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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 764 оценки

Вышло первое сюжетное DLC для Atomic Heart "Инстинкт Истребления"

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GRAF_RAGE
Новости

Состоялся релиз сюжетного дополнения Atomic Heart под названием "Инстинкт Истребления", которое стало первым в целой серии обещанных разработчиками DLC. Как и говорилось на релизе основной игры. дополнение стало частью Atomic Pass.

Сюжет "Инстинкта Истребления" продолжит историю Atomic Heart и перенесет игроков на новую локацию — окруженный болотами Комплекс "Менделеев". Там Майору П-3 предстоит столкнуться с одним из самых колоритных персонажей оригинальной игры: крайне любвиобильным рем.шкафом "Элеанора". Проводником сквозь тернии сюжета и полимерных кибертехнологий станет профессор Лебедев, который расскажет, как обуздать инстинкт истребления обезумевшего искусственного интеллекта.

Игроков ожидают новые противники, которые умеют изменять форму. Не обошлось и без пополнения арсенала, а также новых способностей для перчатки.

Дополнение "Инстинкт Истребления" уже доступно эксклюзивно на площадке VK Play. Стоимость первого сюжетного DLC составляет 399 рублей. Все купившие дополнение до 31 октября получат месяц подписки на VK Музыку в подарок.

Кроме того, до 8 августа включительно приобрести ПК-версию Atomic Heart можно со скидкой до 40%:

  • Стандартное издание — 1649 рублей;
  • Золотое издание — 1919 рублей;
  • Премиум издание — 2159 рублей.

Atomic Heart доступен на площадке VK Play. Издателем выступает компания Astrum Entertainment.

56
64
Комментарии: 64
Ваш комментарий
mangol335

ну что пацаны понеслась

12
Pimba

Ага, серваки лежат..скорости х..й

1
mangol335 Pimba

терпение только терпение всю злость выкинем в игре

2
ImUndecovahBruh

Спасиб Вк-Плэй за 2 мегабайта в секунду. часам к 3м ночи дай бог докачается.

3
ImUndecovahBruh

а ваще не. вряд ли. уже 1.5мб/c

0
Dr_Shtopor

Прикинь, а ведь находились деграданты, которые дефали этот убогий рекламный троян под видом лаунчера. Она за больше чем 10 лет не изменился ни на йоту, только скинчик перерисовали.

-11
Виталий Венидиктов

Меня в VK play заминусили за такой отзыв.Начиналось всё вроде норм но потом до 200кб/с упала скорость,сейчас 1.5мб/с.

0
Freemanyz

Ура товарищи, дождались!

1
Foizerjon

У всех 52гб качает?

0
GRAF_RAGE

А ты давно в игру заходил? Какие-то патчи выходили точно.
P.S. У меня 45Гб докачивает

0
Foizerjon GRAF_RAGE

заходил позавчера, прост чет многовато для длс на 4 часа прохождения. у меня и места то столько нет на диске

0
luVol Foizerjon

Архив данных пепекачивается

0
GRAF_RAGE Foizerjon

Может там уже парочка внутри вшита, просто потом патчами открывать будут? XD

0
worys

видать что то еще скачивается, а вообще в вк плее фиговая работа с файлами там патчи весят пол игры, у меня щас 30 гб скачивается.

0
warp 37

Скачиваю, в Steam обновление на 8,8 гигабит.

0
Stastanis

С какой там скоростью качается?

0
warp 37 Stastanis

Зависит от интернета. У меня сеть гигабитная - обычно со Steam 60 мб/с качает.

0
Stastanis warp 37

Это понятно, а dlc также быстро качает? А то у VK смотрю упали сервера.

0
warp 37 Stastanis

Да.

0
Stastanis warp 37

Я понял, потому и спрашиваю.

0
Кей Овальд

Посмотрю отзывы и мобыть даже возьму.

0
кум кумич

Блин, надеюсь все же книга приквел не канон, а то они там такого бреда понаписал, что за продолжение становится страшновато

0
Кей Овальд

Канон Шрёдингера.

0
Alex Row

Норм- как раз убить время до Балдура)

0
Eminence

Гейм пас не?

0
StingFly48

Эти ... опять роботов сделали жуткими...Вот стримеры отлетают раз за разом,думаю разрабы сделают баланс

0
azusugawa

дайте пожалуйста мне поиграть

-6
Pimba

В смысле?) А кто не даёт ?)

9
Робот Колдун Pimba

Забей, он на пиратку собрался dlc установить. Пожелаем ему удачи

7
MeduzaRUS Робот Колдун

АХАХААХ

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Когда она выйдет на ПК наконец? Надоело ждать просто

-6
IY1982

все пишут, что дополнение, мягко говоря, не стоит того, чтобы потратить на него своё время и деньги

-8
Dr_Shtopor

Ого, ща как проверю свою библиотеку стима. Ах, ну да, точно, я же из России, и русская игра от русских разрабов про альтернативный СССР мне недоступна. Ой, какая жалость, сказал бы я, не будь так смешно от самой ситуации🤣

-11
SleepyGamer

Сейчас бы в середине 2023-го года сидеть с русским регионом в стиме и рассуждать про недоступность игр.

5
MeduzaRUS

💩💩💩

0
МАХАН МАХАНОВИЧ SleepyGamer

Единственная недоступная игра как раз это атомик харт

-1
Лунамария

Всё что нужно знать про это "качественное" дополнение - робот стреляющий лазером из задн*цы

-24
Skorskis

А это все что нужно знать о тебе (оно)

13
MeduzaRUS

А можно ты свои поносы будешь оставлять на "своих" ресурсах?🤣

4
Dr_Shtopor Skorskis

Уверен, что это не сарказм был?

-1
MeduzaRUS Dr_Shtopor

о подружка прибежала🤣

0
askazanov

Неа, спасибо, чё то вообще нет желания в Атомик играть .

-26
MeduzaRUS

🤡

7
Dr_Shtopor

О, детишечки-дрочеры уже минусов налепили, лол. Тяжело быть человеком, имеющим своё мнение, а не идущим на поводу у остальных с их "ряяя атомик уиии балерины хахаха элеонора кококо играгода".

-7
Vinchi441 MeduzaRUS

🐔

-3
MeduzaRUS Dr_Shtopor

🤡

0
MeduzaRUS Vinchi441

💩

0
UNREALCOLD

Да кому этот хлам нужен... когда куча крутых игр в этом году

-41
кум кумич

Ну так иди и играй в них, зачем ты тратишь время, комментируя новость с ненужной тебе игрой?

Или тебе настолько пофиг на нее, что не можешь о ней молчат?)

20
Otavek

Если кто-то играет-значит кому-то это нужно.

0
666ANUBIS666
5