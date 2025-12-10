Премьер-министр Великобритании озаботился массовым увольнением разработчиков GTA 6

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер назвал массовое увольнение 31 разработчика GTA 6 в студии Rockstar «крайне тревожным случаем» и заявил, что правительство изучит ситуацию на предмет возможного давления на профсоюзную активность.

Во время сессии вопросов премьер-министру в британском парламенте депутат Крис Мюррей, представляющий округ, где расположена Rockstar North, сообщил, что компания уволила 31 работника без предоставления доказательств и без обращения к профсоюзу, а независимый профсоюз IWGB расценивает это как попытку подавить профсоюзную деятельность. Он подчеркнул, что после встречи с руководством Rockstar не получил уверенности в соблюдении трудового законодательства и попросил правительство подтвердить, что все работодатели обязаны соблюдать права работников на объединение.

Это крайне тревожный случай. Каждый работник имеет право вступать в профсоюз, и мы полны решимости укрепить права трудящихся и обеспечить, чтобы они не сталкивались с несправедливыми последствиями за членство в профсоюзе. Наши министры изучат конкретный случай, который он [Мюррей] поднял, и будут держать его в курсе.

Материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, ранее объяснила увольнения «грубым нарушением дисциплины» и отрицала иные мотивы, однако на фоне растущего политического и общественного внимания давление на издателя и студию, вероятно, будет усиливаться. Игровое сообщество и профсоюзы теперь ожидают от властей Великобритании конкретных результатов расследования и возможных мер в адрес компании.

Это не первый случай массового увольнения сотрудников Rockstar. В 2010 году студия Rockstar San Diego, отвечавшая за Red Dead Redemption, сократила порядка 40 сотрудников после релиза игры, объяснив это «типичной» практикой изменения численности команды по завершении цикла разработки. Позже в индустрии периодически всплывали сообщения о единичных или локальных сокращениях и реорганизациях в разных офисах Rockstar, но они не носили столь явно «массового» характера и не сопровождались открытыми обвинениями.