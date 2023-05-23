Министерство экономики Германии раскрыло название неанонсированного дополнения для Atlas Fallen

Расширение для Atlas Fallen, еще неанонсированное Deck13, стало известно заранее благодаря утечке... Министерство экономики Германии. Как такое возможно? Причина на самом деле довольно проста: команда разработчиков получила государственное финансирование, а объяснять, как оно будет использовано, - это, видимо, государственная практика.
Atlas Fallen выйдет 10 августа на PC, PS5 и Xbox Series X|S, но еще не поступила в магазины, поэтому ее создателям и в голову не пришло бы анонсировать загружаемый контент так рано, что, как мы знаем, является частью послепродажной поддержки продукта.
Однако в данном случае все было иначе, и мы предполагаем, что Deck13, получившая от правительства Германии чуть менее 1,09 миллиона евро на разработку The Wielder of Gods, теперь поспешит сделать пакет официальным и предоставить хоть какие-то подробности о том, что в него войдет.
Согласно министерской информации, релиз расширения назначен на февраль 2024 года, то есть через несколько месяцев после дебюта Atlas Fallen. Также имеется список с выделенными на данный момент средствами по данным издателя:
- Embracer Group (через THQ Nordic + Plaion) - €15,1 млн.
- Kalypso Media - 9,2 миллиона евро
- UPDATE Egosoft, Вюрселен - 4,3 млн евро
- Stillfront Group (через Playa + Bytro + OFM) - 3,8 млн. евро
- Ubisoft (через Ubisoft Blue Byte) - 3,4 млн. евро
- Bandai Namco Entertainment (через Limbic) - 2,8 млн евро
- Weltenbauer Software - 2,6 млн. евро
Ну, зато сразу ясно, что на старте игру брать смысла нет, жду выхода полной версии со всеми длс.
В наше время это касается любой игры.
Если вообще можно будет купить.
Таки да, в этом и печаль.
Если раньше условное "золотое издание" давало понять, что продукт будет не окончен и к нему делают длс. То сейчас это уже надоело, вроде вот прошел игру, завершил все, что хотел и удалил. Бац и вот вам новое длс на 5 часов, качай игру по новой и не забудь купить ее.