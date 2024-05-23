Показатель онлайна Hellblade 2 в Steam хуже, чем у Hi-Fi Rush и Redfall

Одна из самых важных игр для Xbox в этом году, Senua's Saga: Hellblade 2, провалилась в Steam. Игра от студии Ninja Theory стартовала на платформе Valve хуже, чем Hi-Fi Rush или Redfall.

Самая важная премьера этой недели, Senua's Saga: Hellblade 2, не разочаровала критиков, получив от них высокие оценки (хотя они оказались несколько ниже оригинала), но хороший прием одной из самых ожидаемых однопользовательских игр Xbox не привел к популярности игры - по крайней мере, в Steam. На пике дня дебюта в Steam в Hellblade 2 играло всего 3982 человека. Это плохой результат для игры из сегмента АА/ААА.

Премьера нового проекта студии Ninja Theory получилась хуже (и весьма существенно) на платформе Valve, чем Hi-Fi Rush (6132 игрока) или Redfall (6124 игрока). Это тревожно, потому что команды, создавшие эти игры, были недавно закрыты Microsoft.

Плохой результат Senua's Saga: Hellblade 2, конечно, можно объяснить наличием игры в подписке Game Pass. Однако Hi-Fi Rush и Redfall также дебютировали на этом сервисе и лучше стартовали в Steam, хотя это не помешало их закрыть. Senua's Saga: Hellblade 2 не должна разделить судьбу вышеупомянутых игр, но результат на платформе Valve, конечно, не оптимистичен - тем более, что игра создавалась не менее 5 лет, которые, должно быть, поглотили много финансовых ресурсов.

Низкая популярность Hellblade 2 в Steam может быть связана со многими факторами. Что бросается в глаза, так это недостаточный маркетинг игры (особенно со стороны Microsoft), о чём говорили игроки и отраслевые журналисты незадолго до премьеры. Рекламная кампания игры началась только 9 мая – менее чем за три недели до ее дебюта – и даже тогда она не была очень впечатляющей.

Второй фактор, который, вероятно, способствовал неудачному запуску Hellblade 2 в Steam, — это цена, а точнее, ее соотношение с продолжительностью игры. Она проходится в среднем за 6-8 часов, а в Steam стоит 49,99 долларов США.