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Assetto Corsa Competizione 12.09.2018
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.4 122 оценки

В автосимулятор Assetto Corsa Competizione добавлена легендарная трасса

Pavel Rally
Новости

В игре Assetto Corsa Competizione теперь доступен пакет 24h Nürburgring Pack. Нордшляйфе, или «Зеленый ад» — это, пожалуй, самая культовая гоночная трасса мира, которая привлекает тысячи профессиональных гонщиков и любителей из всех стран. Трек длиной в 20,76 километра с 70 поворотами считается самым сложным в мире.

Пакет 24h Nürburgring Pack позволит вам погонять по треку, который помнит множество исторических событий. Испытайте себя в гонке на объединенном треке: Нюрбургринг GP и Нордшляйфе в одном пакете!

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