Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout 29.10.2019
7.8 64 оценки

Аниме-сериал Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout выйдет в эфир 1 июня

©
R_Mor
Новости

Аниме-сериал Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout начнет транслироваться 1 июля на Tokyo MX, объявила компания Aniplex.

Также были опубликованы первый официальный трейлер и новый постер, а в качестве вступительной темы была заявлена песня "Golden Ray" в исполнении японского музыкального коллектива Sangatsu no Phantasia. Ее автором и композитором является Харумаки Гохан.

В Японии компания Aniplex проведет ранний показ 17 июня с участием шести актеров основного состава (Юри Ногучи, Хитоми Оовада, Такума Терашима, Юи Кондоу, Хирофуми Нодзима и Харука Теруи).

Кино и сериалы Трейлеры
4
1
Последние посты по игре Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout
Реализм аниме игры под дождём
Реализм аниме игры под дождём
Главная героиня серии Atelier Ryza получила милую новую фигурку от Alter
Главная героиня серии Atelier Ryza получила милую новую фигурку от Alter
Русификатор текста Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout для PC-версии
Русификатор текста Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout для PC-версии
Комментарии: 1
Ваш комментарий