В новом трейлере дополнения Megatech для Astroneer раскрыли дату релиза

Разработчики Astroneer представили трейлер дополнения Megatech, в котором раскрыли дату релиза и ключевые особенности масштабного обновления. Игроков ждёт возможность возводить грандиозные мегаструктуры, каждая из которых будет обладать собственной функциональностью, внешним видом и наградами. Для их создания потребуется комбинировать как старые, так и совершенно новые технологии, что добавит глубины привычному игровому процессу.

Одним из главных преимуществ Megatech станет полная совместимость с существующими сохранениями. Игроки смогут продолжить уже начатые приключения или начать заново, сохранив доступ ко всем нововведениям.

Параллельно с релизом платного дополнения разработчики выпустят бесплатное обновление, которое добавит новые предметы, а также систему автоматической межпланетной транспортировки — она позволит передавать ресурсы и технологии между планетами без участия игрока.

С момента выхода в 2019 году Astroneer завоевала признание благодаря сочетанию исследования, крафта и творческой свободы. С дополнением Megatech игра выходит на новый уровень, предлагая покорять космос в truly инженерском масштабе.