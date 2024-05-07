В игру Assetto Corsa Competizione добавлен бесплатный автомобиль

Разработчики Kunos Simulazioni решили сделать приятный сюрприз игрокам Assetto Corsa Competizione, сегодня в игру был добавлен новый бесплатный автомобиль — Ford Mustang GT3. В прошлом году подразделение Ford Performance представило спортивную версию фастбека Mustang нового, седьмого поколения. Машину, предназначенную для гонок категории GT3, рассекретили в преддверии «24 часов Ле-Мана» — соревнования, в котором она будет выступать с этого лета. При этом «боевой» дебют новинки состоялся в конце января 2024-го в рамках «24 часов Дайтоны». Чтобы получить новинку загрузите обновление в Steam и посмотрите, сможете ли вы приручить этого зверя!
Гоночный автомобильный симулятор, основанный на серии гонок на выносливость Blancpain GT Series, учрежденной SRO Group и Королевским автомобильным клубом Бельгии под эгидой Международной федерации автоспорта.
В игре представлены спортивные автомобили марок Ferrari, Lamborghini, McLaren и других, соответствующих классу GT3. Assetto Corsa Competizione был разработан на движке Unreal Engine 4, благодаря чему игра получила фотореалистичную графику с погодными эффектами, позволяющими достичь нового стандарта погружения в гоночный симулятор.
С помощью технологии захвата движений в Assetto Corsa Competizione аутентично воссозданы действия автомехаников на пит-стопах и непосредственно самих гонщиков. В игре предусмотрен одиночный режим и соревновательный мультиплеер.
Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD FX-8120
Видеокарта: GeForce GTX 750 4 ГБ / Radeon RX 460 4 ГБ
Оперативная память: 4 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
DirectX: 11.0
Другое: SteamVR или Oculus PC. Требуется клавиатура или геймпад
Процессор: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600X
Видеокарта: GeForce GTX 1070 8 ГБ / Radeon RX 580 8 ГБ
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
DirectX: 11.0
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