Авторы Atomic Heart представили иллюстрированную энциклопедию

В последний день выставки РЭД ЭКСПО игровое издательство Astrum Entertainment презентовало иллюстрированную энциклопедию «Atomic Heart: Далекое светлое будущее» по мотивам известного шутера. Альбом выйдет при поддержке Союза литераторов России и книжного издательства PULSART, специализирующегося на фантастических артбуках.

Артбук позиционируется как кроссмедийный проект. Помимо иллюстраций и плакатов в ней будут и справочная информация о мире Atomic Heart, и художественные рассказы.

Они написаны как молодыми талантливыми авторами, так и известными российскими фантастами, имена которых пока держатся в секрете.

Литературная часть не будет новеллизацией игры — это расширение вселенной Atomic Heart, которое познакомит читателей с событиями в других уголках альтернативного СССР.

Каждый экземпляр книги будет укомплектован большим плакатом в стиле советской агитации. Выход альбома планируется ближе к Новому году.