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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.6 220 оценок

В английской википедии началась война правок из-за того, был ли чернокожий Ясуке самураем

2BLaraSex
Новости

После выхода трейлера Assassin's Creed Shadows, в английской википедии на странице Ясуке, чернокожего вассала японского даймё Оды Нобунаги, началась настоящая война правок. Согласно информации от Марка Керна, бывшего разработчика Blizzard, сторонники повестки пытаются стереть любые упоминания о том, что Ясуке мог и не быть самураем, так как этому нет никаких реальных исторических доказательств. По словам Керна, сейчас буквально идет переписывание истории ради пропаганды повестки.

Война правок из-за Ясуке нереальна и вышла из-под контроля. Woke-активисты действительно хотят сделать его самураем, несмотря на то, что нет никаких доказательств того, что он им когда-либо был. Именно в этом, а не в присутствии Ясуке в игре и есть настоящая проблема. Идет битва за переписывание истории, чтобы поддержать позицию «проснувшихся», и это полное безумие.

Вчера компания Ubisoft опубликовала первый трейлер Assassin's Creed Shadows, который вызвал неоднозначную реакцию у игроков. Особенно сбиты с толку оказались японцы, которые недовольны тем, что им предлагают играть за чернокожего, который убивает других японцев. Один из японских игроков написал: «Впервые я понял, что такое культурная апроприация».

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
pyw

Ха, ты еще не видел что в русской википедии творят люди из одной страны)

18
ZAUSA

Нет никакой "русской Википедии", если речь не о какой-нибудь Рувики. Это как сказать "русский YouTube".

-21
pyw ZAUSA

че? приминительно к википедии указывают регион. Так же как и в новости написано "английская".

12
ZAUSA pyw

YouTube тоже под регион подстраивает, но это не делает его русским.

-15
Ozzyka pyw

Регион корректируются тоже не из России, а из 404 не раз полились, со словами из 404, которых в русском языке нет

6
1barac9U7ada7

да не был этот черножопый никаким самураем, ну сколько раз говорить? Ну если например какой то самурай или сёгун купил обезьяну(70) и эта самая обезьяна тоже самурай? сбрендили что ли. Ну почитайте хотя бы того же сёгуна, хоть и художественное произведение но сами японцы признают что их культура(Японии) и самобытность переданы очень точно если уж история вам чужда. негра в доспехах на наскальных рисунках)))))ХАХАХАХАХА этот пипл схавает любое г....)))))))))))))))

3
ChromeDisaster

Историю изучайте. Нобунага даровал Ясуке титул самурая, после его достижений. Повесточники придумают любой бред, лишь бы не признавать исторические факты и ущемиться

-3
1barac9U7ada7 ChromeDisaster

достижения в чём? горе историк? черножопый прибыл в Империю рабом, ну как он ещё мог туда попасть? был рабом на условно испанском корабле, и раз он стал самураем, так за какие достижения? или в википедии про такое не написано?

0
Topkon Tent

В те времена даже белых японцы чаще всего называли "сару" то есть "обезьяна" из-за обильной растительности на теле. Это так... просто историческая справка. А что касается воукнутых переписывальщиков википедии, ну так они раскопали труды древнегреческих философов, рассказывающих о воспитании юношества и представили это как доказательство гомосексуальности Сократа, Аристотеля и прочих.

3
Gelyr

Какая разница был, не был. Юбисофт все ровно прототип будет делать, а не историческую достоверность

2
ZAUSA

Точно. Даже если бы был, то это не значит, что делал то, что будет делать персонаж в игре.

-3
Без негатива

Каждый раз при упоминании Ясуке вылезают негроведы, говорящие "Ну ваабщето, тупые расисты, в реальности действительно был черный самурай 🤓". При этом не в курсах, что он рофло-самурай, которого при себе по приколу держал Нобунага, но точно не машина для убийств, разваливающая кабины всей японской армии. Кстати, шаболда-шиноби, бегающая с мечом на спине, тоже весьма доставляет

4
Gelyr Без негатива

Нет братан он не рофла самурай, а риал генста толкающий крек в черном районе Киота. Относись с уважением к нему кругляш.

1
bezyk20 Без негатива

когда уже сделают игру про тугосерю "Без негатива", который сидит с умным ебалом и пишет коменты попуская этих левачков?! Вот там экшен, вот там правда!

-1
jax baron

Как не было то, я до этого несколько лет тому назад про него читал и всё было ( и про самурая и догадки)

1
BAZKIN
1
Lexus Black
По словам Керна, сейчас буквально идет переписывание истории ради пропаганды повестки.

- Подмена представлений об истории и есть целью этой полит. пропаганды, растворить национальную идентиичность, всячески очернить. Ну понятно короче.

Особенно сбиты с толку оказались японцы, которые недовольны тем, что им предлагают играть за чернокожего, который убивает других японцев.

- эти ускоглазые наци япошки просто окуели))).

1
Rams pg

Прикольно,менять историю под игру юбиков,а говорили что мы не доживем до "идиократии",а до нее рукой подать,лет пять, десять ,максимум .

1
Fedmoped

Остальное (если не несет смысловой нагрузки для повествования) излишне..

1
-zotik-

По древним наскальным рисункам он был в доспехах. В то время 90% япошек то не могли их носить, не по статусу. Если разрешили одеть значит был самураем

0
suarez888

Левацкий фашизм уничтожит всю цивилизацию, в угоду немытым дикарям.

0
Ozzyka

Если бы эти не дикари не уничтожали их страны из за ресурсов, не было бы этих дикарей в их странах, это карма, пусть получают и расписываются

0
Demitshur

Может хоть азиаты покажут как они против перерисовки истории.

0
Rimasted

Вы знаете, что такое безумие?

0
Relaxy

чёрных вообще не было в феодальной японии ! историю переписывают на глазах

-3
-zotik-

Что прям совсем?)) Ты следил за границей страны тысячу лет?

0
ChromeDisaster

Ну скажи это японцам, у которых в стране есть памятники Ясуке

1
Cyberpadla 3077 ChromeDisaster

Это да

Статуя Ясуке, африканского раба, который прибыл в Японию в 1579 году и стал первым темнокожим самураем

0