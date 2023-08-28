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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
8.6 7 201 оценка

Авторы Atomic Heart выпустили патч 1.10.0.0 с различными исправлениями

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butcher69
Новости

Разработчики из студии Mundfish выпустили патч 1.10.0.0 для ролевого шутера Atomic Heart, который уже доступен в Steam и на консолях (для Microsoft Store этот патч выйдет в течение недели). Патч в основном касается балансировки уровней сложности в дополнении "Инстинкт Истребления" и исправлению вылетов основной игры.

Основное:

• Отбалансированы уровни сложности «Локальный сбой» и «Армагеддон» в DLC «Инстинкт Истребления»

Дополнительно:

• Исправлены проблемы с перекрытием музыкальных треков во время игры (DLC «Инстинкт Истребления»)

• Добавлены исправления локализации для разных языков (DLC «Инстинкт Истребления»)

• Исправлена редкая проблема с возможностью блокировки в узких местах из-за большого количества врагов во время некоторых столкновений (DLC «Инстинкт Истребления»)

• Исправлены некоторые редкие вылеты игры

Сюжетное дополнение "Инстинкт Истребления" вышло 2 августа текущего года на ПК и консолях.

-2
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Те кто не мог пройти< теперь точно пройдут)

0
luVol

А что не так со сложностями было? Кроме по сути боса, на котором подзастрял в остальном нормально все было на армагедоне, но к концу игры опять зарешала звездочка и пм. Новое оружие вот вообще не зашло, хотя более половины игры с лопатой пробегал вкаченной

0
-Zion-

О так рекламируемых лучах они не вспоминают походу даже.

-3
Rey Harley

Лучи спонсирует Нвидиа, а если те без претензий, то смысл заниматься этой технологией если других проблем хватает

-2
oldhoudini Rey Harley

ну так они анонсили лучи, вот мы и лучи ждём. Причем тут "другие проблемы"?

-1
-Zion- Rey Harley

Много проблем что ли?
Не проходил из за лучей, ждал что добавят, но они болт подложили, хотя в слитой бете были лучи. Реклама была что чуть ли не флагман рейтрейсинга.

-2
IziXizI

Атомный ТОПОР! ))) Проработка большинства механик и локаций выполнена на отъе.... Хавайте господа )

-3
RTYWD

Самая неудачная игра года

-22
TheLokich

Ну одна из множества.

Просто проходной шутер.

-9
сКард
Самая неудачная игра года

эксперты, такие эксперты:

Спойлер
23
InboxM

Не согласен. Может и не шедевр, но хороша в любом случае. В этом году как раз высеров хватает. Forspoken.

10
Kenn1y TheLokich

Если AT такая, то другие подавно, особенно TotK.

0
TheLokich Kenn1y

Очень понятны сокращения.

0