В игре Assetto Corsa Competizione теперь доступен пакет 24h Nürburgring Pack. Нордшляйфе, или «Зеленый ад» — это, пожалуй, самая культовая гоночная трасса мира, которая привлекает тысячи профессиональных гонщиков и любителей из всех стран. Трек длиной в 20,76 километра с 70 поворотами считается самым сложным в мире.
Пакет 24h Nürburgring Pack позволит вам погонять по треку, который помнит множество исторических событий. Испытайте себя в гонке на объединенном треке: Нюрбургринг GP и Нордшляйфе в одном пакете!
В автосимулятор Assetto Corsa Competizione добавлена легендарная трасса
В игре Assetto Corsa Competizione теперь доступен пакет 24h Nürburgring Pack. Нордшляйфе, или «Зеленый ад» — это, пожалуй, самая культовая гоночная трасса мира, которая привлекает тысячи профессиональных гонщиков и любителей из всех стран. Трек длиной в 20,76 километра с 70 поворотами считается самым сложным в мире.