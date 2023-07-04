Оцениваем мощное оружие в новом трейлере Atlas Fallen ©

Студия Deck13 Interactive продолжает знакомить нас с необычным миром ролевого экшена Atlas Fallen. Вслед за демонстрацией уникальных песчаных монстров, нам предлагает оценить инструменты для их эффективного уничтожения. Новый трейлер Atlas Fallen посвящен уникальному оружию, которое раскрывает истинную мощь песка.

В Atlas Fallen вам предстоит бросить вызов самому Богу Солнца, который занимается угнетением простых людей. На пути к нему вас будут поджидать множество других легендарных тварей справиться с которыми поможет уникальное вооружение. Всего в Atlas Fallen будет представлено три вида оружия. Каждое оружие имеет свои сильные и слабые стороны, что позволяет подчеркнуть стиль сражения для игроков.

Отправится исследовать древнюю пустыню, наполненную монстрами, можно будет уже этим летом. Релиз Atlas Fallen состоится 10 августа на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.