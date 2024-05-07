ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assetto Corsa Competizione 12.09.2018
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 123 оценки

В игру Assetto Corsa Competizione добавлен бесплатный автомобиль

Pavel Rally
Новости

Разработчики Kunos Simulazioni решили сделать приятный сюрприз игрокам Assetto Corsa Competizione, сегодня в игру был добавлен новый бесплатный автомобиль — Ford Mustang GT3. В прошлом году подразделение Ford Performance представило спортивную версию фастбека Mustang нового, седьмого поколения. Машину, предназначенную для гонок категории GT3, рассекретили в преддверии «24 часов Ле-Мана» — соревнования, в котором она будет выступать с этого лета. При этом «боевой» дебют новинки состоялся в конце января 2024-го в рамках «24 часов Дайтоны». Чтобы получить новинку загрузите обновление в Steam и посмотрите, сможете ли вы приручить этого зверя!

5
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий