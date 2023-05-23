Atlas Fallen 10.08.2023
7.8 98 оценок

Министерство экономики Германии раскрыло название неанонсированного дополнения для Atlas Fallen

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butcher69
Новости

Расширение для Atlas Fallen, еще неанонсированное Deck13, стало известно заранее благодаря утечке... Министерство экономики Германии. Как такое возможно? Причина на самом деле довольно проста: команда разработчиков получила государственное финансирование, а объяснять, как оно будет использовано, - это, видимо, государственная практика.

Atlas Fallen выйдет 10 августа на PC, PS5 и Xbox Series X|S, но еще не поступила в магазины, поэтому ее создателям и в голову не пришло бы анонсировать загружаемый контент так рано, что, как мы знаем, является частью послепродажной поддержки продукта.

Однако в данном случае все было иначе, и мы предполагаем, что Deck13, получившая от правительства Германии чуть менее 1,09 миллиона евро на разработку The Wielder of Gods, теперь поспешит сделать пакет официальным и предоставить хоть какие-то подробности о том, что в него войдет.

Согласно министерской информации, релиз расширения назначен на февраль 2024 года, то есть через несколько месяцев после дебюта Atlas Fallen. Также имеется список с выделенными на данный момент средствами по данным издателя:

  • Embracer Group (через THQ Nordic + Plaion) - €15,1 млн.
  • Kalypso Media - 9,2 миллиона евро
  • UPDATE Egosoft, Вюрселен - 4,3 млн евро
  • Stillfront Group (через Playa + Bytro + OFM) - 3,8 млн. евро
  • Ubisoft (через Ubisoft Blue Byte) - 3,4 млн. евро
  • Bandai Namco Entertainment (через Limbic) - 2,8 млн евро
  • Weltenbauer Software - 2,6 млн. евро
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, зато сразу ясно, что на старте игру брать смысла нет, жду выхода полной версии со всеми длс.

2
logostramus

В наше время это касается любой игры.

1
AT_Sagor

Если вообще можно будет купить.

2
Кей Овальд logostramus

Таки да, в этом и печаль.

1
Just-a-your-King

Если раньше условное "золотое издание" давало понять, что продукт будет не окончен и к нему делают длс. То сейчас это уже надоело, вроде вот прошел игру, завершил все, что хотел и удалил. Бац и вот вам новое длс на 5 часов, качай игру по новой и не забудь купить ее.

-1