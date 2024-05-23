Показатель онлайна Hellblade 2 в Steam хуже, чем у Hi-Fi Rush и Redfall

Одна из самых важных игр для Xbox в этом году, Senua's Saga: Hellblade 2, провалилась в Steam. Игра от студии Ninja Theory стартовала на платформе Valve хуже, чем Hi-Fi Rush или Redfall.
Самая важная премьера этой недели, Senua's Saga: Hellblade 2, не разочаровала критиков, получив от них высокие оценки (хотя они оказались несколько ниже оригинала), но хороший прием одной из самых ожидаемых однопользовательских игр Xbox не привел к популярности игры - по крайней мере, в Steam. На пике дня дебюта в Steam в Hellblade 2 играло всего 3982 человека. Это плохой результат для игры из сегмента АА/ААА.
Премьера нового проекта студии Ninja Theory получилась хуже (и весьма существенно) на платформе Valve, чем Hi-Fi Rush (6132 игрока) или Redfall (6124 игрока). Это тревожно, потому что команды, создавшие эти игры, были недавно закрыты Microsoft.
Плохой результат Senua's Saga: Hellblade 2, конечно, можно объяснить наличием игры в подписке Game Pass. Однако Hi-Fi Rush и Redfall также дебютировали на этом сервисе и лучше стартовали в Steam, хотя это не помешало их закрыть. Senua's Saga: Hellblade 2 не должна разделить судьбу вышеупомянутых игр, но результат на платформе Valve, конечно, не оптимистичен - тем более, что игра создавалась не менее 5 лет, которые, должно быть, поглотили много финансовых ресурсов.
Низкая популярность Hellblade 2 в Steam может быть связана со многими факторами. Что бросается в глаза, так это недостаточный маркетинг игры (особенно со стороны Microsoft), о чём говорили игроки и отраслевые журналисты незадолго до премьеры. Рекламная кампания игры началась только 9 мая – менее чем за три недели до ее дебюта – и даже тогда она не была очень впечатляющей.
Второй фактор, который, вероятно, способствовал неудачному запуску Hellblade 2 в Steam, — это цена, а точнее, ее соотношение с продолжительностью игры. Она проходится в среднем за 6-8 часов, а в Steam стоит 49,99 долларов США.
ожидаемо - трэшак класса "б"
трэш класса «unreal engine 5»
И по цене класса "А" ))
Например с тем фактором, что большинство тех, кто на волне хайпа, попробовал первую часть - второй раз на это дерьмище уже не поведется. :))))
авторы PG один за одним пытаются высосать из пальца какую-то сенсацию - кто будет покупать игру за фул прайс если она есть в гейм пасе? какой нафиг стим, все играют через гейм пасс!
Враньё. Не играют в геймпассе! Нормальные люди покупают игру, чтоб обладать ею, а не арендовать её на месяц-три-год, а потом она у теья исчезнет....
Другие игры тоже выходили в геймпассе. Что не помешало им собирать онлайн. Отмаза про геймпасс прямо совсем тухлая.
Вот причины маленького онлайна в : 1. Игра есть в Геймпасс. 2. Игра быстро проходится, за 4-5 часов 3. Игру можно спиратить.
4. Игра очень серая и скучная.
А это Филу наказание, за закрытие студии, которые всем нравились. Они могли бы ещё интересного подкинуть. Пора закрывать студиию, что сделала эту игру 😁
я слышал что им выделили хороший бюджет на разработку третьей части:)
Да уж, темп медленный и игра душная. Спасает лишь боевка, сюжет очень своебразный. Не такого я ожидал от Ninja Theaory, считаю топовой Ensvaled и DmC, первую на днях прошел второй раз. И если память не изменяет с Ensvaled вдохновлялись Naughty Dog, и разрабы Horizon zero down
Сколько лжецов в комментариях, даже не пробовали игру.
Мне игра понравилась, она точно не тем у кого IQ ниже 110.
такой большой IQ, а собрать слова в осмысленное предложение не можешь)))
шизоидной игре плохие продажи , филипок опять обосрался
Игра стала жертвой припадочных инцелов.
Студия не обещала никаких новвоведений, а обещала продолжить историю 1ой части.
Даже продались Микрософт ради достижения целей команды.
Обещали лишь крутой визуал. И все.
Если вас 15 лет назад баловали усложнением игромеханик (ме2 тот же), то здесь нет никаких расширений - мир тот же, люди те же. ГОЛОВА И МЫСЛИ СЕУНЫ - те же))
С чего она должна "бегать по острову и собирать команду" ? Летать в космосе ? Или превращаться в 2D-аркаду 16-битную?
Сами придумали - сами обиделись?
Хосподи, упаси разрабов от таких даунов интернета.
(сделайте свой любиый "мод на сисьски" и исчезните в туман.Навсегда)
Очень даже жаль(
А игра как кинцо, мне очень даже понравилась.
нет там кинца
это симулятор ходьбы
нет, это скорее симулятор камня
Потому что нынешние "ГЕЙмеры" ничего не понимают в хороших играх, им подавай онлайн дрочильни, в которых они будут деградировать и оставлять свое время и деньги. И тем не менее, они продолжают ныть что хороших игр не делают. Лицемеры. И это очень прискорбно. Из-за этого таких игр всё меньше. А я куплю игру и поддержу разработчиков, хоть это и не изменит ситуации.
И оформишь возврат спустя 30 минут // Александр Капленко
ГЕТЕРАСоугнетенные опять про геев шарманку завели
Согласен, сейчас народу только онлайн и подавай ((((.
1ую взял на старте, прошел 3 раза, 2ую так же , на старте взял , и прохожу потихоньку,
зумеры... че с них взять, они не застали время 00х, когда интернета у большинства не было и все играли в сингл игры, те кто застал так и остались в ожидании новых хороших сингл проектов, а эти онлайн-дети сидят и хейтят синглы, они хотят лишь одно, открывать сундуки в онлайн играх и готовы дом собственный продать ради скинов безсмысленных, толи стараются самоутвердиться, якобы у них крутой скин, а других его нету, действительно игра хороша, скорее перепройду игру в будущем
Я застал время 00х и что? Я играл и играю в старые, хорошие игры! Но это, это нечто 🤮. Я очень це игры в сингл плеере, не сильно люблю онлайн, из онлайна до сих пор есть и будет лишь гта 5. Так что не нужно тут ля-ля, если не знаешь о чём-то, или о ком-то!