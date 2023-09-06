Хоррор от первого лица Atlas Negro: Infernum выйдет для ПК и консолей в 2024 году

Представьте себе, что однажды вы просыпаетесь и видите в своей гостиной неподвижную фигуру, похожую на человека, но прозрачную и холодную. Она не обращает на вас внимания, но шепчет вам на ухо: «Не приближайся». Вы пытаетесь понять, что происходит, но вскоре узнаёте, что это не единичный случай. По всему городу, по всему миру появляются такие же призраки, которые становятся всё более реальными. Они заполняют всё пространство, от офисов до церквей, от парков до шоссе. Никто не знает, кто они и что они хотят. Учёные бессильны, а правительства паникуют. А тем временем тёмные силы поднимают голову, готовясь к своему часу.

Под вашим управлением находится Наталия Асенсио, экс-глава древнего тайного ордена Ночного Совета, который занимался изучением оккультных явлений. Вы одна из немногих, кто может раскрыть тайну этих призраков и спасти мир от гибели. Но для этого вам придётся сделать то, чего вы всегда боялись — заглянуть в своё прошлое. В этой игре вы будете путешествовать по своим воспоминаниям, решать головоломки, сражаться с врагами и выбирать свой путь в лабиринте вашего разума. Но будьте осторожны — вы не одни в этом мире. Есть другие, кто хочет использовать вашу силу для своих целей. И вы должны добраться до правды раньше, чем они.