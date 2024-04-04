В автосимулятор Assetto Corsa Competizione добавлена легендарная трасса

Гоночный автомобильный симулятор, основанный на серии гонок на выносливость Blancpain GT Series, учрежденной SRO Group и Королевским автомобильным клубом Бельгии под эгидой Международной федерации автоспорта.

В игре представлены спортивные автомобили марок Ferrari, Lamborghini, McLaren и других, соответствующих классу GT3. Assetto Corsa Competizione был разработан на движке Unreal Engine 4, благодаря чему игра получила фотореалистичную графику с погодными эффектами, позволяющими достичь нового стандарта погружения в гоночный симулятор.

С помощью технологии захвата движений в Assetto Corsa Competizione аутентично воссозданы действия автомехаников на пит-стопах и непосредственно самих гонщиков. В игре предусмотрен одиночный режим и соревновательный мультиплеер.