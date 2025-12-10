ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 620 оценок

Премьер-министр Великобритании озаботился массовым увольнением разработчиков GTA 6

Ekz0t Ekz0t

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер назвал массовое увольнение 31 разработчика GTA 6 в студии Rockstar «крайне тревожным случаем» и заявил, что правительство изучит ситуацию на предмет возможного давления на профсоюзную активность.

Во время сессии вопросов премьер-министру в британском парламенте депутат Крис Мюррей, представляющий округ, где расположена Rockstar North, сообщил, что компания уволила 31 работника без предоставления доказательств и без обращения к профсоюзу, а независимый профсоюз IWGB расценивает это как попытку подавить профсоюзную деятельность. Он подчеркнул, что после встречи с руководством Rockstar не получил уверенности в соблюдении трудового законодательства и попросил правительство подтвердить, что все работодатели обязаны соблюдать права работников на объединение.

Это крайне тревожный случай. Каждый работник имеет право вступать в профсоюз, и мы полны решимости укрепить права трудящихся и обеспечить, чтобы они не сталкивались с несправедливыми последствиями за членство в профсоюзе. Наши министры изучат конкретный случай, который он [Мюррей] поднял, и будут держать его в курсе.

Материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, ранее объяснила увольнения «грубым нарушением дисциплины» и отрицала иные мотивы, однако на фоне растущего политического и общественного внимания давление на издателя и студию, вероятно, будет усиливаться. Игровое сообщество и профсоюзы теперь ожидают от властей Великобритании конкретных результатов расследования и возможных мер в адрес компании.

Это не первый случай массового увольнения сотрудников Rockstar. В 2010 году студия Rockstar San Diego, отвечавшая за Red Dead Redemption, сократила порядка 40 сотрудников после релиза игры, объяснив это «типичной» практикой изменения численности команды по завершении цикла разработки. Позже в индустрии периодически всплывали сообщения о единичных или локальных сокращениях и реорганизациях в разных офисах Rockstar, но они не носили столь явно «массового» характера и не сопровождались открытыми обвинениями.

20
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
sa1958

Профсоюзы это тоже организации существующие на чьи то деньги, и они должны их отрабатывать, а иначе тоже пойдут гулять.

5
спящий бизнесмен

Если профсоюз в основном существует на что-то кроме добровольных пожертвований его членов, то это не профсоюз.

3
sa1958 спящий бизнесмен

А где ты видел профсоюзы которые существуют только на взносы членов?

спящий бизнесмен sa1958

Загугли РТФ. Там тебе миллион настоящих профсоюзов со всего мира найдёт.

Правда частенько главарей таких профсоюзов или в канаве находят или в тюрьме. Ибо покусились на самое святое. На денюшки хозяев.

1
Yielding Arts

Это насколько премьер-министру этому нечего делать, что озаботился гта 6

3
MNM 777
спящий бизнесмен

Нельзя объединяться!

Уважаемые люди тратят на стравливание людей триллионы денег. Межнациональная, межконфессиональная, даже межполовая рознь не сама же появляется. (Кроме межклассовой это плохая рознь.)

Имейте совесть!

1
Ziyter7

Ну это уже клиника видеть везде руку мирового правительства.

1
спящий бизнесмен Ziyter7

А что за мировое правительство?

1
FairUlu

Проще дать работу нескольким десяткам разрабов, чем сотням тысяч рабочих. Дешевый пиар.

Gridon

31 скриптер вылетел за профнепригодность из штата в 5000 тел а парламент уже собирает экстренное заседание спасать смузихлебов. Страна в рецессии но важнее защитить право лодырей срывать дедлайны самой дорогой игры в истории ради дешевого популизма.