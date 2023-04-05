В России планируют создать свой аналог гоночной игры Assetto Corsa

Экс-гендиректор Rutube и бывший заместитель главы «Газпром-медиа» Александр Моисеев займётся разработкой гоночной игры в АНО «СМП Рэйсинг» (программа развития автоспорта). В её основе будет движок Unity. Об этом написал «Коммерсантъ».

Для разработки понадобится около 300 специалистов. Стоимость проекта эксперты оценили в 18 млн долларов в года. Разработчики также претендуют на поддержку от государства.

Александр Моисеев рассказал, что есть план создать Assetto Corsa – аналог гоночной игры итальянской Kunos Simulazioni. Уже созданы цифровые модели дорог и машин. Версию игры для соревнований в рамках «Игр будущего» намерены подготовить к концу года.

Симулятор будет представлен в российских магазинах видеоигр, в том числе VK Play. В коммерческий сегмент игра выйдет в 2026 году.

Моисеев рассказал также, что интересуется автомобильным спортом. Работу в «СМП Рэйсинг» он назвал идеальным балансом для себя. Вождение автомобиля и российские IT он охарктеризовал как часть своей жизни.