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Nightingale 20.02.2024
Экшен, Выживание, Кооператив
7.4 142 оценки

Обновление 0.3 для Nightingale включает автономный режим

monk70
Новости

Inflexion Studios выпустила обновление 0.3 своей игры на выживание Nightingale, которое включает столь востребованный офлайн-режим игры. Помимо автономного режима, в обновлении 0.3 реализована опция сборки из хранилища, динамические многоуровневые существа, новые привязанные враги, событие сообщества и многое другое.

Автономный режим идеально подходит для одиночной игры и позволяет игрокам исследовать Царства без подключения к Интернету, даже во время обслуживания сервера. В качестве «версии 1» автономного режима в разработке находится несколько других функций, дополняющих первоначальный выпуск, включая сохранение в облаке, миграцию персонажей из онлайн-режима и постоянное повышение производительности.

В версии 0.3 также представлена ​​функция сборки из хранилища, которая упрощает сборку. Игроки также смогут столкнуться с новыми многоуровневыми существами, чьи предметы и уникальный внешний вид адаптируются к сложности королевства. Кроме того, игроки могут сразиться с новыми видами связанных врагов, выполнить новые цепочки квестов и попробовать обновленный опыт ранней игры с возможностью пропустить обучение и выбрать стартовую экипировку персонажа.

Чтобы отпраздновать обновление, в Nightingale теперь проводится специальное общественное мероприятие. Отправляйтесь к продавцу рядом с Сассе в вашем Царстве Абеянса, затем соберите новую эссенцию надежды из огоньков, чтобы обменять ее на награды события.

Для получения дополнительной информации обо всем контенте, представленном в версии 0.3 Nightingale, прочтите полные примечания к патчу.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
David Thomas

Прикольная игра если у вас не днищенский пк

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