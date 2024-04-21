Ролевой экшен Monolith: Requiem of the Ancients переименовали в Astor: Blade of the Monolith

Под ваше управление попадает молодой воин по имени Астор, решающий спасти свой мир от злой силы, которая хочет уничтожить его. Вы отправляетесь в приключение по миру Глизе, где вас ждут удивительные открытия, опасные враги и древние тайны. Вы не одиноки в своём пути: вам помогает загадочный друг, который дарит вам силу Рунного Роя — магического источника энергии, позволяющего вам использовать разные способности и оружие. Вы можете комбинировать разные руны, чтобы создавать уникальные эффекты и атаки. Вы также имеете возможность улучшать свои навыки и характеристики, чтобы стать сильнее и ловчее.

Игра погружает вас в историю, которая раскрывает вам секреты прошлого и будущего мира Глизе. Вам предстоит узнать больше о древних цивилизациях, которые жили на этой планете до того, как она была поражена злом.