В новом трейлере Atlas Fallen демонстрируются различные локации ©

На YouTube издательство Focus Entertainment представило новый трейлер Atlas Fallen, рассказывающий об огромном мире грядущего экшена от 3-го лица.

Скользите по пескам вечной земли, наполненной древними опасностями, тайнами и осколками прошлого. Выслеживайте легендарных монстров с помощью мощного изменяемого оружия и разрушительных способностей песка в захватывающих эпических боях. Преследуйте своих врагов и соберите их сущность, чтобы сформировать свой собственный индивидуальный стиль игры и построить новую эру человечества в полностью совместной или одиночной сюжетной кампании.