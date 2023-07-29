Фанат Assassin's Creed получил все достижения во всех играх франшизы

Фанат под ником FatalDarkprince получил все достижения в 13 различных играх серии Assassin’s Creed, включая Assassin’s Creed 2, Brotherhood, Revelations, Black Flag и многие другие. После его сообщения на сабреддите r/gaming было замечено, что технически в итоговый результат вошли больше игр, чем указано. Однако это не умаляет его достижения.
FatalDarkprince утверждает, что ему потребовалось около 1000 часов, чтобы получить все достижения во всех играх серии. Более крупные игры, такие как Valhalla и Odyssey, вполне могли бы занять более 100 часов в каждой из них. Однако FatalDarkprince любит игры серии Assassin’s Creed и, возможно, начинает их проходить снова и снова.
Игрок считает, что Black Flag является сердцем серии. Если слухи о ремейке Black Flag окажутся правдой, то это станет для него отличной новостью, и он с удовольствием погрузится в игру заново. Компания Ubisoft подтвердила, что в ближайшие годы серия Assassin’s Creed получит еще много игр. В октябре этого года выйдет Mirage, а затем Red и Hexe, действие которых развернется в феодальной Японии.
Серия Assassin’s Creed является одной из самых популярных в индустрии видеоигр, и Ubisoft всерьез намерена продолжать ее развивать. Она пользуется популярностью среди многих игроков, в том числе и у FatalDarkprince, который прошел все игры серии и получил все достижения.
Я думал Sonnyk
он только ноет
Он к Одиссеи то притронутся уже 2 года не может :D
Мне тоже нравится серия и тоже много где есть платина, но что тут собственно такого? Там сложность 3\10 у всех, у блек флага единственное это мульт муторный
Вся сложность только в продолжительности по сути. Чисто задрачивание.
уж 30-50ч в год потратить можно на то что нравится и это не называется задрачиванием. флаги(перья, шанти) собирать офигеть как интересно но ничего сверх невозможного, остальное делается пока играешь.
Синхронизация - 100%!!!
С девственностью.
Фото героя в студию.
Скорее больного человека без личной жизни.
Мне искренне жаль его, но не потому, что он задрот - это как-раз нормально - а потому, что он очередная жертва ачивок, кои суть изобретение дьявола.
Соглы. Играть надо для удовольствия , а не сходить с ума выполняя ачивочный бред ради не пойми чего. Ну с другой стороны будет что на его могильной плите потом написать ... )
А если человек получает удовольствие от сбора ачивок?
Я бы мог сказать, что человек без личной жизни, но... Тут он вообще без какой-то жизни.
Что такое жизнь? И как определить это? Разве задрачивание ачивок в Ассасине не является жизнью? Что тебя заставляет так думать? И потом, не сказано ведь что он все подряд делал, без перерывов и т.п. Так то это можно условно за пару-тройку месяцев сделать, если взяться как следует. Ну, полгода ок.
Ну, если ты проводишь по 16 часов в день на каторге или в психушке, то это тоже не жизнь.
каторга или психушка это работа, но ее приходится делать, чтобы получить бабки, чтобы покушать банально. И ты в любом случае тратишь на нее куда больше времени, чем на игры.
После этого его увезли в дурку?
Порадуемся за дЭбила ...
фанатов не бывает, есть одержимые
То ещё садо-мазо, наверное.
сам так хотел сотворить, но времени нет на всё это ... а парню (если он парень конечно )) ) уважение за труд )))
Вот делать человеку нечего. Играет в ачивки, а не в игры. Я, конечно, тоже очень люблю игры про ассасинов, особенно Вальгалла понравилась. Но ни в одной игре о ассасинах у меня нет 100% достижений, ведь для этого нужно чистить 100% карту мира игры. Но зачем это делать? Это же бред.
чисто для закрытия контента игры, а так да для получения удовольствия от любой игры не нужно её закрытие на 100% Я в вальгале просто перегорел когда платину делал, устал
Тем временем я, который зачищает всю карту полностью всегда в любой игре от юбисофта. Личное удовлетворение от "чистой" карты, некий перфекционизм.
Но вот искать все 100 перьев/подобного (особенно, когда их на карте нет), выполнять каждый сайд-квест на 100% синхронизации и тп - это уже муторное дело.