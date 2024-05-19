На официальном сайте нашли намек на появление Red Dead Redemption в Game Pass и PS Plus Premium

Red Dead, несомненно, является одной из самых больших франшиз в игровой индустрии и самой успешной для Rockstar Games после Grand Theft Auto.

Недавно стало известно, что Red Dead Redemption, возможно, совсем скоро выйдет на ПК. Еще одна утечка говорит о том, что игра также может появиться на сервисах подписки Game Pass и PS Premium.

Как отмечает Timtendo12 на Reddit, на официальном сайте Rockstar была обнаружена строка кода, свидетельствующая о том, что Red Dead Redemption может появиться в подписках Xbox Game Pass и PS Plus Premium.

Кодировка, которая была недавно добавлена на официальный сайт, гласит:

Доступна для Nintendo Switch, PS3, PlayStation Plus Premium для PS4 и PS5, Xbox 360 и Xbox Game Pass для Xbox One и Xbox Series X|S

Red Dead Redemption уже вышла на всех вышеперечисленных платформах, кроме Game Pass и PS Plus Premium, что позволяет предположить, что игра скоро появится и на этих сервисах.

Однако стоит также отметить, что это может быть написано случайно кем-то из Rockstar. Поэтому лучше всего воспринимать такие новости с небольшой долей недоверия, так как они еще не подтверждены официально.

Недавно Red Dead Redemption 2 вошла в майскую линейку PlayStation Plus, а в 2020 году игра была доступна на Game Pass. Поэтому велика вероятность, что Red Dead Redemption также дебютирует на обоих сервисах подписки.

Тем не менее, Red Dead Redemption стала одним из самых успешных релизов Rockstar Games, продав к 2021 году более 23 миллионов копий; похоже, сейчас самое время запустить игр