Бургер Кинг выпустила специальный набор по мотивам Atomic Heart с призами, но без пирогов

Atomic Heart стал одной из самых успешных отечественных игр, выпущенных за последнее время. Такой успех не остался без внимания компанией ООО "Бургер рус", и в продажу в российских ресторанов Burger King поступил специальный набор под названием «Атомик Бокс», чья стоимость составляет 450 рублей.
Коробка, оформленная под стиль игры содержит в себе бургер «атомный вопер», стандартный картофель-фри, стакан колы «Evervess» (0.4) и специальный гифт-талон. Горячо-любимых майором Нечаевым пирогов внутри, к сожалению, не оказалось, однако .
Промокод внутри содержит один из следующих призов: внутриигровой золотой скин, второе сюжетное дополнение «Узник Лимбо» либо стандартное издание игры Atomic Heart (автор получил золотые скины для оружия «Звёздочка» и "Калаш»). Приобретающие набор должны иметь в виду, что все призы относятся только к ПК-версии игры, приобретаемые через VK Play, поскольку официально в России и Белоруссии игра не продаётся на консолях и в сервисе Steam.
Сам промокод завёрнут в красивую красную упаковку в виде Элеоноры, ремстанции из игры, а карточка содержит цифровой код. Сразу после начала этой акции на сайте Авито появились промокоды на продажу. Так например автор статьи видел объявление с промокодом на скины на оружие за 70 рублей, почти на 130 рублей дешевле, чем они продаются в VK Play.
У меня в ВК Плэй делюкс издание куплено, а на коробочке с бургером было написано про какие то гусиные гонки, выпал артбук по промокоду))))
Речь про второе ДЛС, которое тоже может выпасть
У меня всё в предзаказе это есть, только в толк не возьму, что за "гусиные гонки"
А как же ё...аные пироги ?
Они были "е**чие"
Е... чие пироги.....
Дайте шоколадку Алёнка из игры, а не ограниченный тираж
доят как могут аж смешно))
Однажды покупал энергетик, оформленный под стиль Атомика
Видал такой
Еб*чие пироги
Ешьте дети ГМО - будете "здоровы". Все эти бургеркинги, макдональдсы и кэфэцэ - полная лажа.
В состав этих продуктов входят помимо ГМО, такое дерьмище как, Ферроцианид, кармины, шеллак, бензоат натрия, диоксид серы. Я уже молчу о E от которых происходит преждевременная старость и облысение.
Питайтесь фермерской пищей. Полный бойкот фастфуду и продуктам с "E" индексами.
Верно говоришь. Ранее все эти Фаст фудные места были,так развлечение на один разок...щас проходя мимо, жуть... Детей жирные мамаши тоннами кормят
Все так дрочат на этот посредственный шутерок как на что то высшее и священное ,патамушта расейский ,а что сама игра гaвно мало кого волнует ,и в чем тогда разница между поклонниками лгбтшной и сжвшной парашей ,и культистами этого "шедевра" ,раз место происхождения играет важную роль
толсто
Ммммм... дожили, у нас теперь бургеры впервые стали "красными" (кринж). Основатели Burger King в гробу переворачиваются от таких коллабораций с их брендом, хотя ООО "Бургер рус" (если вдруг кто не знал) сейчас по большому счёту отношения к нормальному БК не имеет, всё разделено (поэтому местные собственники у нас мутят любую дичь, принимают деньги от кого угодно). Больше в их рестораны ни ногой.
P.S. А по факту - пропихивают "продукт" как только могут (он им страшно важен, больших скидок и бесплатных раздач - недостаточно), сейчас уже в горло.
Кринж это твоя аватарка и твои высеры в комментах под постами о российских играх и разработчиков. Шекель отрабатываешь или бесплатный клоун?