Премьер-министр Великобритании озаботился массовым увольнением разработчиков GTA 6

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер назвал массовое увольнение 31 разработчика GTA 6 в студии Rockstar «крайне тревожным случаем» и заявил, что правительство изучит ситуацию на предмет возможного давления на профсоюзную активность.
Во время сессии вопросов премьер-министру в британском парламенте депутат Крис Мюррей, представляющий округ, где расположена Rockstar North, сообщил, что компания уволила 31 работника без предоставления доказательств и без обращения к профсоюзу, а независимый профсоюз IWGB расценивает это как попытку подавить профсоюзную деятельность. Он подчеркнул, что после встречи с руководством Rockstar не получил уверенности в соблюдении трудового законодательства и попросил правительство подтвердить, что все работодатели обязаны соблюдать права работников на объединение.
Это крайне тревожный случай. Каждый работник имеет право вступать в профсоюз, и мы полны решимости укрепить права трудящихся и обеспечить, чтобы они не сталкивались с несправедливыми последствиями за членство в профсоюзе. Наши министры изучат конкретный случай, который он [Мюррей] поднял, и будут держать его в курсе.
Материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, ранее объяснила увольнения «грубым нарушением дисциплины» и отрицала иные мотивы, однако на фоне растущего политического и общественного внимания давление на издателя и студию, вероятно, будет усиливаться. Игровое сообщество и профсоюзы теперь ожидают от властей Великобритании конкретных результатов расследования и возможных мер в адрес компании.
Это не первый случай массового увольнения сотрудников Rockstar. В 2010 году студия Rockstar San Diego, отвечавшая за Red Dead Redemption, сократила порядка 40 сотрудников после релиза игры, объяснив это «типичной» практикой изменения численности команды по завершении цикла разработки. Позже в индустрии периодически всплывали сообщения о единичных или локальных сокращениях и реорганизациях в разных офисах Rockstar, но они не носили столь явно «массового» характера и не сопровождались открытыми обвинениями.
Профсоюзы это тоже организации существующие на чьи то деньги, и они должны их отрабатывать, а иначе тоже пойдут гулять.
Если профсоюз в основном существует на что-то кроме добровольных пожертвований его членов, то это не профсоюз.
А где ты видел профсоюзы которые существуют только на взносы членов?
Загугли РТФ. Там тебе миллион настоящих профсоюзов со всего мира найдёт.
Правда частенько главарей таких профсоюзов или в канаве находят или в тюрьме. Ибо покусились на самое святое. На денюшки хозяев.
Это насколько премьер-министру этому нечего делать, что озаботился гта 6
Нельзя объединяться!
Уважаемые люди тратят на стравливание людей триллионы денег. Межнациональная, межконфессиональная, даже межполовая рознь не сама же появляется. (Кроме межклассовой это плохая рознь.)
Имейте совесть!
Ну это уже клиника видеть везде руку мирового правительства.
А что за мировое правительство?
Проще дать работу нескольким десяткам разрабов, чем сотням тысяч рабочих. Дешевый пиар.
31 скриптер вылетел за профнепригодность из штата в 5000 тел а парламент уже собирает экстренное заседание спасать смузихлебов. Страна в рецессии но важнее защитить право лодырей срывать дедлайны самой дорогой игры в истории ради дешевого популизма.