Assetto Corsa Evo официально анонсирована с тизер-трейлером и годом выпуска

Assetto Corsa Evo была официально анонсирована итальянской командой Kunos Simulazioni с очень коротким (и загадочным) тизером, раскрывающим период выпуска игры, назначенный на неуказанный 2024 год.

Компания Digital Bros. заявила, что Assetto Corsa 2 выйдет после 30 июня 2024 года, и видео ниже это подтверждает, хотя и не добавляет никакой информации о проекте: помимо точной даты отсутствуют эталонные платформы.

Можно сделать вывод, что этот новый эпизод в первую очередь будет эволюцией по сравнению с предыдущими, поэтому можно ожидать еще более точной и строгой механики симуляции, а также большого влияния технического сектора.

Также можно предположить что в 2024 году мы увидим официальный запуск Assetto Corsa Evo, но только в раннем доступе в Steam, как это уже произошло с Assetto Corsa Competizione. В конце этого этапа игра, вероятно, также появится на PS5 и Xbox Series.