим храмом в Shadows — Тодай-дзи в городе Нара. По словам журналиста, большая часть зданий святилища была сожжена в ходе конфликта в 1567 году, и к моменту действия игры они не должны были быть восстановлены.

Shadows постоянно провоцирует недовольство игроков. Причины разные: темнокожий самурай Ясукэ на главных ролях и его неоднозначная историческая роль; фигурка с героями, вызвавшая ассоциации с атомной бомбардировкой Нагасаки; плагиат на концепт-артах; перенос релиза на 20 марта — день траура в память о теракте в токийском метро; толстый мальчик на официальном постере; реклама DLC до выхода игры и даже спелые арбузы во время цветения сакуры.

Assassin’s Creed: Shadows выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.