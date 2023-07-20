Новый трейлер Atlas Fallen подробно демонстрирует высокооктановую боевую систему ©

Сегодня компания Focus Entertainment и ее студия Deck13 Interactive представили опасный и захватывающий боевой трейлер своей предстоящей игры Atlas Fallen, эпической ролевой игры в жанре фэнтези, в которой вы сражаетесь с легендарными существами в сверхмощных боях. Релиз состоится 10 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, предварительные заказы открыты на всех платформах.

В опустошенном, покрытом песком мире завладейте божественной силой таинственной Перчатки и используйте героические способности, чтобы победить тиранического всемогущего бога. Укрощайте пески, превращайте их в три мощных оружия и перемещайтесь по воздуху с невероятной скоростью и ловкостью. Выберите непримиримый дуэт оружия, чтобы отправиться в бой, и используйте самые смертоносные комбинации в непрерывном потоке между ними. Наблюдайте, как ваше оружие становится больше по мере того, как вы наращиваете Импульс, чтобы высвободить всю неудержимую мощь Перчатки.

151 камень сущности, которые можно найти в мире Атласа, дают вам широкий спектр дополнительных эффектов и способностей. Предпочитаете ли вы играть агрессивно или предпочитаете использовать щиты, дебаффы и исцеление, комбинируйте камни сущности так, как вам нравится, чтобы создать свой собственный подход к бою.

Эти инструменты позволяют вам вступать в напряженные бои с многочисленными бестиариями Призраков. Адаптируйтесь и играйте с умом против каждого соперника. Расширьте боевые возможности еще больше, когда к вам присоединится друг благодаря совместному онлайн-режиму игры для 2 игроков. Вы можете пройти полную сюжетную кампанию вместе, находя самые невероятные синергии, чтобы побеждать своих врагов с еще более впечатляющим стилем.