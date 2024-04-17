Бывший художник Blizzard анонсировал научно-фантастический шутер Astropulse: Reincarnation

Imagendary Studios, команда разработчиков игр, возглавляемая известным бывшим художником Blizzard Вэй Ваном, анонсировала Astropulse: Reincarnation, новый однопользовательский научно-фантастический шутер от третьего лица/RPG, действие которого разворачивается на разрушенной войной Земле будущего и который является частью большой трансмедийной вселенной.
Разработчики описывают предысторию Astropulse следующим образом: "Astropulse - это эпическая научно-фантастическая сага, охватывающая миллиарды лет, прослеживающая воздействие таинственной космической энергии, известной как Astropulse, которая прибыла на Землю через метеорит 250 миллионов лет назад. Эта сила радикально изменила биологическую эволюцию Земли, в итоге вызвав глобальную катастрофу, которая перевернула человеческую цивилизацию. В этом расколотом мире появляются новые виды и цивилизации, втянутые в сложную борьбу за выживание с эльдрическими сущностями. В этом постапокалиптическом ландшафте молодой человек и его верные спутники отправляются на поиски, чтобы бросить вызов своей, казалось бы, неотвратимой трагической судьбе."
Ван и команда Imagendary также планируют создать короткометражные фильмы, комиксы и графические романы, которые дополнят вселенную Astropulse.
Astropulse: Reincarnation будет создана на движке Unreal Engine 5, и по мере разработки мы узнаем о ней больше.
Ну и микс из отсылок: вначале какой-то Гнев Короля Лича, потом пошли Прометей Ридли Скотта, Скорн, Нео в Матрице, Керриган и Лилит, Немезис из Резидент Ивила, город в стиле Киберпанка...
Во во - В.И.Н.Е.Г.Р.Е.Т.
У них в близзард/из близзард одни и те же рожи только в цветах разных
походу этот тип и рисовал все ролики близам
Выглядит словно через нейросетку скрестили Старкрафт, Скорн и Диабло
Опять бывшие работники близард. Опять новая студия. Опять хелгейт лондон.
ну это прям конечно стиль .готичный биопанк,еще и керриган своя есть ,зрелищно
Когда Артас позвал зергов в гости