Авторы Atomic Heart представили иллюстрированную энциклопедию

В последний день выставки РЭД ЭКСПО игровое издательство Astrum Entertainment презентовало иллюстрированную энциклопедию «Atomic Heart: Далекое светлое будущее» по мотивам известного шутера. Альбом выйдет при поддержке Союза литераторов России и книжного издательства PULSART, специализирующегося на фантастических артбуках.
Артбук позиционируется как кроссмедийный проект. Помимо иллюстраций и плакатов в ней будут и справочная информация о мире Atomic Heart, и художественные рассказы.
Они написаны как молодыми талантливыми авторами, так и известными российскими фантастами, имена которых пока держатся в секрете.
Литературная часть не будет новеллизацией игры — это расширение вселенной Atomic Heart, которое познакомит читателей с событиями в других уголках альтернативного СССР.
Каждый экземпляр книги будет укомплектован большим плакатом в стиле советской агитации. Выход альбома планируется ближе к Новому году.
Книги не читал но игра мне очень понравилась, жду Восторга от третьего длс т.к второе было слишком своеобразным)
А мне вот и второе понравилось. Третье также жду с нетерпением
Так и не говорил, что мне не понравилось второе но слишком оно экспериментальное))
Всё познаётся в сравнении. Мне эта игра совсем не понравилась из-за сюжета и вообще задумки. Но на фоне сталкера вижу, какая масштабная и качественная работа была сделана.
масштабная по сравнению с сталкером?) 😅 умора
У меня мнение о игре простое: играется весело, а сюжет (и особенно лор) дрянь
Обложку артбука могли сделать и по приятнее.
денуло уберите уже
Где скачать?
Читал книгу, в целом норм, но концовку вообще не понял. Крч как я понял изначально Сеченов хотел использовать ГГ книги в качестве своего помощника, но тот кинул, и Сеченову пришлось звонить П3(ГГ игры)
После прошлой книги даже как-то страшно какую клюкву (отсылающую к нынешней либеральной повестке, конечно) на этот раз отлитературят.
Тебя нужно лечить, много-много лечить!