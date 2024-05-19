Разработчики полностью изменили дизайн Наоэ, шиноби из Assassin's Creed Shadows

Главная героиня Assassin's Creed Shadows шиноби Наоэ не всегда имела тот дизайн, который показан в трейлере, и после знакомства с ее предыдущим стилем становится ясно, что разработчики сделали правильный выбор, изменив ее внешность. Вместо классического капюшона и более подходящей одежды ассасина она одета в более стандартный костюм ниндзя. Наглядно убедиться в том, насколько сильно она изменилась в процессе разработки, можно, посмотрев на приведенное ниже сравнение.
И хотя каждый из этих стилей выглядит великолепно, обновленный, пожалуй, лучше, так как он как нельзя лучше соответствует тому стилю Assassin's Creed, который многие знают и любят. Капюшон, более изысканный скрытый клинок и даже классический пояс с оружием - все это просто ассоциируется с ассасином, в отличие от более универсального дизайна оригинала.
К счастью, Ubisoft сохранила некоторые отголоски традиционной японской одежды: обувь, фиксаторы на ногах и стиль многослойной ткани по-прежнему умело использованы в новом наряде. Новый дизайн более точно передает идею таинственного шиноби, готового исчезнуть в тени, благодаря одежде, которая не отказывается от некоторых типичных элементов для воина его ранга, но при этом внешне напоминает крестьян того времени - что помогает раствориться в толпе.
Такой редизайн был положительно воспринят большей частью сообщества, хотя есть и те, кто надеется, что ее оригинальный костюм можно будет разблокировать по ходу приключения. В играх Assassin's Creed обычно можно менять наряд персонажа, так что вполне возможно, что фанаты смогут вернуться к одному из этих дизайнов или же познакомиться с совершенно новым после выхода игры. Остается только надеяться, что такое же внимание к деталям будет заметно и в геймплее этой амбициозной главы.
Впрочем, если вы предпочитаете играть за самурая Ясукэ, то Ubisoft подтвердила, что для большинства миссий вы сможете свободно выбирать, какого персонажа использовать — хотя некоторые квесты будут эксклюзивными.
надо черномазого менять, а не азиатку
какой же бред пишет автор, давно было пора отказаться от франшизы ассасин и делать просто игры про разные эпохи, и не нужно было бы быть зажатым в рамки франшизы и все подгонять под нее и даже дизайн.
согласен, основной сюжет серии юбики завершили в комиксах (лол) когда убили юнону.
норм, осталось только нигу изменить
Ого, раньше она была японкой а не какой-то помесью.
я вообще думал это парень.... а теперь это оказывается чернильница...
напрашиваются ассоциации с Tenchu
Приблизили к ассасинскому образу
Хехе, по-любому потом можно будет ещё где нибудь костюм Эцио/Альтаира достать, это уже классика
Вот все скандалят про невозможность существования черного самурая(в чем я кстати согласен), что аж не обратили внимания на другой бред. Какая нафиг женщина ниндзя в максимально консервативной эпохе Японии ?! Были конечно кунаичи, но это совсем другое(по сути проститутки убийцы). Это тупо переписывание чужой истории, во благо повесточки
Убрать черножопого (самурая) = спасти игру
Да-а, настолько полностью изменили, что теперь она стала больше напоминать Лю Кенга XD
Думаю, что в Одиссее и Вальгалле женские протагонисты прошли точно через такую трансформацию между концепт-артами художников и моделями 3D дизайнеров.
Новый дизайн лучше по моему, первая хоть и канонична, но колхозно смотрится