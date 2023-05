Аниме-сериал Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout выйдет в эфир 1 июня ©

Аниме-сериал Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout начнет транслироваться 1 июля на Tokyo MX, объявила компания Aniplex.



Также были опубликованы первый официальный трейлер и новый постер, а в качестве вступительной темы была заявлена песня "Golden Ray" в исполнении японского музыкального коллектива Sangatsu no Phantasia. Ее автором и композитором является Харумаки Гохан.

В Японии компания Aniplex проведет ранний показ 17 июня с участием шести актеров основного состава (Юри Ногучи, Хитоми Оовада, Такума Терашима, Юи Кондоу, Хирофуми Нодзима и Харука Теруи).