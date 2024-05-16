Трейлер Assassin's Creed: Shadows вызвал противоречивые чувства у игроков

Вчера состоялась премьера официального трейлера предстоящей Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft.
Несмотря на то, что Youtube скрывает дизлайки, с помощью расширения Return YouTube Dislike можно оценить реальные впечатления пользователей от трейлера. Они оказались противоречивыми: на данный момент у трейлера 182 тысячи лайков и 182 тысячи дизлайков под английским трейлером. Самые популярные комментарии под трейлером представлены ниже:
Самое забавное, что они наконец-то выпустят Assassin's Creed, которую мы всегда хотели, но в том виде, в котором она никому не нужна.
"Нельзя объединить шиноби и самурая в одном персонаже" - ага, скажите это Ghost of Tsushima.
Самое смелое что сделали Юбисофт в этом трейлере - это открыли комментарии под ним
Тем не менее, нашлись и те, кому понравился трейлер:
Наконец-то тот Assassin's Creed, который действительно хочется ждать с предвкушением!
Трейлер выглядит обнадеживающим. Надеюсь, что они ничего не испортят. Мне нравится, что они адаптируют Ясуке. Интересно как они покажут его историю.
А вот у японского трейлера всё совсем плохо: всего 1,4 тысячи лайков при 8,2 тысячи дизлайков. Японские игроки массово раскритиковали компанию Ubisoft за выбор главного героя игры.
Это довольно забавно, как все эти западные студии всегда копаются в книгах по истории, чтобы найти тот исторический случай, который поможет им оправдать свою программу по добавлению черного чувака/сильной независимой женщины/прочего разнообразия в игру.
Ubisoft считает расизмом создать игру, основанную на японских исторических личностях японцев.
Почему все эти западные разработчики игр ненавидят японскую культуру?
Ubisoft: "У нас высокие стандарты ESG, вот, посмотрите"
Возможно это и существовало в реальной жизни, но когда такой иностранец появляется в игре, которая якобы опирается на исторические моменты - это выглядит как шутка.
Это чувство дискомфорта похоже на появление японца на Бостонском чаепитии.
Релиз Assassin's Creed: Shadows состоится 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Каждый раз при упоминании Ясуке вылезают негроведы, говорящие "Ну ваабщето, тупые расисты, в реальности действительно был черный самурай 🤓". При этом не в курсах, что он рофло-самурай, которого при себе по приколу держал Нобунага, но точно не машина для убийств, разваливающая кабины всей японской армии. Кстати, шаболда-шиноби, бегающая с мечом на спине, тоже весьма доставляет
А ты думал, тебе в 2024 дадут за белого мужика поиграть? Ахахахахахахах 😂🤣😄
Если юбики когда нибудь будут делать ассасина про Россию, главным героем будет арап Петра Великого
именно. уби еще и афрокосички додумались сделать.
так и думал, что японцам не понравится. надоели адепиы википедии с их ясукой.
Нам просто не зашло.А японцы вообще в ахере!!!Они не любят темнокожих.
Хз, вроде смотришь и читаешь что юбики обещают поиграть действительно хочется, но у юбиков есть одна МАЛЕНЬКАЯ деталь.
Даже если с их игр по началу кайфуешь(особенно после перерыва от той или иной серии, мне так вальгалла прям с ходу очень понравилась) то спустя часов 50 от них начинает тошнить и 50 часов эт в лучшем случае. Так как спустя часов 10 это становится на такой автомат одних и тех же действий, а интересные сюжетные моменты как раз раз в 10 часов и происходят. Короче посмотрим чё там будет с нелинейным прохождением и временами года. В остальном вообще пофиг, мне эта серия в плане истории и прочего никогда и не интересовала, я и в вальгалле местной наркомании ррад был, так как разнообразие, собственно будь тут опять ассасин без ассасинов среди ГГ я бы тоже не расстроился
Только что посмотрел... не то, чтобы противоречивые чувства... он не вызвал никаких чувств... вот вообще // Макс Мартынов
У вас реально есть чувак, который целыми днями переносит коменты с пегача в ВК? Можно мне такую работу?😨😂
Я думаю это делает
Да что этот нигер себе позволяет!
А я говорил что кринж
Юбики достали паразитировать с треком из АС2