Rebellion представила обширный геймплейный трейлер Atomfall

Компания Rebellion Developments выпустила семиминутный обзорный трейлер своего нового экшена на выживание Atomfall, раскрывая детали игры и её захватывающий мир.
Сюжет Atomfall вдохновлён реальной Виндскейлской катастрофой 1957 года, но события разворачиваются через пять лет в вымышленной карантинной зоне. Локации варьируются от холмов и долин до пещер и живописных английских деревень. Однако за этой идиллией скрывается враждебный ландшафт, полный тайн и опасностей.
Игрокам предстоит исследовать военные лагеря, заброшенные бункеры и даже древние языческие руины, чтобы раскрыть, что произошло в Виндскейле. Ваш металлоискатель станет ключевым инструментом для поиска секретов, спрятанных под землёй.
Особую атмосферу игре придают эксцентричные персонажи и загадочные организации, населяющие карантинную зону. Многие из них не дружелюбны, и для выживания игрокам придётся мастерски использовать оружие ближнего и дальнего боя.
Релиз Atomfall состоится 27 марта на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра также будет доступна через Game Pass.
Выглядит интересно. Смущает невысокая цена, как будто это небольшой инди-проект... Но при этом будет денуво. Надо понаблюдать. Она что, на бесездовском движке сделана? Все эти анимации, катцены, диалоги, как будто из фолыча.
Странно да, что на такой проект денуво
Ну через пасс поиграю
Или куплю таки в стиме
Цена такая потому что это не открытый мир, а линейные локации как в метро ексодус
Иногда такую чушь пишут, ну ты хоть посмотри ценники других игр без открытого мира, удивишься, что это совсем не показатель цены.
так же без возможности сброса прогресса? // Константин Игоревич
Предзаказал
Думаешь не зря?Просто разрабы ноунеймы, инфы про игру мало
Может стоит подождать обзоров?
Почему ноунеймы? Просто разрабы игр B класса (серия Sniper Elite)
Простенько, но вроде неплохо. Можно оглядеть что дальше будет.
Фолыч только без ватса и чуть попроще, но выглядит всё равно интересно.
Выглядит красиво, что-то новое грядет. По первым впечатлениям напоминает Bioshock+Stalker