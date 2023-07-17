Ремейк Atelier Marie: The Alchemist of Salburg вышел на ПК и консолях ©

Ремейк классической ролевой игры Atelier Marie: The Alchemist of Salburg от Gust, который также знаменует собой дебют игры на Западе, теперь доступен на PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch. Как первая игра в культовой серии Atelier, она посвящена Мари, которая учится в Королевской академии магии.

После того, как ее профессор предоставит ателье, Мари должна создать уникальный предмет в течение пяти лет. Она может свободно исследовать окрестности и собирать материалы, сражаться с монстрами и выполнять просьбы горожан. В своем путешествии Мари может нанимать авантюристов для своего дела и решать более сложные задачи.

Atelier Marie Remake отличается обновленной графикой, переработанным саундтреком, учебными пособиями и улучшенным исследованием. В нем также есть некоторые изменения качества жизни, хотя его масштабы и масштабы далеки от современных игр, таких как Atelier Ryza 3: Alchemist of the End и Secret Key.