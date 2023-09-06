Хоррор от первого лица Atlas Negro: Infernum выйдет для ПК и консолей в 2024 году

Издательство SelectaPlay и разработчики Night Council Studio сообщили, что хоррор на выживание от первого лица Atlas Negro: Infernum выйдет на консолях Xbox и PlayStation, а также ПК в Steam в 2024 году.
После серии сильных электрических гроз призрачные гуманоидные фигуры внезапно начинают появляться в жилых комнатах, на улицах, в парках, магазинах и церквях. Они не двигаются. Они не говорят. Они не реагируют. Ученые озадачены, но истинным колдунам нашего времени снились видения, кошмары и предостерегающие сны, в которых мир рушится, тирании размножаются, а секты, тайные организации и демонические культы ищут способ получить контроль над тем, что осталось от человечества.
Вы — Наталья Асенсио, бывший Великий Магистр старейшего оккультного ордена Запада: Ночного Совета. И пока все горит и трескается небо, вы должны спуститься в бездны своего разума, пройти путями ада и искать ответы на все вопросы. Разблокируйте свои воспоминания, сопротивляйтесь влиянию загадочного персонажа, известного как «Слово», и найдите выход из лабиринта, в котором вы оказались заперты. Сделайте это, прежде чем те, чьи амбиции состоят в том, чтобы контролировать этот новый апокалиптический мир, получат его. Сделайте это, прежде чем они найдут способ перековать Corona Radiata, гримуар, который даст им абсолютную силу. И прежде всего, сделайте это раньше… именно вы скажете им, как это сделать.