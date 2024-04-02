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ASTRA: Knights of Veda 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху, Фэнтези
5.6 5 оценок

Вышла ASTRA: Knights of Veda - конкурент Genshin Impact и Honkai: Star Rail

Simple Jack
Новости

Экшн-RPG ASTRA: Knights of Veda доступна теперь на ПК, iOS и Android. Эта игра стремится конкурировать с такими проектами, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

В этой захватывающей двухмерной игре нам предстоит сразиться с ужасными врагами и выжить в фантастическом мире Планиса, который находится на грани истребления вследствие безумия короля Магнуса и огромного Дерева Смерти, превращающего людей в отвратительных монстров.

У нас будет возможность выполнить разнообразные миссии, открыть уникальных персонажей с неповторимыми способностями, получить мощное снаряжение, сразиться с боссами и быть частью захватывающих событий.

ASTRA: Knights of Veda можно бесплатно скачать через Steam, App Store и Google Play.

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-10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ruslich

Какой к черту конкурент Genshine и Star Rails? У них же нет ничего общего. Лишь бы заголовок погромче сделать.

8
CleverJishnu

Эм....что за бред? Автор - ты нормально себя чувствуешь? Без шуток. Но что за чушь? Каким это местом, эта игра похожа на гениш и хонкай? Что за чушь? Ещё и конкурент? Смешно. Меня конечно тошнит от гениша, но даже я не настолько сумасшедший, что бы считать, что вот такая 2-d недоигра, может тягаться с игрой, которая популярна по всему миру. Ну смешно. А сравнивать с хонкаем - так вообще дичь полнейшая.

2
Mad_cloud

Выглядит не очень конкурентно способно

1
bohdan2015

точно, нашел её в своем списке демок осени 2023, 2/5 выставил, до виш листа не добралась:)

0
PoiuQ

Ну, средневековая высадка в нормандии в самом начале игры была эпичная. Визуал в игре интересный. Игра мрачная. Смерть, кровь, кишки, с налетом эротики. Пока позалипать можно.

0
Генерал Говард

Низкобюджетный 2D-слэшер это конкурент Геншина? А почему не Диабло, например?

0