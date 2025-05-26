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AstroPlanet 2025 г.
Симулятор, Инди, Строительство, Вид сверху, Открытый мир, Научная фантастика
7 1 оценка

На VK Play вышло демо российского симулятора AstroPlanet

Solstice Solstice

Российская независимая студия VIVA, известная благодаря боевику Try to Survive Today выпустила на площадке VK Play демоверсию своей новой игры — симулятора колониста-терраформера AstroPlanet.

AstroPlanet — симулятор выживания, строительства колонии и терраформирования планеты. Игрокам предстоит собирать ресурсы, строить базу, выращивать растения, обеспечивать постройки энергией, менять ландшафт и искать способ вернуться домой.

АstroPlanet выйдет в 2025 году на ПК, в том числе — на игровой площадке VK Play.

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Комментарии: 1
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Блоха В Сарафане

"Окей, чат гпт, создай клон Астронира"

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