Assetto Corsa 07.11.2013
8.6 338 оценок

В России планируют создать свой аналог гоночной игры Assetto Corsa

Pavel Rally

Экс-гендиректор Rutube и бывший заместитель главы «Газпром-медиа» Александр Моисеев займётся разработкой гоночной игры в АНО «СМП Рэйсинг» (программа развития автоспорта). В её основе будет движок Unity. Об этом написал «Коммерсантъ».

Для разработки понадобится около 300 специалистов. Стоимость проекта эксперты оценили в 18 млн долларов в года. Разработчики также претендуют на поддержку от государства.

Александр Моисеев рассказал, что есть план создать Assetto Corsa – аналог гоночной игры итальянской Kunos Simulazioni. Уже созданы цифровые модели дорог и машин. Версию игры для соревнований в рамках «Игр будущего» намерены подготовить к концу года.

Симулятор будет представлен в российских магазинах видеоигр, в том числе VK Play. В коммерческий сегмент игра выйдет в 2026 году.

Моисеев рассказал также, что интересуется автомобильным спортом. Работу в «СМП Рэйсинг» он назвал идеальным балансом для себя. Вождение автомобиля и российские IT он охарктеризовал как часть своей жизни.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
NargrubWal

Отличный план, как жить не хрена не делая и при деньгах и машинах, сказать, что сделаешь отличный авто симулятор. По итогу проект закрыт всем спасибо, все свободны. В итоге отмыли 54 млн баксов).

13
Extor Menoger

движок Unity

Новая мини игра для одноклассников ?

7
HellowRainbow
Экс-гендиректор Rutube и бывший заместитель главы «Газпром-медиа»

Ты думаешь, этот организм сможет сделать что-то на уровне?

0
Sprintin

В её основе будет движок Unity

18млн в год.

сим аля корса.

ржу не могу.

я надеюсь государство не даст денег, или это сынок кого надо?

сразу виден попил денег.

6
Oscilograf

О, новый "Lada Racing Club" просто попилят еще больше.

2
Керж93

Очередная LRC?

2
vovangt4
движок Unity

Не знал что на юнити можно нормальные игры делать, а тем более симуляторы)

2
alexrainmk

Клоуны🤣🤣🤣

1
FURYbushmaster

посмотрел обзор игры глаза чють не вытекли от картинки

0
Sprintin

где глянуть, дай ссылку или видео.

2
FURYbushmaster Sprintin
-3
Sprintin FURYbushmaster

это же первая ассето с картой!

нет видео пока по той игре на юнити.

1
FURYbushmaster Sprintin

а ты про какую игру?

0
Pinaevs

Лет 8-9 назад ставил жене какой-то российский симулятор обучения вождению. Качество картинки примерно одинаковое.

2
SomeMark

В сеть слили первый скриншот будущей игры

0
Дима Кабанец

🤣🤣

0
cch1cken

Опять новость в будущем времени - создаст, построит. Не ту страну назвали 404

0
Victor Dukoff

Что-то взоржал. Главный столп таких гоночек это наличие лицензий на реальные модели машин, гоночные трассы и тому подобную лабудень.

Ну а в нынешнее время российским разрабам не позволят лицензировать даже давно снятый с производства Фольксваген Жук.

Или в качестве "гоночных болидов" будут использоваться всякие Волги, Москвичи, запоры и автотазы?

0
Pavel Rally

А также китайские автомобили.

0
Kenn1y

Зачем это нужно, либо реальный трек, либо серия Horizon.

0
MiracetteNytten

У вас в слове анал две ошибки.

0