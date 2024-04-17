Бывший художник Blizzard анонсировал научно-фантастический шутер Astropulse: Reincarnation

Imagendary Studios, команда разработчиков игр, возглавляемая известным бывшим художником Blizzard Вэй Ваном, анонсировала Astropulse: Reincarnation, новый однопользовательский научно-фантастический шутер от третьего лица/RPG, действие которого разворачивается на разрушенной войной Земле будущего и который является частью большой трансмедийной вселенной.

Разработчики описывают предысторию Astropulse следующим образом: "Astropulse - это эпическая научно-фантастическая сага, охватывающая миллиарды лет, прослеживающая воздействие таинственной космической энергии, известной как Astropulse, которая прибыла на Землю через метеорит 250 миллионов лет назад. Эта сила радикально изменила биологическую эволюцию Земли, в итоге вызвав глобальную катастрофу, которая перевернула человеческую цивилизацию. В этом расколотом мире появляются новые виды и цивилизации, втянутые в сложную борьбу за выживание с эльдрическими сущностями. В этом постапокалиптическом ландшафте молодой человек и его верные спутники отправляются на поиски, чтобы бросить вызов своей, казалось бы, неотвратимой трагической судьбе."

Ван и команда Imagendary также планируют создать короткометражные фильмы, комиксы и графические романы, которые дополнят вселенную Astropulse.

Astropulse: Reincarnation будет создана на движке Unreal Engine 5, и по мере разработки мы узнаем о ней больше.