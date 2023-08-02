Вышло первое сюжетное DLC для Atomic Heart "Инстинкт Истребления" ©

Состоялся релиз сюжетного дополнения Atomic Heart под названием "Инстинкт Истребления", которое стало первым в целой серии обещанных разработчиками DLC. Как и говорилось на релизе основной игры. дополнение стало частью Atomic Pass.

Сюжет "Инстинкта Истребления" продолжит историю Atomic Heart и перенесет игроков на новую локацию — окруженный болотами Комплекс "Менделеев". Там Майору П-3 предстоит столкнуться с одним из самых колоритных персонажей оригинальной игры: крайне любвиобильным рем.шкафом "Элеанора". Проводником сквозь тернии сюжета и полимерных кибертехнологий станет профессор Лебедев, который расскажет, как обуздать инстинкт истребления обезумевшего искусственного интеллекта.

Игроков ожидают новые противники, которые умеют изменять форму. Не обошлось и без пополнения арсенала, а также новых способностей для перчатки.

Дополнение "Инстинкт Истребления" уже доступно эксклюзивно на площадке VK Play. Стоимость первого сюжетного DLC составляет 399 рублей. Все купившие дополнение до 31 октября получат месяц подписки на VK Музыку в подарок.

Кроме того, до 8 августа включительно приобрести ПК-версию Atomic Heart можно со скидкой до 40%:

Стандартное издание — 1649 рублей;

Золотое издание — 1919 рублей;

Премиум издание — 2159 рублей.

Atomic Heart доступен на площадке VK Play. Издателем выступает компания Astrum Entertainment.