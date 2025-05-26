На VK Play вышло демо российского симулятора AstroPlanet

Российская независимая студия VIVA, известная благодаря боевику Try to Survive Today выпустила на площадке VK Play демоверсию своей новой игры — симулятора колониста-терраформера AstroPlanet.
AstroPlanet — симулятор выживания, строительства колонии и терраформирования планеты. Игрокам предстоит собирать ресурсы, строить базу, выращивать растения, обеспечивать постройки энергией, менять ландшафт и искать способ вернуться домой.
АstroPlanet выйдет в 2025 году на ПК, в том числе — на игровой площадке VK Play.
"Окей, чат гпт, создай клон Астронира"