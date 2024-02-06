на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 384 оценки

Бургер Кинг выпустила специальный набор по мотивам Atomic Heart с призами, но без пирогов

Саня Цукино Усаги

Atomic Heart стал одной из самых успешных отечественных игр, выпущенных за последнее время. Такой успех не остался без внимания компанией ООО "Бургер рус", и в продажу в российских ресторанов Burger King поступил специальный набор под названием «Атомик Бокс», чья стоимость составляет 450 рублей.

Коробка, оформленная под стиль игры содержит в себе бургер «атомный вопер», стандартный картофель-фри, стакан колы «Evervess» (0.4) и специальный гифт-талон. Горячо-любимых майором Нечаевым пирогов внутри, к сожалению, не оказалось, однако .

Промокод внутри содержит один из следующих призов: внутриигровой золотой скин, второе сюжетное дополнение «Узник Лимбо» либо стандартное издание игры Atomic Heart (автор получил золотые скины для оружия «Звёздочка» и "Калаш»). Приобретающие набор должны иметь в виду, что все призы относятся только к ПК-версии игры, приобретаемые через VK Play, поскольку официально в России и Белоруссии игра не продаётся на консолях и в сервисе Steam.

Внешний вид гифт-талона. Код активирован
Внешний вид гифт-талона. Код активирован

Сам промокод завёрнут в красивую красную упаковку в виде Элеоноры, ремстанции из игры, а карточка содержит цифровой код. Сразу после начала этой акции на сайте Авито появились промокоды на продажу. Так например автор статьи видел объявление с промокодом на скины на оружие за 70 рублей, почти на 130 рублей дешевле, чем они продаются в VK Play.

14
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
GlamDodgeX

У меня в ВК Плэй делюкс издание куплено, а на коробочке с бургером было написано про какие то гусиные гонки, выпал артбук по промокоду))))

1
Саня Цукино Усаги

Речь про второе ДЛС, которое тоже может выпасть

0
GlamDodgeX Саня Цукино Усаги

У меня всё в предзаказе это есть, только в толк не возьму, что за "гусиные гонки"

0
TILL0910

А как же ё...аные пироги ?

0
Sidiusz

Они были "е**чие"

0
TERMINATOR-T800

Е... чие пироги.....

0
666ANUBIS666

Дайте шоколадку Алёнка из игры, а не ограниченный тираж

0
Onti 1

доят как могут аж смешно))

-1
Саня Цукино Усаги

Однажды покупал энергетик, оформленный под стиль Атомика

1
oleg21412 Саня Цукино Усаги

Видал такой

0
IAmDark

Еб*чие пироги

-1
Pirat13666

Ешьте дети ГМО - будете "здоровы". Все эти бургеркинги, макдональдсы и кэфэцэ - полная лажа.

В состав этих продуктов входят помимо ГМО, такое дерьмище как, Ферроцианид, кармины, шеллак, бензоат натрия, диоксид серы. Я уже молчу о E от которых происходит преждевременная старость и облысение.

Питайтесь фермерской пищей. Полный бойкот фастфуду и продуктам с "E" индексами.

-4
T_LaR

Верно говоришь. Ранее все эти Фаст фудные места были,так развлечение на один разок...щас проходя мимо, жуть... Детей жирные мамаши тоннами кормят

0
Ольга Бузова

Все так дрочат на этот посредственный шутерок как на что то высшее и священное ,патамушта расейский ,а что сама игра гaвно мало кого волнует ,и в чем тогда разница между поклонниками лгбтшной и сжвшной парашей ,и культистами этого "шедевра" ,раз место происхождения играет важную роль

-5
Whiskyorigin

толсто

0
BubbleOperation

Ммммм... дожили, у нас теперь бургеры впервые стали "красными" (кринж). Основатели Burger King в гробу переворачиваются от таких коллабораций с их брендом, хотя ООО "Бургер рус" (если вдруг кто не знал) сейчас по большому счёту отношения к нормальному БК не имеет, всё разделено (поэтому местные собственники у нас мутят любую дичь, принимают деньги от кого угодно). Больше в их рестораны ни ногой.

P.S. А по факту - пропихивают "продукт" как только могут (он им страшно важен, больших скидок и бесплатных раздач - недостаточно), сейчас уже в горло.

-7
Franky707

Кринж это твоя аватарка и твои высеры в комментах под постами о российских играх и разработчиков. Шекель отрабатываешь или бесплатный клоун?

1