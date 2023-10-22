Хоррор на выживание от первого лица Dark Atlas: Infernum получил демоверсию в Steam

Издатель SelectaPlay и разработчик Night Council Studio сообщилли, что леденящая душу игровая демо-версия хоррор-игры на выживание от первого лица Dark Atlas: Infernum для ПК уже доступна для скачивания в Steam.

Демо-версия Dark Atlas: Infernum в Steam знакомит игроков с первой полной главой этого леденящего кровь хоррора и призрачными существами, известными как Отпечатки. Разгадайте темные тайны, сокрытые глубоко в сознании главного героя, и пройдите через пропасть между душой и путем в ад. Демо-версию для ПК уже можно загрузить в Steam.

По Земле начали проноситься мощные электрические бури. После каждого прохождения улицы постепенно наполняются призраками. Ученые и колдуны нашего времени решили назвать их «Отпечатками». Они выглядят как наши мертвецы, но не реагируют ни на какие раздражители. Это сущности, созерцающие ночь городов. И народы горят.

Однако ваша судьба — сбежать из кошмара, в котором «Слово» постоянно преследует вас; через ваши воспоминания, руины цивилизации, преисподние бездны вашей души и сам ад. Пришло время столкнуться с вопросами и последствиями ваших действий. Вы должны бороться с пленом, которому вас подвергли за то, что вы говорили правду. Потому что от твоих знаний свисают бесконечные нити.

Вы не можете больше терять время. Вы должны среагировать и найти выход, потому что вы находитесь в лабиринте перекрестков. Снаружи небеса рушатся. Великие силы объединяются, чтобы захватить власть в призрачном мире. Они хотят использовать их как орудия опустошения. Они хотят, чтобы вы рассказали им, как подделать священную книгу: Corona Radiata.

Dark Atlas: Infernum выйдет на ПК в Steam, PlayStation и Xbox в 2024 году.