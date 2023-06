Лавкрафтианское приключение At Eve's Wake: Definitive Edition вышло на ПК в Steam ©

Независимый разработчик игр Sugar Rush Studios объявил о выпуске At Eve’s Wake: Definitive Edition. Первоначально выпущенная в конце 2021 года, At Eve’s Wake представляет собой интерактивную историю ужасов, написанную в стиле Лавкрафта. В этой захватывающей истории игроки открывают для себя семью, которую они никогда не знали, и раскрывают их зловещие дела. At Eve’s Wake: Definitive Edition доступна дня для ПК в Steam.

Ключевые особенности окончательного издания:

Новые эпилоги с более развернутыми концовками.

Улучшения пользовательского интерфейса.

Больше подсказок к истинной концовке.

Новые руководства для охотников за достижениями.

В роли отчужденного родственника игроки погружаются в историю с получением письма с просьбой присутствовать на похоронах их давно потерянной бабушки. Присутствует давно потерянная большая семья; предстоит раскрыть множество темных персонажей с секретами и их служение темному Покровителю. At Eve’s Wake разворачивается через ряд вариантов выбора игрока и прекрасно детализированных иллюстраций. Станете ли вы искуплением семьи или присоединитесь и поведете их по еще более темному пути?