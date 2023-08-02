Вышло первое сюжетное DLC для Atomic Heart "Инстинкт Истребления"

Состоялся релиз сюжетного дополнения Atomic Heart под названием "Инстинкт Истребления", которое стало первым в целой серии обещанных разработчиками DLC. Как и говорилось на релизе основной игры. дополнение стало частью Atomic Pass.
Сюжет "Инстинкта Истребления" продолжит историю Atomic Heart и перенесет игроков на новую локацию — окруженный болотами Комплекс "Менделеев". Там Майору П-3 предстоит столкнуться с одним из самых колоритных персонажей оригинальной игры: крайне любвиобильным рем.шкафом "Элеанора". Проводником сквозь тернии сюжета и полимерных кибертехнологий станет профессор Лебедев, который расскажет, как обуздать инстинкт истребления обезумевшего искусственного интеллекта.
Игроков ожидают новые противники, которые умеют изменять форму. Не обошлось и без пополнения арсенала, а также новых способностей для перчатки.
Дополнение "Инстинкт Истребления" уже доступно эксклюзивно на площадке VK Play. Стоимость первого сюжетного DLC составляет 399 рублей. Все купившие дополнение до 31 октября получат месяц подписки на VK Музыку в подарок.
Кроме того, до 8 августа включительно приобрести ПК-версию Atomic Heart можно со скидкой до 40%:
- Стандартное издание — 1649 рублей;
- Золотое издание — 1919 рублей;
- Премиум издание — 2159 рублей.
Atomic Heart доступен на площадке VK Play. Издателем выступает компания Astrum Entertainment.
ну что пацаны понеслась
Ага, серваки лежат..скорости х..й
терпение только терпение всю злость выкинем в игре
Спасиб Вк-Плэй за 2 мегабайта в секунду. часам к 3м ночи дай бог докачается.
а ваще не. вряд ли. уже 1.5мб/c
Прикинь, а ведь находились деграданты, которые дефали этот убогий рекламный троян под видом лаунчера. Она за больше чем 10 лет не изменился ни на йоту, только скинчик перерисовали.
Меня в VK play заминусили за такой отзыв.Начиналось всё вроде норм но потом до 200кб/с упала скорость,сейчас 1.5мб/с.
Ура товарищи, дождались!
У всех 52гб качает?
А ты давно в игру заходил? Какие-то патчи выходили точно.
P.S. У меня 45Гб докачивает
заходил позавчера, прост чет многовато для длс на 4 часа прохождения. у меня и места то столько нет на диске
Архив данных пепекачивается
Может там уже парочка внутри вшита, просто потом патчами открывать будут? XD
видать что то еще скачивается, а вообще в вк плее фиговая работа с файлами там патчи весят пол игры, у меня щас 30 гб скачивается.
Скачиваю, в Steam обновление на 8,8 гигабит.
С какой там скоростью качается?
Зависит от интернета. У меня сеть гигабитная - обычно со Steam 60 мб/с качает.
Это понятно, а dlc также быстро качает? А то у VK смотрю упали сервера.
Да.
Я понял, потому и спрашиваю.
Посмотрю отзывы и мобыть даже возьму.
Блин, надеюсь все же книга приквел не канон, а то они там такого бреда понаписал, что за продолжение становится страшновато
Канон Шрёдингера.
Норм- как раз убить время до Балдура)
Гейм пас не?
Эти ... опять роботов сделали жуткими...Вот стримеры отлетают раз за разом,думаю разрабы сделают баланс
дайте пожалуйста мне поиграть
В смысле?) А кто не даёт ?)
Забей, он на пиратку собрался dlc установить. Пожелаем ему удачи
АХАХААХ
Когда она выйдет на ПК наконец? Надоело ждать просто
все пишут, что дополнение, мягко говоря, не стоит того, чтобы потратить на него своё время и деньги
Ого, ща как проверю свою библиотеку стима. Ах, ну да, точно, я же из России, и русская игра от русских разрабов про альтернативный СССР мне недоступна. Ой, какая жалость, сказал бы я, не будь так смешно от самой ситуации🤣
Сейчас бы в середине 2023-го года сидеть с русским регионом в стиме и рассуждать про недоступность игр.
💩💩💩
Единственная недоступная игра как раз это атомик харт
Всё что нужно знать про это "качественное" дополнение - робот стреляющий лазером из задн*цы
А это все что нужно знать о тебе (оно)
А можно ты свои поносы будешь оставлять на "своих" ресурсах?🤣
Уверен, что это не сарказм был?
о подружка прибежала🤣
Неа, спасибо, чё то вообще нет желания в Атомик играть .
🤡
О, детишечки-дрочеры уже минусов налепили, лол. Тяжело быть человеком, имеющим своё мнение, а не идущим на поводу у остальных с их "ряяя атомик уиии балерины хахаха элеонора кококо играгода".
🐔
🤡
💩
Да кому этот хлам нужен... когда куча крутых игр в этом году
Ну так иди и играй в них, зачем ты тратишь время, комментируя новость с ненужной тебе игрой?
Или тебе настолько пофиг на нее, что не можешь о ней молчат?)
Если кто-то играет-значит кому-то это нужно.