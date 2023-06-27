Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 ноябрь 2023 г.
8.5 2 оценки

Aнонсирован сиквел Asterix & Obelix: Slap Them All! для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC

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ltdx
Новости

Издательство Microids и разработчик Mr. Nutz Studio анонсировали сиквел beat 'em up с боковой прокруткой Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Релиз ожидается в ноябре этого года.

Скромная деревенская жизнь Астерикса, Обеликса и других жителей деревни прерывается внезапным прибытием Джастфоркикса, который пришел за помощью. Он сообщает, что его отца, Даблхеликса, посадили в тюрьму за кражу, которую он якобы не совершал. Орел Лютеция, драгоценная золотая эмблема римских легионов, только что был украден, а невиновный человек брошен в тюрьму. Астерикс обещает провести расследование и просит Джастфоркикса переждать деревне. Два галльских воина направляются в Лютецию, чтобы получить больше информации от одного знакомого, который хорошо осведомлен о происходящем в городе.

Продолжение обещает вывести сражения на новый уровень — с большим количеством врагов и боссов, а также множеством новых возможностей и улучшений игрового процесса.

Трейлера по случаю анонса, к сожалению, не показали, зато опубликовали пару скриншотов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Chuck-IE

Microids продолжает изобретать велосипед и не слышать просьбы сообщества, которое уже не первый год просит сделать нормальную новую XXL в стиле первой и второй части. Да твою же .... Слов цензурных нет.

0
Punisher1

Так это бит и мап 2D новая подсерия

2
Etteri

Лучше, чем Starfield.

-1