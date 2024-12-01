ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 9 839 оценок

Авторы Atomic Heart представили иллюстрированную энциклопедию

Simple Jack

В последний день выставки РЭД ЭКСПО игровое издательство Astrum Entertainment презентовало иллюстрированную энциклопедию «Atomic Heart: Далекое светлое будущее» по мотивам известного шутера. Альбом выйдет при поддержке Союза литераторов России и книжного издательства PULSART, специализирующегося на фантастических артбуках.

Артбук позиционируется как кроссмедийный проект. Помимо иллюстраций и плакатов в ней будут и справочная информация о мире Atomic Heart, и художественные рассказы.

Они написаны как молодыми талантливыми авторами, так и известными российскими фантастами, имена которых пока держатся в секрете.

Литературная часть не будет новеллизацией игры — это расширение вселенной Atomic Heart, которое познакомит читателей с событиями в других уголках альтернативного СССР.

Каждый экземпляр книги будет укомплектован большим плакатом в стиле советской агитации. Выход альбома планируется ближе к Новому году.

Источник  
53
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
6363

Книги не читал но игра мне очень понравилась, жду Восторга от третьего длс т.к второе было слишком своеобразным)

10
Just_a_guy

А мне вот и второе понравилось. Третье также жду с нетерпением

8
6363 Just_a_guy

Так и не говорил, что мне не понравилось второе но слишком оно экспериментальное))

3
Ford1991

Всё познаётся в сравнении. Мне эта игра совсем не понравилась из-за сюжета и вообще задумки. Но на фоне сталкера вижу, какая масштабная и качественная работа была сделана.

5
MistaSpider

масштабная по сравнению с сталкером?) 😅 умора

-8
PolGhost

У меня мнение о игре простое: играется весело, а сюжет (и особенно лор) дрянь

2
SOLUS5678

Обложку артбука могли сделать и по приятнее.

2
UnstoppableMaddox

денуло уберите уже

2
jatyt

Где скачать?

2
My life is a game

Читал книгу, в целом норм, но концовку вообще не понял. Крч как я понял изначально Сеченов хотел использовать ГГ книги в качестве своего помощника, но тот кинул, и Сеченову пришлось звонить П3(ГГ игры)

-3
Кей Овальд

После прошлой книги даже как-то страшно какую клюкву (отсылающую к нынешней либеральной повестке, конечно) на этот раз отлитературят.

-6
Макс Макс 007

Тебя нужно лечить, много-много лечить!

-3