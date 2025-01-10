Rebellion представила обширный геймплейный трейлер Atomfall

Компания Rebellion Developments выпустила семиминутный обзорный трейлер своего нового экшена на выживание Atomfall, раскрывая детали игры и её захватывающий мир.

Сюжет Atomfall вдохновлён реальной Виндскейлской катастрофой 1957 года, но события разворачиваются через пять лет в вымышленной карантинной зоне. Локации варьируются от холмов и долин до пещер и живописных английских деревень. Однако за этой идиллией скрывается враждебный ландшафт, полный тайн и опасностей.

Игрокам предстоит исследовать военные лагеря, заброшенные бункеры и даже древние языческие руины, чтобы раскрыть, что произошло в Виндскейле. Ваш металлоискатель станет ключевым инструментом для поиска секретов, спрятанных под землёй.

Особую атмосферу игре придают эксцентричные персонажи и загадочные организации, населяющие карантинную зону. Многие из них не дружелюбны, и для выживания игрокам придётся мастерски использовать оружие ближнего и дальнего боя.

Релиз Atomfall состоится 27 марта на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра также будет доступна через Game Pass.