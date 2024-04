Ролевой экшен Monolith: Requiem of the Ancients переименовали в Astor: Blade of the Monolith

Независимый разработчик игр C2 Game Studio объявил, что их будущая ролевая игра от третьего лица Monolith: Requiem of the Ancients была переименована в Astor: Blade of the Monolith. Приключенческий боевик с новым названием выйдет позднее в этом году на платформах ПК, Switch, PlayStation и Xbox.

«Мы хотели, чтобы Astor: Blade of the Monolith имела сильную и уникальную индивидуальность. Что-то, что действительно выделит её», — сказал Луис Корреа, основатель и директор игры C2 Game Studio. «Мы думаем, что новое название предлагает что-то более яркое и отчетливое. И вам не придется долго ждать, чтобы сыграть в нее, поскольку Astor: Blade of the Monolith выйдет на всех платформах позднее в этом году».

Исследуйте оживленную планету Глизе, когда-то населенную древней расой, а теперь являющуюся домом для их разумных творений — Диокеков. После исчезновения древних диокеки жили в мире, пока злобные существа Хилцики не начали сеять хаос в их поселениях. В условиях угрозы со стороны более зловещей силы Астор, молодой воин Диокек, должен отправиться в путешествие по Глизе, чтобы раскрыть загадочное исчезновение своих создателей тысячи лет назад, полагая, что они, возможно, оставили после себя ключ к своему спасению.

Вдохновленная Devil May Cry, Bayonetta и The Legend of Zelda, игра Astor: Blade of the Monolith отличается жестокой боевой механикой и удивительными исследованиями. Изучите новые атаки, способности и комбо, используйте силу рун, чтобы призывать в бою мощные конструкции, и собирайте легендарное оружие, сокрушая полчища врагов.