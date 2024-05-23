Обновление 0.3 для Nightingale включает автономный режим

Inflexion Studios выпустила обновление 0.3 своей игры на выживание Nightingale, которое включает столь востребованный офлайн-режим игры. Помимо автономного режима, в обновлении 0.3 реализована опция сборки из хранилища, динамические многоуровневые существа, новые привязанные враги, событие сообщества и многое другое.
Автономный режим идеально подходит для одиночной игры и позволяет игрокам исследовать Царства без подключения к Интернету, даже во время обслуживания сервера. В качестве «версии 1» автономного режима в разработке находится несколько других функций, дополняющих первоначальный выпуск, включая сохранение в облаке, миграцию персонажей из онлайн-режима и постоянное повышение производительности.
В версии 0.3 также представлена функция сборки из хранилища, которая упрощает сборку. Игроки также смогут столкнуться с новыми многоуровневыми существами, чьи предметы и уникальный внешний вид адаптируются к сложности королевства. Кроме того, игроки могут сразиться с новыми видами связанных врагов, выполнить новые цепочки квестов и попробовать обновленный опыт ранней игры с возможностью пропустить обучение и выбрать стартовую экипировку персонажа.
Чтобы отпраздновать обновление, в Nightingale теперь проводится специальное общественное мероприятие. Отправляйтесь к продавцу рядом с Сассе в вашем Царстве Абеянса, затем соберите новую эссенцию надежды из огоньков, чтобы обменять ее на награды события.
Для получения дополнительной информации обо всем контенте, представленном в версии 0.3 Nightingale, прочтите полные примечания к патчу.
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