Создатели Astro Bot поделились скриншотами и деталями предстоящей игры

Сегодня в ходе мероприятия State of Play компания Sony анонсировала новую игру Astro Bot от студии Team Asobi. Теперь разработчики поделились первыми скриншотами и деталями игры.
- Игра станет самым масштабным приключением про робота Астро;
- В игре будет представлено 6 галактик и более 80 планет, на которых герою предстоит искать свою пропавшую команду и корабль;
- В игре будет более 70 новых видов противников, включая боссов. Боссы будут встречаться в конце каждой галактики;
- Некоторые среди доступных локаций включают в себя: леса, пляжи, вулканы, огромные песочные часы, поющее дерево и т.д. По словам разработчиков они стремятся подарить новый игровой опыт игроку каждые 10 минут;
- Team Asobi добавила в игру много камео-героев, часть из которых сыграют значительную роль в сюжете игры. Разработчики хотят порадовать каждого фаната PlayStation. Например в трейлере засветился охотник из Bloodborne и Кратос из God of War;
- У Астро будет 15 новых способностей, среди которых дальние удары и возможность увеличения в размерах;
- Авторы планируют вывести использование возможностей геймпада Dualsense на новый уровень;
- Победа над боссами даст игроку возможность раскрыть некие секреты в игре;
- В Astro Bot будут представлены более сложные уровни для тех игроков, кто захочет проверить свои игровые возможности.
Astro Bot выйдет 6 сентября на Playstation 5. Предварительные заказы на игру начнутся 7 июня.
Ждём!!!
По описанию, это Starfeld здорового человека. Посмотрим.