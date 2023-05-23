Министерство экономики Германии раскрыло название неанонсированного дополнения для Atlas Fallen ©

Расширение для Atlas Fallen, еще неанонсированное Deck13, стало известно заранее благодаря утечке... Министерство экономики Германии. Как такое возможно? Причина на самом деле довольно проста: команда разработчиков получила государственное финансирование, а объяснять, как оно будет использовано, - это, видимо, государственная практика.

Atlas Fallen выйдет 10 августа на PC, PS5 и Xbox Series X|S, но еще не поступила в магазины, поэтому ее создателям и в голову не пришло бы анонсировать загружаемый контент так рано, что, как мы знаем, является частью послепродажной поддержки продукта.

Однако в данном случае все было иначе, и мы предполагаем, что Deck13, получившая от правительства Германии чуть менее 1,09 миллиона евро на разработку The Wielder of Gods, теперь поспешит сделать пакет официальным и предоставить хоть какие-то подробности о том, что в него войдет.

Согласно министерской информации, релиз расширения назначен на февраль 2024 года, то есть через несколько месяцев после дебюта Atlas Fallen. Также имеется список с выделенными на данный момент средствами по данным издателя: