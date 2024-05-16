В английской википедии началась война правок из-за того, был ли чернокожий Ясуке самураем

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
Ха, ты еще не видел что в русской википедии творят люди из одной страны)
Нет никакой "русской Википедии", если речь не о какой-нибудь Рувики. Это как сказать "русский YouTube".
че? приминительно к википедии указывают регион. Так же как и в новости написано "английская".
YouTube тоже под регион подстраивает, но это не делает его русским.
Регион корректируются тоже не из России, а из 404 не раз полились, со словами из 404, которых в русском языке нет
да не был этот черножопый никаким самураем, ну сколько раз говорить? Ну если например какой то самурай или сёгун купил обезьяну(70) и эта самая обезьяна тоже самурай? сбрендили что ли. Ну почитайте хотя бы того же сёгуна, хоть и художественное произведение но сами японцы признают что их культура(Японии) и самобытность переданы очень точно если уж история вам чужда. негра в доспехах на наскальных рисунках)))))ХАХАХАХАХА этот пипл схавает любое г....)))))))))))))))
Историю изучайте. Нобунага даровал Ясуке титул самурая, после его достижений. Повесточники придумают любой бред, лишь бы не признавать исторические факты и ущемиться
достижения в чём? горе историк? черножопый прибыл в Империю рабом, ну как он ещё мог туда попасть? был рабом на условно испанском корабле, и раз он стал самураем, так за какие достижения? или в википедии про такое не написано?
В те времена даже белых японцы чаще всего называли "сару" то есть "обезьяна" из-за обильной растительности на теле. Это так... просто историческая справка. А что касается воукнутых переписывальщиков википедии, ну так они раскопали труды древнегреческих философов, рассказывающих о воспитании юношества и представили это как доказательство гомосексуальности Сократа, Аристотеля и прочих.
Какая разница был, не был. Юбисофт все ровно прототип будет делать, а не историческую достоверность
Точно. Даже если бы был, то это не значит, что делал то, что будет делать персонаж в игре.
Каждый раз при упоминании Ясуке вылезают негроведы, говорящие "Ну ваабщето, тупые расисты, в реальности действительно был черный самурай 🤓". При этом не в курсах, что он рофло-самурай, которого при себе по приколу держал Нобунага, но точно не машина для убийств, разваливающая кабины всей японской армии. Кстати, шаболда-шиноби, бегающая с мечом на спине, тоже весьма доставляет
Нет братан он не рофла самурай, а риал генста толкающий крек в черном районе Киота. Относись с уважением к нему кругляш.
когда уже сделают игру про тугосерю "Без негатива", который сидит с умным ебалом и пишет коменты попуская этих левачков?! Вот там экшен, вот там правда!
Как не было то, я до этого несколько лет тому назад про него читал и всё было ( и про самурая и догадки)
- Подмена представлений об истории и есть целью этой полит. пропаганды, растворить национальную идентиичность, всячески очернить. Ну понятно короче.
- эти ускоглазые наци япошки просто окуели))).
Прикольно,менять историю под игру юбиков,а говорили что мы не доживем до "идиократии",а до нее рукой подать,лет пять, десять ,максимум .
Остальное (если не несет смысловой нагрузки для повествования) излишне..
По древним наскальным рисункам он был в доспехах. В то время 90% япошек то не могли их носить, не по статусу. Если разрешили одеть значит был самураем
Левацкий фашизм уничтожит всю цивилизацию, в угоду немытым дикарям.
Если бы эти не дикари не уничтожали их страны из за ресурсов, не было бы этих дикарей в их странах, это карма, пусть получают и расписываются
Может хоть азиаты покажут как они против перерисовки истории.
Вы знаете, что такое безумие?
чёрных вообще не было в феодальной японии ! историю переписывают на глазах
Что прям совсем?)) Ты следил за границей страны тысячу лет?
Ну скажи это японцам, у которых в стране есть памятники Ясуке
Это да
Статуя Ясуке, африканского раба, который прибыл в Японию в 1579 году и стал первым темнокожим самураем