Тактический шутер Hell Let Loose: Vietnam получил геймплейный трейлер

Издатели Team17 и студия Expression Games перенесли свой фирменный тактический шутер Hell Let Loose из Второй мировой войны во Вьетнам, представив новую эпоху конфликтов в своем последнем проекте.

Анонсированная этим летом на Gamescom 2025, игра получила свежий геймплейный трейлер, демонстрирующий масштабные сражения 50 на 50 в условиях «войны без фронтов».

Hell Let Loose: Vietnam предложит игрокам шесть уникальных карт, включая густые джунгли и открытые поля сражений, где каждый матч требует стратегического подхода. Вертолёты позволят развернуть войска в ключевых точках карты, патрульные катера обеспечат небольшие морские бои, а силы Северного Вьетнама смогут использовать туннели для внезапных атак и тактического преимущества. Всё это создаёт динамичные и непредсказуемые сценарии, требующие командного взаимодействия и продуманной стратегии.

Трейлер, опубликованный студией, полностью снят в игровом движке, что позволяет игрокам увидеть реальные кадры игрового процесса. Несмотря на это, точная дата релиза пока не объявлена, однако ожидается, что Hell Let Loose: Vietnam выйдет в 2026 году в виде полноценной версии 1.0, без раннего доступа, как было с оригинальной игрой.

Expression Games уже подтвердила, что будет поддерживать Vietnam после релиза, сохранив дух оригинальной серии и добавив новые элементы. Проект обещает стать полноценным продуктом, сочетающим историческую точность, масштабные сражения и богатые стратегические возможности, обеспечивая как ветеранам Hell Let Loose, так и новым игрокам свежий взгляд на жанр тактических военных шутеров.