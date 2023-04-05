В России планируют создать свой аналог гоночной игры Assetto Corsa

Экс-гендиректор Rutube и бывший заместитель главы «Газпром-медиа» Александр Моисеев займётся разработкой гоночной игры в АНО «СМП Рэйсинг» (программа развития автоспорта). В её основе будет движок Unity. Об этом написал «Коммерсантъ».
Для разработки понадобится около 300 специалистов. Стоимость проекта эксперты оценили в 18 млн долларов в года. Разработчики также претендуют на поддержку от государства.
Александр Моисеев рассказал, что есть план создать Assetto Corsa – аналог гоночной игры итальянской Kunos Simulazioni. Уже созданы цифровые модели дорог и машин. Версию игры для соревнований в рамках «Игр будущего» намерены подготовить к концу года.
Симулятор будет представлен в российских магазинах видеоигр, в том числе VK Play. В коммерческий сегмент игра выйдет в 2026 году.
Моисеев рассказал также, что интересуется автомобильным спортом. Работу в «СМП Рэйсинг» он назвал идеальным балансом для себя. Вождение автомобиля и российские IT он охарктеризовал как часть своей жизни.
Отличный план, как жить не хрена не делая и при деньгах и машинах, сказать, что сделаешь отличный авто симулятор. По итогу проект закрыт всем спасибо, все свободны. В итоге отмыли 54 млн баксов).
движок Unity
Новая мини игра для одноклассников ?
Ты думаешь, этот организм сможет сделать что-то на уровне?
В её основе будет движок Unity
18млн в год.
сим аля корса.
ржу не могу.
я надеюсь государство не даст денег, или это сынок кого надо?
сразу виден попил денег.
О, новый "Lada Racing Club" просто попилят еще больше.
Очередная LRC?
Не знал что на юнити можно нормальные игры делать, а тем более симуляторы)
Клоуны🤣🤣🤣
посмотрел обзор игры глаза чють не вытекли от картинки
где глянуть, дай ссылку или видео.
это же первая ассето с картой!
нет видео пока по той игре на юнити.
а ты про какую игру?
Лет 8-9 назад ставил жене какой-то российский симулятор обучения вождению. Качество картинки примерно одинаковое.
В сеть слили первый скриншот будущей игры
🤣🤣
Опять новость в будущем времени - создаст, построит. Не ту страну назвали 404
Что-то взоржал. Главный столп таких гоночек это наличие лицензий на реальные модели машин, гоночные трассы и тому подобную лабудень.
Ну а в нынешнее время российским разрабам не позволят лицензировать даже давно снятый с производства Фольксваген Жук.
Или в качестве "гоночных болидов" будут использоваться всякие Волги, Москвичи, запоры и автотазы?
А также китайские автомобили.
Зачем это нужно, либо реальный трек, либо серия Horizon.
У вас в слове анал две ошибки.