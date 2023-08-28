Авторы Atomic Heart выпустили патч 1.10.0.0 с различными исправлениями

Разработчики из студии Mundfish выпустили патч 1.10.0.0 для ролевого шутера Atomic Heart, который уже доступен в Steam и на консолях (для Microsoft Store этот патч выйдет в течение недели). Патч в основном касается балансировки уровней сложности в дополнении "Инстинкт Истребления" и исправлению вылетов основной игры.
Основное:
• Отбалансированы уровни сложности «Локальный сбой» и «Армагеддон» в DLC «Инстинкт Истребления»
Дополнительно:
• Исправлены проблемы с перекрытием музыкальных треков во время игры (DLC «Инстинкт Истребления»)
• Добавлены исправления локализации для разных языков (DLC «Инстинкт Истребления»)
• Исправлена редкая проблема с возможностью блокировки в узких местах из-за большого количества врагов во время некоторых столкновений (DLC «Инстинкт Истребления»)
• Исправлены некоторые редкие вылеты игры
Сюжетное дополнение "Инстинкт Истребления" вышло 2 августа текущего года на ПК и консолях.
Те кто не мог пройти< теперь точно пройдут)
А что не так со сложностями было? Кроме по сути боса, на котором подзастрял в остальном нормально все было на армагедоне, но к концу игры опять зарешала звездочка и пм. Новое оружие вот вообще не зашло, хотя более половины игры с лопатой пробегал вкаченной
О так рекламируемых лучах они не вспоминают походу даже.
Лучи спонсирует Нвидиа, а если те без претензий, то смысл заниматься этой технологией если других проблем хватает
ну так они анонсили лучи, вот мы и лучи ждём. Причем тут "другие проблемы"?
Много проблем что ли?
Не проходил из за лучей, ждал что добавят, но они болт подложили, хотя в слитой бете были лучи. Реклама была что чуть ли не флагман рейтрейсинга.
Атомный ТОПОР! ))) Проработка большинства механик и локаций выполнена на отъе.... Хавайте господа )
Самая неудачная игра года
Ну одна из множества.
Просто проходной шутер.
эксперты, такие эксперты:
Не согласен. Может и не шедевр, но хороша в любом случае. В этом году как раз высеров хватает. Forspoken.
Если AT такая, то другие подавно, особенно TotK.
Очень понятны сокращения.