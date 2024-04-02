Вышла ASTRA: Knights of Veda - конкурент Genshin Impact и Honkai: Star Rail

Экшн-RPG ASTRA: Knights of Veda доступна теперь на ПК, iOS и Android. Эта игра стремится конкурировать с такими проектами, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail.
В этой захватывающей двухмерной игре нам предстоит сразиться с ужасными врагами и выжить в фантастическом мире Планиса, который находится на грани истребления вследствие безумия короля Магнуса и огромного Дерева Смерти, превращающего людей в отвратительных монстров.
У нас будет возможность выполнить разнообразные миссии, открыть уникальных персонажей с неповторимыми способностями, получить мощное снаряжение, сразиться с боссами и быть частью захватывающих событий.
ASTRA: Knights of Veda можно бесплатно скачать через Steam, App Store и Google Play.
Какой к черту конкурент Genshine и Star Rails? У них же нет ничего общего. Лишь бы заголовок погромче сделать.
Эм....что за бред? Автор - ты нормально себя чувствуешь? Без шуток. Но что за чушь? Каким это местом, эта игра похожа на гениш и хонкай? Что за чушь? Ещё и конкурент? Смешно. Меня конечно тошнит от гениша, но даже я не настолько сумасшедший, что бы считать, что вот такая 2-d недоигра, может тягаться с игрой, которая популярна по всему миру. Ну смешно. А сравнивать с хонкаем - так вообще дичь полнейшая.
Выглядит не очень конкурентно способно
точно, нашел её в своем списке демок осени 2023, 2/5 выставил, до виш листа не добралась:)
Ну, средневековая высадка в нормандии в самом начале игры была эпичная. Визуал в игре интересный. Игра мрачная. Смерть, кровь, кишки, с налетом эротики. Пока позалипать можно.
Низкобюджетный 2D-слэшер это конкурент Геншина? А почему не Диабло, например?